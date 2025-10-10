NTT・TCリース株式会社とのシルバーパートナーシップ契約締結のお知らせ

株式会社NTT Sports X

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、浦安D-Rocksは、NTT・TCリース株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成瀬 明弘、以下：NTT・TCリース）とシルバーパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。



浦安D-Rocks とNTT・TCリースは、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、ホストタウンである浦安市にスポーツの力で賑わいを作り、地域の魅力を発信し、地域を活性化させる取り組みを実施していきます。



2025年12月に開幕するNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を目指していくとともに、NTT・TCリースのプロモーションも積極的に行ってまいります。



■会社概要

【社名】 NTT・TCリース株式会社

【代表者】 代表取締役社長 成瀬 明弘

【本社所在地】 東京都港区港南一丁目2番70号

【URL】 https://www.ntt-tc-lease.com/