マウスの左右クリックで走って逃げろ！『バグバニー：ディスコントロール』体験版配信中＆Steam Nextフェスに出展

株式会社シンクロバレー

株式会社シンクロバレー（本社：東京都千代田区、代表取締役：西谷 眞之介）は、同社ブランド「SHINKURO GAMES（シンクロゲームス）」にて開発中のサバイバルホラーアドベンチャー『バグバニー：ディスコントロール』の体験版を配信、ならびにSteam Nextフェスへ出展することをお知らせいたします。

Steamで無料体験版を配信中の『バグバニー：ディスコントロール』

▼Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/4065410/_Demo/

▼公式HP

https://www.shinkurog.com/bugbunny_jp/

▼公式SNS

＜YouTube＞

https://www.youtube.com/@SHINKUROGAMES

＜X（旧Twitter）＞

https://x.com/SHINKUROGAMES

『バグバニー：ディスコントロール』体験版概要

『バグバニー：ディスコントロール』は、悪夢のような廃校に閉じ込められた、主人公となる“誰かの魂が宿った人形”を操作して、徘徊するピエロから逃げながら脱出を目指すサバイバルホラーアドベンチャーです。

マウス左右クリックでピエロから逃げる。焦って操作ミスをすると転倒して一気に距離を詰められてしまう。

人形は独特な操作での移動となり、右足を踏み出すためにマウスを右クリック、左足を踏み出すためにマウスを左クリックといった操作を行うことで移動することができます。

慎重に左右のクリックを繰り返すことでゆっくり歩いたり、素早く左右のクリックを繰り返すことで走ったりすることができます。

この独特な移動によって、ピエロに追われる恐怖感や緊張感がよりスリリングな体験となります。

ほか、逃げる以外にも「ロッカーに隠れる」ことで敵視を消す、「消化器を破裂させる」ことで視界を奪い敵視を消す、など逃走をサポートするギミックやアイテムも存在します。

ピエロに追われる緊張感のなか、転倒せずに走って逃げきれた時の達成感や、ギミックやアイテムを使ってピエロを撒いた時の爽快感を、ぜひ体験版で楽しんでください。

▼体験版でプレイ可能な内容

主人公の人形を操作して、ピエロから逃げながら廃校を脱出するまでをプレイできます。

※体験版では、廃校の構成は1階層で教室などの各環境は固定配置となります。

（製品版では、多層構造で各環境はプレイごとにランダム配置となります。）

※体験版では、ピエロや脱出をサポートするアイテムは一部のみ実装となります。

（製品版では、新たなピエロやサポートアイテムを実装します。）

※その他、製品版では新しい環境や、本作の世界について理解を深める物語要素を実装します。

▼体験版ダウンロードURL（Steam）

https://store.steampowered.com/app/4065410/_Demo/

▼体験版ゲームプレイ動画（YouTube）

https://www.youtube.com/watch?v=GsMH4PHcKg0

『バグバニー：ディスコントロール』 ストーリー

それは「救い」か、それとも「罰」か。

舞台は閉鎖された廃校

主人公は目が覚めると廃校の中にいる

自分が誰なのか分からない

なぜ人形に魂が宿っているのか、なぜピエロは襲ってくるのか、真実はなにか ―

なぜか人形に魂が宿っている、そのためかうまく動けない

―もしくは、まるで自分自身が邪魔をしているようだ

廃校ではピエロが徘徊しており、自分を害する存在というのは理解できる

“魂の記憶”が廃校内に落ちており、集めると変化が起こるようだ

廃校が恐ろしい場所で、ここから脱出したいと感じている

あなたは “真実” にたどり着くことができるだろうか

【製品概要】

タイトル：バグバニー：ディスコントロール

ジャンル：サバイバルホラーアドベンチャー

プレイ人数：1人

発売予定日：未定／無料体験版配信中

価格：未定

対応言語：日本語、英語

プラットフォーム：Steam（PC、Steam Deck）

Steam：https://store.steampowered.com/app/4065410/_Demo/

開発：SHINKURO GAMES

販売：株式会社シンクロバレー

※各画像はすべて開発中のものです。実際の内容とは異なる場合があります。

ブランド情報

◆SHINKURO GAMES

「SHINKURO GAMES（シンクロゲームス）」は、株式会社シンクロバレーが開発・運営するゲーム提供をおこなうブランドです。

「Addicted to Creation」をコンセプトに、ゲームを愛する皆さまが”夢中”になれる作品を創りつづけていきます。

公式サイト：https://www.shinkurog.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@SHINKUROGAMES

公式X（旧Twitter）：https://x.com/SHINKUROGAMES

会社情報

◆株式会社シンクロバレー

所在地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-22

代表者：代表取締役 西谷 眞之介

設立日：2020年11月17日

事業内容：ゲームパブリッシング事業、ゲーム開発・運営の支援事業

企業サイト：https://www.shinkurov.co.jp/