元グーグル米国本社副社長 村上 憲郎氏による特別講演会を実施 ～元グーグル米国本社副社長が考える、AIの本質と日本の戦略～
広告会社として初となる「AIドリブン宣言」*を掲げる株式会社新東通信（本社：東京都中央区、愛知県名古屋市 代表取締役社長：谷 鉃也、以下「新東通信」）は、2025年10月3日、元グーグル米国本社副社長やグーグル・ジャパン代表取締役社長を歴任された村上 憲郎氏を講師に迎え、新東通信グループの社員向けに特別講演会を行いました。
元グーグル米国本社副社長 村上 憲郎氏
新東通信では『AIドリブン宣言』をもとに「全社員AI活用100%」を実現し、総合広告会社からマーケティング市場を中心に各種事業をプロデュースする“事業広告会社”へ進化することを目指しています。
今回の特別公演はその取り組みの一環として開催されたものです。
村上氏は20年前からAIの知見を持ってグローバルに活用された第一人者であり、新東通信では全グループの社員でお話を伺いたいと考えご講演をお願いしました。
講演では「AI時代を生き抜く3つの道」として下記の3つをお示しいただきました。
（１）ディープラーニングの改良発展に寄与する道
（２）ディープラーニングツールとGPUを使って課題を解決する
（３）AIの何たるかを理解し、その社会経済的影響を心得ている
特に、現在の超スマート社会で生き残るために「全社員、必死でAIを活用しなさい！」という力強い激励のメッセージをいただきました。
今後も新東通信は、村上氏の講演から学んだことを取り入れ「AIドリブン宣言」を着実に実行してまいります。
*当社調べ（2025年9月1日現在）
■株式会社新東通信について
「何かおもろいことないか」を行動原理に、地域、社会に貢献する活動を推進する総合広告会社。
銀座街バル、愛・地球博、名古屋シティマラソン、GREEN WORK HAKUBA等、数々の地方創生事業に取り組み、生活者、地域、社会、クライアント企業を繋ぎながら、SDGsに資する活動を行っています。
代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也
東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）
名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29
事業概要 ：総合広告事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、地域創生事業、SDGs事業、PFI事業、スペイン事業等
会社HP : https://www.shinto-tsushin.co.jp/
■ 本リリースに関するお問い合わせ先
株式会社新東通信 コーポレート本部 佐藤、土井
ＴＥＬ：０５２-９５１-３８３１