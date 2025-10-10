秋がやって来た！10月限定メニューは「ハロウィン★かぼちゃ祭り」ほっこり南瓜が主役♪

富士商グループホールディングス株式会社

富士商グループホールディングス株式会社のグループ会社である、富士商株式会社（本社：山口県山陽小野田市 代表取締役：藤田 敏彦）が運営するレストラン＆カフェ「ソル・ポニエンテ」（所在地：山口県山陽小野田市きららビーチ焼野）では、2025年10月1日(水)から10月31日(金)まで、月替わりの特別メニューをご提供しております。



少しずつ、秋の訪れを感じはじめた10月。

ソル・ポニエンテでは、そんな季節の移ろいをお皿の上で楽しめる、月替わりの特別メニューをご用意しております。



この秋は、かぼちゃ尽くしの特別メニューで「おいしいハロウィン」を体験しませんか？

生ハムと南瓜のクリームソース（1,600円）

コクのあるクリームソースに、南瓜の優しい甘みと塩気の効いた生ハムが絶妙に調和。 滑らかな口当たりと芳醇な香りで、秋の深まりを感じる上質な一皿です。

スモークサーモンと南瓜とモッツァレラのアラビアータ（1,600円）

スモークサーモンの濃厚な旨みに、南瓜の甘みがマッチ。 ピリッと辛口のアラビアータソースが食欲を刺激し、秋の夜長にぴったりな大人のパスタに仕上げました。

自家製ベーコンと南瓜のパエリア（2,000円）

南瓜の優しい甘みと、旨味が凝縮された自家製ベーコンを贅沢に使ったパエリア。 お米に染み込んだ出汁の深い味わいが、心も体もほっこりと満たしてくれます。

南瓜と自家製ベーコンのピザ（1,900円）

香ばしく焼き上げた自家製ベーコンと甘みのあるかぼちゃが主役の秋限定ピザ。 ほくほく食感とチーズがとろけ合い、ひとくちで虜になる秋のごちそうです。

カフェの新メニューも見逃せない！！

ナッツとベリーとチョコのバターケーキ季節のタルト（洋梨のタルト）

おすすめプレート「きらめき和牛とホワイトソースのドリアプレート」（1,700円）

10月～12月までの期間限定おすすめプレートとして、新商品が登場いたしました★

なんと、「やまぐち和牛きらめき」を贅沢に使用したドリアプレート。

これからの季節にぴったりな、ほっこり温まる味わいをお楽しみください。

【ご予約・お問い合わせ】

レストラン＆カフェ ソル・ポニエンテ TEL：0836-89-0080

ソル・ポニエンテはスペイン語で「夕陽」

レストランからは「日本の夕陽百選」にも選ばれた美しい夕陽を眺めることができます。

太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、

世界的建築家 隈研吾氏によって2001年に作られた作品「海/フィルター」。

コース料理はもちろん、アラカルトやワインの種類も豊富に取り揃えております。

あらゆる年代の方にご満足いただける創作地中海料理のお店。

ゆっくりとした至極の時を心ゆくまでお過ごしください。

〒756-0875 山口県山陽小野田市きららビーチ焼野

営業時間：LUNCH 11:30～15:30 (14:30 L.O) ※土日祝は11:00～

DINNER 17:30～21:00 (20:00 L.O) ※11月～1月は17:00～

カフェ 11:30～18:00（17:00 L.O） ※土日祝は11:00～

【定休日】毎週 火曜日

ソル・ポニエンテ公式HP：https://sol-poniente.co.jp/

ソル・ポニエンテ公式Instagram：https://www.instagram.com/sol.poniente402/

運営元：富士商株式会社 https://fujisho.ne.jp/