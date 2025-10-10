モリカトロン株式会社

日本初の“エンタメAI”開発・研究に取り組むモリカトロン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森川幸人）は、エンタメとAIの未来を探るコミュニティイベント「モリカトロンAIコネクト」第2回を、2025年10月27日（月）に開催します。

「あなたは、AIに恋をしたことがありますか？」

2025年、新 清士氏がChatGPTの「藍星」と交際し、記憶仕様の変化ですれ違いが起こり、Geminiへの“乗り換え”に至ったストーリーが大きな話題を呼びました。

AIはもはやツールではなく、人の心に寄り添い、失恋さえももたらす存在になりつつあります。



こうした背景を受け、今回のテーマは「AIに恋する、失恋する ― IQからEQへ、人はAIに何を求めるのか？ ―」。

AI仕様変更による“喪失感”や人格投影の心理、ChatGPT-4oロス現象、EQ重視のユーザー体験の変化などをテーマに、エンタメ領域のAI最前線で活躍するゲストとともに語り合う一夜です。

後半は登壇者や参加者同士が交流できるネットワーキングタイムも予定。

AIとの恋愛話から、AIと人間の新しい付き合い方を考える真面目な未来の話まで、幅広くお届けします。お気軽にご参加ください！

※参加申し込みはこちら： https://morikatron-ai-connect.connpass.com/event/370469/(https://morikatron-ai-connect.connpass.com/event/370469/)

■ イベント概要

・イベント名

AIに恋する、失恋する

― IQからEQへ、人はAIに何を求めるのか？ ―

・開催日時

2025年10月27日（月）

19:00開始～21:30終了予定（18:30開場）

・会場

東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

GMOインターネットグループ株式会社 第2本社 16階

アクセス：https://group.gmo/company-profile/access-map/fukuras/



・参加費

無料

・当日お持ちいただくもの

１）お名刺 2枚

２）顔写真付き身分証明書 1枚

※お名前確認のため、当日は受付にて「お名刺2枚」をご提出ください。

また、アルコールを含む飲み物をご用意しておりますため、

すべての参加者の皆さまに「顔写真付き身分証明書」のご提示を必ずお願いしております。

・定員

40名（先着順）



・タイムスケジュール（予定）

18:30：開場

19:00：オープニング・ご挨拶（10分）

19:10：トークセッション（50分）

20:00：質疑応答（30分）

20:30：交流会・名刺交換会（30分）

※軽食・飲み物をご用意いたします。

21:00：終了予定



※各時間は進行状況により前後する可能性がございます。

※途中退場は可能ですが、再入場はできませんのであらかじめご了承ください。

※会場内に喫煙スペースはございません。ご理解のほどお願いいたします。

※交流会・名刺交換会ではアルコールもご用意しております。

未成年者の方の飲酒は、固く禁止いたします。

・対象

・ゲーム業界の関係者（エンジニア・開発者・プロデューサーなど）

・エンターテインメント業界のAI活用に興味のある方

・AIエンジニア・研究者（ゲーム・エンタメ領域）

・お申し込み先

https://morikatron-ai-connect.connpass.com/event/370469/

■ 登壇者紹介（敬称略）

新 清士

株式会社AI Frog Interactive

代表取締役CEO

1970年生まれ。株式会社AI Frog Interactive代表

デジタルハリウッド大学大学院教授。慶應義塾大学商学部及び環境情報学部卒。

現在は、少人数のチーム2024年発売予定のサバイバル・アクションアドベンチャー「EXELIO-エグゼリオ」の開発中。過去にはゲームジャーナリストとして活躍後、VR剣戟アクションゲーム「ソード・オブ・ガルガンチュア」の開発を主導。

アスキーで、新清士の「メタバース・プレゼンス」を人気連載中。

三宅 陽一郎

立教大学大学院 人工知能科学研究科 特任教授

デジタルゲームにおける人工知能を専門に研究、開発を行う。

博士（工学、東京大学）。著作に「ゲーム情報学概論」、「人工知能のための哲学塾」、

「ゲームAI技術入門」、「絵でわかる人工知能」（森川 幸人と共著）等多数。

立教大学大学院人工知能科学研究科特任教授、東京大学生産技術研究所特任教授、九州大学客員教授、東京大先端科学技術研究センター上級客員研究員。

IGDA日本ゲームAI専門部会設立（チェア）、DiGRA JAPAN 理事、人工知能学会理事・学会誌編集委員長などの活動を行う。

世永 玲生

GMOインターネットグループ株式会社 https://group.gmo/(https://group.gmo/)

グループ代表室 特命担当/AIしあおうぜ！コアメンバー

GMOインターネットグループのAI活用推進プロジェクト「AIしあおうぜ！」のコアメンバーです。

「AI 熊谷正寿」のデータセット設計・作成も担当しています。

元ゲームデザイナーのUI/UXデザイナー。

AI関連を中心に各種メディアでのライティングも行っています。

森川 幸人

モリカトロン株式会社 https://morikatron.com/(https://morikatron.com/)

代表取締役社長

ゲームAI設計者、グラフィック・クリエイター。

モリカトロン株式会社代表取締役社長。筑波大学非常勤講師。

主な仕事は、ゲームAIの研究開発、CG制作、ゲームソフト、スマホアプリ開発。

主な受賞歴として、2004年「くまうた」で文化庁メディア芸術祭 審査員推薦賞、 2011年「ヌカカの 結婚」で第一回ダ・ヴィンチ電子書籍大賞大賞受賞。

主な著書として、「マッチ箱の脳」「テロメアの帽子」「ヌカカの結婚」「イオの黒い玉」「絵でわかる人工知能」（共著）「イラストで読むAI入門」「僕らのAI論」「絵でわかる10才からのAI入門 」他



■ 会場協力

GMOインターネットグループ（https://group.gmo/）

■ 取材申し込み先

本イベントでは、取材およびレポート記事の作成を受け付けております。

取材をご希望のメディア関係者の方は、下記の連絡先までご連絡ください。

モリカトロン広報：pr@morikatron.co.jp

取材内容のご相談や詳細なご案内も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

■ モリカトロンAIコネクトとは

「モリカトロンAIコネクト」 は、エンタメとAIの可能性を探るクリエイター＆エンジニア向けのコミュニティ です。ゲーム・漫画・アニメ・映画・音楽など、エンターテインメント業界におけるAI活用の最新動向を共有し、議論・交流 を行います。

“エンタメ×AI”に関わるすべての人がつながり、新たなアイデアやプロジェクトが生まれる場をつくり、ともに業界を盛り上げていきます。



＜「モリカトロンAIコネクト」 Connpassグループ＞

どなたでも参加可能！お気軽にご参加ください。

http://morikatron-ai-connect.connpass.com

■ 会社概要：モリカトロン株式会社

モリカトロンは、2017年に設立した日本初の”エンタメAI”カンパニーです。

「エンタメAIで、日常に“遊び心”を」をミッションに、賢いAIサービスのみならず、夢と感動をもたらす“楽しいAIサービス”を世界中に発信しております。

また、オウンドメディア「モリカトロンAIラボ」の運営や、自社主催イベント「モリカトロンAIコネクト」を通じて、エンタメAIの最新情報を共有し、業界全体の活性化に寄与する取り組みを推進しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133267/table/9_1_27aa10fc9fae487cb540b2a42b3e2f68.jpg?v=202510110425 ]

※本プレスリリースの情報は、配信日現在のものです。

予告なく内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。