ジオフラ株式会社、東京都水道局と協働開始。エンタメテクノロジーで防災インフラの認知向上へ

ジオフラ株式会社

「人流の創出で、地域経済・地方経済を活性化する」をミッションに掲げるジオフラ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：尾崎雄一、以下ジオフラ）は、このたび、東京都が都政現場における課題に対して、優れたスキルや技術を有するスタートアップとの対話を通じて、ともに解決を目指すプロジェクト「令和7年度 現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」に採択され、東京都水道局サービス推進部が課題公募した協動テーマである、防災インフラである災害時給水ステーションの認知度向上に共に取り組むこととなりました。

東京都水道局の調査によると「災害時給水ステーションの存在を知る都民は約55％」と一定程度あるものの、災害時に誰もが円滑に応急給水を受けるためには、更なる認知度の向上が必要です。特に若年層への浸透不足が課題であり、従来の広報媒体だけではリーチできない層への新たなアプローチが必要となっています。

ジオフラが展開するおでかけエンタメアプリ「プラリー」は、日常の移動を「楽しい体験」へと変えるオンラインとオフラインをつなげるサービスです。2023年12月に提供を開始し、現在性別や年齢に偏りのない幅広い世代のユーザーに月間数十万人規模で利用されています。アプリ上で展開される地図には、日常生活で訪れることの多い駅や公園、店舗、また近所の歴史や文化を感じられるモニュメントなどもチェックインスポットとして設定されており、1日あたりの総チェックイン数が約150万回を超えるなど、高いエンゲージメントを誇っています。

プラリーの特長は、毎日の移動でポイントが貯まる機能と、デジタルスタンプラリーやリアルカプセルトイと連動したゲーム体験を組み合わせて提供できる点にあります。プラリーで災害時給水ステーションをスポットとして設定することで存在や場所について知る機会を増やすことが出来ます。

本取り組みでは、プラリーをきっかけとして幅広い年代の都民の方にこれまでにない形で情報を届けられる仕組みが、防災インフラの認知向上に貢献できると期待され、このたび東京都水道局との協働プロジェクトに採択されました。

東京都 水道局 サービス推進部 部長 荒畑 克彦氏のコメント

「新たなデジタルツールを活用することで、幅広い年齢層にアプローチし、災害時給水ステーションの認知度が向上していくことを期待しています。」

ジオフラ株式会社 代表取締役社長 社長執行役員CEO 尾崎 雄一のコメント

「ジオフラは「テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくする」というパーパスのもと活動しています。

今回の東京都水道局との協働プロジェクトは、防災という公共性の高い領域においてもエンタメテックが力を発揮できることを示すよい事例となると考えており、プロジェクトに参加できることを大変光栄に思います。今後もジオフラは、東京都をはじめとする地方自治体や、地方企業など多様なパートナーとの連携を通じて、社会課題解決と地域の持続的発展に貢献してまいります。」

本プロジェクトでは、東京都水道局との協働により、以下の施策を実施する予定です。

プロジェクト概要

災害時給水ステーションの認知度を向上させるため、位置情報を活用した、リアルとデジタルを融合したゲーム型コンテンツの開発・導入

■スケジュール

2025年11月下旬ごろ開始予定

プラリー画面

※おでかけエンタメアプリプラリーは日常の移動やチェックイン、デジタルスタンプラリーなどのロケーションイベントを達成することでポイントがたまり、AmazonギフトカードやPontaポイント等の多様なポイントに交換したり、アプリと連動したカプセルトイ「プラポン」でリアルインセンティブを獲得することができるおでかけエンタメアプリです。

ジオフラ株式会社について

ジオフラは、「Moving Entertainment すべての移動を、新しい発見と感動に。」を掲げ、 「移動」が生み出す経済効果を最大化し、地域の持続的な発展に寄与したいと考え、2023年3月に創業しました。テクノロジーとエンターテインメントの力で人の心を動かし、すべての場所に人が集まる理由をつくり、地域の未来を明るくするというパーパスのもと、すべての移動が新しい発見と感動に変わる世界をつくり、デジタル体験とリアル体験の融合で、新しい価値を生み出し続けるというビジョンを掲げています。これまで多くの地方自治体や法人・企業とのコラボレーションを実施し、地域における人の移動を活性化させ、実際に足を運び、そこでしか得ることのできない価値を創造することで、日本経済、地方経済、地域経済の発展に貢献しています。

・社 名：ジオフラ株式会社

・代表者：代表取締役社長 社長執行役員CEO 尾崎 雄一

・本 社：東京都千代田区丸の内二丁目六番一号

・事 業：フィジカル空間における人流を活性化させるプロダクトの企画・開発、地方創生に係る事業

・H P：https://corp.geofla.com/

※ 本リリース内に掲載されている、その他の製品・サービス名、ロゴマークなどは該当する各社の商号・商標または登録商標です。

※ Amazon、Amazon.co.jp、およびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※ Pontaは、株式会社ロイヤリティマーケティングの登録商標です。