保険見直し本舗が阪神タイガースのCSスポンサーに決定！10月17日（金）に甲子園駅前広場で抽選会イベントブースを出展予定

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、阪神タイガースのクライマックスシリーズ（CS）スポンサーに決定し、10月17日（金曜日）に、甲子園駅前広場にて特設ブースを出展することをお知らせいたします。

保険見直し本舗は、スポーツの持つ力に共感し、阪神タイガースへのCSスポンサー協賛を決定いたしました。

今後も、ファンや地域の皆さまに寄り添い、一人ひとりのお客様の安心と豊かな暮らしを支えてまいります。



◆特設ブース出展のご案内

ブース景品概要

CS第三戦が開催される10月17日（金曜日）に、甲子園駅前広場にて特設ブースを出展いたします。

ブースではガラポン抽選会を実施し、当社公式LINEをお友達登録のうえ、ご参加いただける抽選会です。

景品には阪神タイガース公式グッズやリーグ優勝ロゴ入りオリジナルタンブラーをご用意しております。

※試合が雨天中止等となった場合、イベント日程も変更となる可能性がございます。予めご了承ください。



＜実施概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136132/table/69_1_ade590c62af5fde20a13004bbb87497b.jpg?v=202510110326 ]



◆期間限定キャンペーン実施中！

現在、店頭で無料相談にお越しいただいた方を対象に、阪神タイガース リーグ優勝ロゴ入りタンブラーをプレゼントするキャンペーンを2025年10月20日まで実施しております。

期間限定キャンペーン リーグ優勝ロゴ入りタンブラー

＜キャンペーン詳細＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136132/table/69_2_0a16ab28168bcffb78fc5f54b29331ed.jpg?v=202510110326 ]

※本キャンペーンおよび実施店舗は予告なく内容を変更または中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、50社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊さをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2022年5月18日

資本金： 5,000万円

従業員数： 2,218名(連結) /154名(単体) (2025年1月現在)

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金： １億円

従業員数： 1,555名（2025年1月現在）

事業内容： 保険代理事業（保険代理店「保険見直し本舗」のショップ運営）、銀行代理事業等

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/