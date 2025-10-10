マドンナとYOSHIKI、歴史を刻む衝撃のツーショット　何かが始まりそうな予感！

YOSHIKI PR事務局

マドンナとYOSHIKI、世界を揺るがす豪華ツーショット。 その手に輝くのは、仏名門ポメリーとYOSHIKIが生んだ伝説のシャンパーニュ "Y by YOSHIKI × CHAMPAGNE POMMERY"。 マドンナ主催「THE PARTY」で振る舞われたこのシャンパーニュは、祝宴の象徴にして光そのもの。ポメリー1836年創業以来、YOSHIKIという世界的アーティストと共同ブランドを立ち上げたのは史上初。しかも発売直後からトップセラーを記録し、189年の歴史を塗り替える前代未聞の快挙を刻んだ。

【YOSHIKI Official Instagram】

https://www.instagram.com/p/DPnPw-bkaa9/

Instagram公開直後からSNSは爆発的反響。「スターすぎ！」「Podrian hacer una colaboracion juntos una buena balada en piano de Yoshiki con voz de Madonna（YOSHIKIのピアノによる美しいバラードに、マドンナの歌声をのせたコラボレーションが実現したら素敵だろうな。）」「美男美女でオーラ半端ない！！」「Two Legend」「コラボが始まる？」との声が世界中から殺到している。

YOSHIKIはマドンナの盟友ガイ・オセアリーをはじめ、ハリウッドや音楽界の巨匠たちと絆を結び、活動は音楽を超えて拡大。今年4月には米『 TIME100: 世界で最も影響力のある 100 人』に日本人ミュージシャンとして初めて選出。先月は米ファッション誌『Flaunt Magazine』200号の表紙を飾り、そして11月にはサウジアラビア・ユネスコ世界遺産ヘグラで日本人初の特別コンサートを開催予定。世界の舞台でYOSHIKIの存在感は、今まさに大きく広がり続けており何かが始まりそうな予感だ。

