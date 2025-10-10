ジョン＆ヨーコ名義による新作アルバム『パワー・トゥ・ザ・ピープル』　10月10日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ジョン・レノンとオノ・ヨーコのアルバム『パワー・トゥ・ザ・ピープル』を10月10日（金）に発売します。

ニューヨークへ移住し政治性を強めていった時期のジョン・レノンとオノ・ヨーコの活動を深掘りして称えるアルバム『パワー・トゥ・ザ・ピープル』。今作を9CD＋3ブルーレイ、2CD、1CD、4LP、2LPの複数形態とデジタル配信でリリースします。

本作のプロデュースはショーン・オノ・レノンと、5度のグラミー賞受賞歴を誇る彼のチームが担当しました。ジョンとヨーコが政治性を特に強めていた時期の活動を纏め、90トラックの未発表音源を含む123トラックを収録したコレクションとなっています。1969年の"ベッド・イン"の際に録音されたプラスティック・オノ・バンドの反戦アンセム「平和を我等に」から、議論を呼んだ1972年の重要作『サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ』の新ヴァージョン、同年にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで行われた歴史的なイベント"ワン・トゥ・ワン・コンサート"――ザ・ビートルズ解散後にジョン・レノンがフルで行った唯一のライヴであり、ジョンとヨーコが同じステージで演奏した最後のイベント――の音源まで幅広く収録。未発表のデモ音源、宅録音源、ジャム・セッション、ライヴ音源、各曲の特別なミックスなども多数収められています。

YouTubeで公開されている「ハニー・ドント」の映像は、もともとは『Clock』という自主制作の映像のために収録されたもの。ジョンのアイデアで、1時間、ジョンとヨーコが部屋にいる様子を鏡に映しながら、置時計を撮影したもので、1時間のうち、さまざまな時間にさまざまな行動が起こり、そのフィルムが1時間ごとの時計として機能するという内容になっています。「ハニー・ドント」はもともとは米ミュージシャンのカール・パーキンズによる楽曲で、ザ・ビートルズの『ビートルズ・フォー・セール』に収録されていました。映像作品『Clock』の1時間にジョンが演奏した20曲のうちの1曲です。

YouTubeでは、ジョン・レノン85回目の誕生日を記念して「イマジン」の新規ライヴ映像も公開。今作にも音源が収録されているものの映像化であり、今回はHDでレストアされた映像となっています。音源が公開された「血まみれの日曜日 [Sunday Bloody Sunday (Ultimate Mix / Extended)]」は、ジョン・レノンが1972年にオノ・ヨーコとの名義で発表した『サムタイム・イン・ニューヨーク・シティ』の収録曲です。1972年1月30日、北アイルランドで、デモ行進中の市民27名が英国陸軍に銃撃され14名が死亡した事件に憤りを感じたジョンがヨーコとともに作り上げた楽曲となっています。

発売を記念して、10月24日（金）に109シネマズプレミアム新宿で開催される試聴イベントに、今作の日本盤商品購入者から抽選で100名をご招待します。全席プレミアムシートを備えた映画館で、イベントのために編集された『パワー・トゥ・ザ・ピープル』のドルビーアトモス音源を大音量で聴くことができ、来場者全員にイベント・オリジナルのトートバック（イベント特製封筒入り）をプレゼントします。

John Lennon 'Honey Don't' from the film 'Clock'. 1 of 92 Bonus Tracks in POWER TO THE PEOPLE Box Set

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=CZIs1zkJotI ]

POWER TO THE PEOPLE - 2CD Lenticular Gatefold - Preorder Now

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0Zfm0_QrT6g ]

Sunday Bloody Sunday (Ultimate Mix / Extended)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=ijxNn3lz3gw ]

IMAGINE, live at the One To One Concert - John & Yoko, Plastic Ono Band with Elephant's Memory

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=htg72vkhsmY ]

ジョン＆ヨーコ／プラスティック・オノ・バンド『パワー・トゥ・ザ・ピープル』

John & Yoko, Plastic Ono Band / Power To The People

10月10日（金）発売

https://umj.lnk.to/John_Yoko

9CD＋3ブルーレイ・デラックス・エディション

UICY-80676 / 38,500円税込

商品詳細はこちら （https://www.universal-music.co.jp/john-lennon/products/uicy-80676/）

★9枚のCD＋3枚のブルーレイ（音源のみ）

★3Dレンチキュラー・カヴァー

★ブルーレイ音声：HDステレオ、HD5.1サラウンド、ドルビーアトモス

★204ページの豪華ブック

★ニュースプリント・ポスター★2枚のポストカード★2枚のステッカー・シート

★2枚のレプリカ・チケット、VIPバックステージパス＆VIPアフターショーパス

他、4LP、2LP、2CD、1CDなども発売。4LPはUNIVERSAL MUSIC STORE限定商品

◆イベント概要

＜ジョン・レノン＆オノ・ヨーコ／プラスティック・オノ・バンド『パワー・トゥ・ザ・ピープル』ドルビーアトモス視聴会＞

【日時】10/24(金)18:30開場/19:00開演/20:30頃終了予定

【場所】109シネマズプレミアム新宿 9F シアター3

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目29－1

https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

【参加費用】無料

【イベント内容】イベントのために編集されたアルバム『パワー・トゥ・ザ・ピープル』からの14曲の視聴会

【来場者特典】イベント・オリジナルのトートバック（イベント特製封筒入り）を全員にプレゼント

【注意事項】

応募フォームは以下ニュースレターの登録いただいている方宛にメールにてご案内いたします。

＜対象ニュースレター＞

・THE BEATLESオフィシャルニュースレター

登録はこちら：https://forms.umusic-online.com/forms/-MpzGDWcQ0yVm4K-1nWb

・最新洋楽｜ U-Express洋楽 ニュースレター

登録はこちら：https://forms.umusic-online.com/forms/-MpylblbgH4qIemD3nvh

・洋楽ロック＆レジェンド 洋楽の殿堂 ニュースレター

登録はこちら：https://forms.umusic-online.com/forms/-MpyokRK7Chyka2zFKNa

・ハイエンド倶楽部（プラチナSHM） ニュースレター

登録はこちら：https://forms.umusic-online.com/forms/-MpypzDKI9kjSpX_Eqv4