【京都サンガF.C.オフィシャルショップ】「SANGA CORE」がJR亀岡駅前に2025年11月8日（土）グランドオープン！

株式会社ニコリワ

京都サンガF.C.のライフスタイルブランド 、SANGA LIFE LAB. を運営する株式会社ニコリワ（本社：東京都港区、代表：山田仁志）は、JR亀岡駅前に京都サンガF.C.オフィシャルショップ「SANGA CORE（サンガコア）」を2025年11月8日（土）にグランドオープンすることを発表いたします。

SANGA CORE イメージ

「SANGA CORE」コンセプト

「SANGA CORE」は、亀岡と京都サンガF.C.の"コア（中核）"となる新しい拠点です。

「SANGA CORE」という店舗名には、亀岡という街の中核（コア）となり、京都サンガF.C.の熱狂が亀岡・京都・世界へと広がっていくという想いが込められています。サンガサポーターが集い、京都サンガF.C.を愛する人々の心が一つになる場所として、亀岡の街に新たな賑わいと活力をもたらす拠点を目指します。

JR亀岡駅から徒歩1分の京都サンガF.C.オフィシャルショップ

JR亀岡駅南口から徒歩1分という絶好の立地に、京都サンガF.C.オフィシャルショップが誕生します。ホームスタジアムであるサンガスタジアム by KYOCERAまでも徒歩約6分の距離です。

3階建ての店舗の壁には大きなラファエル選手がデザインされており、嵯峨野線の電車内やサンガスタジアム by KYOCERAからも見ることができます。

「毎日をもっとSANGAに」を実現

「SANGA CORE」を手がけるSANGA LIFE LAB.は、「毎日をもっとSANGAに」をコンセプトで展開し、今年で4年目を迎えます。「SANGA CORE」では、このコンセプトをさらに発展させ、お客様の日常により深くSANGAが浸透する体験をお届けします。

進化し続ける「SANGA CORE」

SANGA LIFE LAB.のオリジナルグッズを中心としたグッズショップからスタートし、今後は段階的にサービスを拡充してまいります。グッズショップの枠を超えた多彩なコンテンツで、地域の皆様とサポーターの皆様に新しい体験をお届けする予定です。

今後は段階的にサービスを拡充し、亀岡と京都サンガF.C.の"コア"としてさらなる進化を遂げる所存です。グッズ販売にとどまらず、サポーターの皆様と地域の皆様に新しい体験と価値をお届けできるよう、様々な企画およびサービスの展開を検討してまいります。

コメント

この度、京都サンガF.C.公式グッズショップ「SANGA CORE」をJR亀岡駅から徒歩1分という絶好のロケーションにオープンできることを、大変嬉しく思います。これまでJR亀岡駅周辺やスタジアム付近に公式ショップを望む多くの声が寄せられており、ようやくその声にお応えできる形になりました。地元・亀岡市の皆さまをはじめ、開店にご尽力いただいた関係者の方々に心より感謝申し上げます。

JR亀岡駅北側に位置するサンガスタジアム by KYOCERAと南側の「SANGA CORE」が連携し、街の中で南北にサンガが息づくことで、地域と京都サンガF.C.をつなぐ二つの拠点となるよう取り組んでいく予定です。

京都サンガF.C.と共に地域に根ざした活動を展開し、皆さまに愛されるショップを育てていけるよう尽力いたしますので、今後とも温かいご支援ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

（株式会社ニコリワ 代表 山田仁志）

この度、我々のパートナーである株式会社ニコリワさんが亀岡駅前 に「SANGA CORE」をオープンされることを大変嬉しく思います。 ホームゲームのない日にも京都サンガに触れていただける場所として、皆様に愛されることを願っています。

ファン、サポーター、関係の皆様からのご支援、何卒よろしくお願い申し上げます。

（株式会社京都パープルサンガ 代表取締役社長 飯野晃）

スケジュール

・プレオープン：2025年10月25日（土） 10:00

※明治安田J1 第35節京都サンガF.C. vs 鹿島アントラーズ戦開催日

プラチナクルーの皆様（希望者）、ゴールドクルー皆様（抽選）をご招待させていただきます。（詳細は京都サンガF.C.公式ニュースおよびメールにてご連絡申し上げます。）

・グランドオープン：2025年11月8日（土） 10:00

詳細については追ってSANGA CORE Xアカウント（ https://x.com/SANGA_CORE ）にて発信いたします。

オープン記念グッズ

「SANGA CORE」のオープンを記念した「SANGA CORE」限定グッズを多数販売いたします。 プレオープン(2025年10月25日（土）)より順次販売開始予定です。

◆「SANGA CORE」オープン記念限定グッズ（一部）

SANGA CORE限定！ラファエル選手ゴールパフォーマンスアクリルスタンド（税込2,900円）SANGA CORE限定！ラファエル選手ゴールパフォーマンスアクリルキーホルダー（税込1,560円）

最新情報につきましては、京都サンガF.C. 公式サイト ニュース（ https://www.sanga-fc.jp/news ）・公式X(旧Twitter)（ https://x.com/SANGA_CORE ）・京都サンガF.C. オフィシャルグッズ Instagram （ https://www.instagram.com/kyotosanga_store_official/ ）にて発信していきます。

※商品ラインナップや販売開始時期は予告なく変更となる場合がございます。

店舗概要

店舗名： SANGA CORE（サンガコア）

所在地： 京都府亀岡市追分町大堀19番6

規模： 3階建て

営業内容： 京都サンガF.C.グッズの販売等

アクセス： JR亀岡駅南口から徒歩1分（サンガスタジアム by KYOCERAまで徒歩約6分）

営業日・営業時間：2025/11/8（土）・2025/11/9（日）：10:00～、通常：11:00～17:00（予定）※通常営業日とホーム試合日で営業時間が異なります。営業時間や定休日については、SANGA CORE 公式X(旧Twitter)（ https://x.com/SANGA_CORE ）にて発信してまいります。

「SANGA CORE」スタッフ募集

「SANGA CORE」を共に盛り上げていくスタッフを募集しております。ご興味のある方は、下記メールアドレスまで履歴書・職務経歴書をお送りください。

応募先: saiyo@nicoriwa.com

件名: SANGA COREスタッフ応募

※詳細については、書類選考通過者に個別にご連絡いたします。