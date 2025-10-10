小学館「介護のなかま」がプロデュースするお花の定期便「お花のなかま」がスタート！　介護中の自身の癒やしに、そして離れて暮らす親へ“想い”を届ける

株式会社小学館

株式会社小学館のニュースサイト「介護ポストセブン」の会員組織である「介護のなかま」がプロデュースするお花の定期便サービス「お花のなかま」が10月10日より申し込みをスタートしました！

小学館と、お花の専門ブランド「hanameku（ハナメク）」を展開するnarrative（ナラティブ）株式会社との協業により実現したもので、2週に一度、プロがセレクトした季節の花をお届けします。さらに、月に一度の「投稿コンテスト」で同じ想いを持つ人と気持ちを分かち合うことができます。介護中の人にとって、かけがえのない癒やしの機会となるはずです。

遠距離介護している親や離れて暮らす親のところへ

ご自宅だけではなく、ご家族や友人のところなどお届け先を指定できます。遠距離介護をしている親や離れて暮らす親のところへ──。封を開けるたびに、あなたの顔を思い浮かべてきっと笑顔になるはずです。直接手紙を書くのは照れくさい、そんな関係にも、お花が想いを伝えてくれたり、コミュニケーションのきっかけになったりします。

「hanameku」が日々の暮らしに合うお花をセレクト

お花の専門ブランド「hanameku」が日々の暮らしに合うお花をセレクト。小さなスペースにも飾れるよう、手間がかからず水持ちの良い花を「お花のなかま」オリジナルパッケージでお届けします。

「お花のなかま」オリジナルパッケージでお届け（花瓶は含まれません）

投稿コンテストで同じ想いを持つ人と”つながれる”

「お花のなかま」を利用している方の特典として、利用者だけが応募できる「投稿コンテスト」を行っています。「手紙コンテスト」「介護川柳大会」など毎月、新たなテーマをご案内していく予定です。ご自身の想いを投稿することで、同じ想いを持つ人とつながることができます。

Amazonギフトカードがもらえる！

第1回は「大切なあの人へ届けたい100文字の“花言葉”」として手紙コンテストを開催します。

日頃なかなか伝えられない感謝や言えないままになっている「ありがとう」の気持ちなどを、大切なあの人に向けて手紙にしたためてみませんか？ 今回のテーマは、秋の花であるダリアやルピナス、トルコ桔梗の花言葉でもある「感謝」。あなたの手紙は、きっと花のように相手をハッピーにしてくれるはずです。「感謝」をテーマに100字程度で書いた手紙を募集します。

最優秀作品賞、優秀作品賞に選ばれた作品は介護ポストセブンのサイト上に掲載するほか、Amazonギフトカード（Eメールタイプ）をプレゼントします。

・最優秀作品賞 1作品 Amazon ギフトカード2万円分

・優秀作品賞3作品 Amazon ギフトカード 3000 円分

詳しい応募方法については、利用者にお花とともにお届けします。

→10月の投稿コンテストの詳細はこちら！

https://kaigo-postseven.com/?p=201940

価格

《14日ごとにお届け》通常価格：1回のお届けにつき1980円（税込み価格2178円・送料込み）

初回限定価格：初回のお届けが990円（税込み価格1089円・送料込み）

初回のお届けから隔週配送となります。

「お花のなかま」の詳細はこちら

https://hanameku.jp/lp?u=ohananonakama

介護ポストセブン 公式サイト https://kaigo-postseven.com/

介護マーケティング研究所 https://kaigo-postseven.com/marketing-research

介護ポストセブン X公式アカウント https://twitter.com/kaigo_postseven(https://twitter.com/kaigo_postseven)

◆本件に関する問い合わせ先

小学館 介護ポストセブン編集部

https://kaigo-postseven.com/contact