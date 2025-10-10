女性のウェルビーイングと働き方　　～仙台の企業・自治体の取組とフェムテック～

■イベント概要

女性がキャリアを続けることに不安や制約がある現状は、社会全体の力や可能性を十分に活かせていない状況といえます。フェムテックは、働く女性の妊娠・出産等のライフイベントと仕事の両立サポートや、女性特有の健康課題を解決する鍵になる可能性を持っています。

本イベントでは、仙台地域の企業・自治体が抱える課題や地域の実情・取組の共有、現場で役立つヒントや新たな気づきを得られる実践的なセミナー、パネルディスカッションを実施します。フェムテック製品の体験会もご用意しておりますので、この機会にぜひお試しください。

みなさまのご参加をお待ちしております。

■実施概要

■募集要領

※プログラムが一部変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。※経済産業省 HP等において事業の実施内容等を公表する際に、イベントの様子等の写真の公表する場合がございます。※本イベントは報道取材の入るプレスフルオープンとなります。

１. 募集人数：現地参加：60名、オンライン参加：100名

２. 参加資格：女性活躍の推進や健康経営・フェムテックに関心のある事業者様、自治体様 等

３. 参加費：無料

４. 参加申し込みフォーム：

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ogle-mclhob-30fe4be6ec19bfb7754361759ac52334

※お申込みに際しましては、現地参加かオンライン参加をご選択のうえ、お間違いのないようご注意ください。

申込期日：2025年11月6日（木）17:00

【参考】

当該セミナーに関するフライヤーはこちら(https://www.asakonet.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/R7_FemTech_Sendai_Event_20251107_.pdf)（PDF）

【登壇者（予定）】（順不同）

講演

東北大学DEIセンター 教授

横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部 教授/学長補佐

佐々木 成江 氏

パネリスト

北陸フェムテックネットワーク 会長

芝浦工業大学准 教授

平田 貞代 氏

株式会社TTK 人事部ダイバーシティ推進室長

斎藤 寿美 氏

仙台市 市民局 市民活躍推進部 男女共同参画課 課長

三谷 雅代 氏

ファシリテータ

一般社団法人Femtech Community Japan 理事

木村 恵 氏

【問い合わせ先】

令和７年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」補助事業 事務局

株式会社朝日広告社（執行協力：株式会社NTTデータ経営研究所）

meti_femtech@m.asakonet.co.jp

個人情報の取扱い

経済産業省、株式会社朝日広告社及び株式会社 ＮＴＴデータ経営研究所が取得及び管理し、以下に定める個人情報保護方針にしたがって利用いたします。

・経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/kojinjyohohogo/kitei.pdf

・朝日広告社 https://www.asakonet.co.jp/utility/privacy/

・ＮＴＴデータ経営研究所 https://www.nttdata-strategy.com/information/policy/