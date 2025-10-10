女性のウェルビーイングと働き方 ～仙台の企業・自治体の取組とフェムテック～
■イベント概要
女性がキャリアを続けることに不安や制約がある現状は、社会全体の力や可能性を十分に活かせていない状況といえます。フェムテックは、働く女性の妊娠・出産等のライフイベントと仕事の両立サポートや、女性特有の健康課題を解決する鍵になる可能性を持っています。
本イベントでは、仙台地域の企業・自治体が抱える課題や地域の実情・取組の共有、現場で役立つヒントや新たな気づきを得られる実践的なセミナー、パネルディスカッションを実施します。フェムテック製品の体験会もご用意しておりますので、この機会にぜひお試しください。
みなさまのご参加をお待ちしております。
■実施概要
※プログラムが一部変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※経済産業省 HP等において事業の実施内容等を公表する際に、イベントの様子等の写真の公表する場合がございます。
※本イベントは報道取材の入るプレスフルオープンとなります。
■募集要領
１. 募集人数：現地参加：60名、オンライン参加：100名
２. 参加資格：女性活躍の推進や健康経営・フェムテックに関心のある事業者様、自治体様 等
３. 参加費：無料
４. 参加申し込みフォーム：
https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=ogle-mclhob-30fe4be6ec19bfb7754361759ac52334
※お申込みに際しましては、現地参加かオンライン参加をご選択のうえ、お間違いのないようご注意ください。
申込期日：2025年11月6日（木）17:00
【参考】
当該セミナーに関するフライヤーはこちら(https://www.asakonet.co.jp/wp-content/uploads/2025/10/R7_FemTech_Sendai_Event_20251107_.pdf)（PDF）
【登壇者（予定）】（順不同）
講演
東北大学DEIセンター 教授
横浜国立大学ダイバーシティ戦略推進本部 教授/学長補佐
佐々木 成江 氏
パネリスト
北陸フェムテックネットワーク 会長
芝浦工業大学准 教授
平田 貞代 氏
株式会社TTK 人事部ダイバーシティ推進室長
斎藤 寿美 氏
仙台市 市民局 市民活躍推進部 男女共同参画課 課長
三谷 雅代 氏
ファシリテータ
一般社団法人Femtech Community Japan 理事
木村 恵 氏
【問い合わせ先】
令和７年度「フェムテック等サポートサービス実証事業費補助金」補助事業 事務局
株式会社朝日広告社（執行協力：株式会社NTTデータ経営研究所）
meti_femtech@m.asakonet.co.jp
個人情報の取扱い
経済産業省、株式会社朝日広告社及び株式会社 ＮＴＴデータ経営研究所が取得及び管理し、以下に定める個人情報保護方針にしたがって利用いたします。
・経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/kojinjyohohogo/kitei.pdf
・朝日広告社 https://www.asakonet.co.jp/utility/privacy/
・ＮＴＴデータ経営研究所 https://www.nttdata-strategy.com/information/policy/