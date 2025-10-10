【ドイツ】世界最大級のボードゲームイベント「SPIEL Essen 2025」にClaGlaが出展！『超進化系じゃんけん アルピッス』英語版がイギリスの出版社より発売予定！

株式会社クラグラ

札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカー ClaGla（株式会社クラグラ）は、2025年10月23日(木)～26日(日)にドイツ・エッセンで開催される世界最大級のボードゲームイベント「SPIEL Essen 2025」に出展いたします。

また、SPIEL Essen 2025にて、ClaGlaのボードゲーム『超進化系じゃんけん アルピッス』の英語版がイギリスの出版社「Alley Cat Games」より発売となります。

■出展概要

イベント名：SPIEL Essen 2025

日程：2025年10月23日(木)～26日(日)

場所：ドイツ、エッセン市 MESSE ESSEN（メッセエッセン）

ブース番号：ホール5 【5L715】（コロコロ堂と共同出展）

公式サイト：https://www.spiel-essen.de/en/

『超進化系じゃんけん アルピッス』がイギリスの出版社から発売！

『超進化系じゃんけん アルピッス』の英語版『Rock Swap Flip-Flop』が、イギリスの出版社「Alley Cat Games」よりSPIEL Essen 2025にて発売予定！

【次々と手が変わる超進化系じゃんけん！】

じゃんけんに勝って指スティックを動かし、手札と同じ形を完成させよう！

おっと！指スティックを動かしたらグーチョキパーの形が変わったぞ！こんどは新しいグーチョキパーでじゃんけんだ！

商品名：Rock Swap Flip-Flop

発売日：2025年10月23日(木)

出版：Alley Cat Games（https://www.alleycatgames.com/）

詳しく見る :https://www.clagla.jp/view/item/000000000101

新作『ヒューマナイレーサーズ』エッセンシュピールにて発売！

プレイヤーはレースで勝利を目指す「人間レーサー」と、動きを見極めて狙撃する「ロボットスナイパー」に分かれて対決！人間レーサーはAIのように振る舞い、スナイパーを欺け！コマの演技がカギを握る、スリル満点の心理戦レースゲームです！

詳しく見る :https://www.clagla.jp/view/item/000000000188

【英語・中国語のルールあり】『クルクルミラーサーカス』も販売

【家族で遊べる文字当てパーティゲーム！】

さぁさぁお立ち合い！世にも珍しいクルクル鏡文字のスペクタクルショーの始まりだ！

『クルクルミラーサーカス』はクルクル回る鏡文字が何の文字かを当てるゲームです！解答は1人1回。他のプレイヤーより早く当てて高得点を目指しましょう！

詳しく見る :https://www.clagla.jp/view/item/000000000130

ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game Life Adventures!! 】

ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーです。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。

代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、おかげさまでシリーズ累計35万部を突破しました。



【ご購入特典や限定商品も！】

