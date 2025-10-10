元グーグル米国本社副社長 村上 憲郎氏による特別講演会を実施　～元グーグル米国本社副社長が考える、AIの本質と日本の戦略～

株式会社新東通信

広告会社として初となる「AIドリブン宣言」*を掲げる株式会社新東通信（本社：東京都中央区、愛知県名古屋市 代表取締役社長：谷 鉃也、以下「新東通信」）は、2025年10月3日、元グーグル米国本社副社長やグーグル・ジャパン代表取締役社長を歴任された村上 憲郎氏を講師に迎え、新東通信グループの社員向けに特別講演会を行いました。

元グーグル米国本社副社長 村上 憲郎氏

新東通信では『AIドリブン宣言』をもとに「全社員AI活用100%」を実現し、総合広告会社からマーケティング市場を中心に各種事業をプロデュースする“事業広告会社”へ進化することを目指しています。

今回の特別公演はその取り組みの一環として開催されたものです。

村上氏は20年前からAIの知見を持ってグローバルに活用された第一人者であり、新東通信では全グループの社員でお話を伺いたいと考えご講演をお願いしました。

講演では「AI時代を生き抜く3つの道」として下記の3つをお示しいただきました。

（１）ディープラーニングの改良発展に寄与する道

（２）ディープラーニングツールとGPUを使って課題を解決する

（３）AIの何たるかを理解し、その社会経済的影響を心得ている

特に、現在の超スマート社会で生き残るために「全社員、必死でAIを活用しなさい！」という力強い激励のメッセージをいただきました。

今後も新東通信は、村上氏の講演から学んだことを取り入れ「AIドリブン宣言」を着実に実行してまいります。

*当社調べ（2025年9月1日現在）

■株式会社新東通信について

「何かおもろいことないか」を行動原理に、地域、社会に貢献する活動を推進する総合広告会社。

銀座街バル、愛・地球博、名古屋シティマラソン、GREEN WORK HAKUBA等、数々の地方創生事業に取り組み、生活者、地域、社会、クライアント企業を繋ぎながら、SDGsに資する活動を行っています。

代表者 ：代表取締役社長 谷 鉃也

東京本社 ：東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル（総合受付2F）

名古屋本社：愛知県名古屋市中区丸の内 3-16-29

事業概要 ：総合広告事業、展示会事業、インフルエンサー事業、デジタル事業、地域創生事業、SDGs事業、PFI事業、スペイン事業等

会社HP : https://www.shinto-tsushin.co.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社新東通信 コーポレート本部 佐藤、土井

ＴＥＬ：０５２-９５１-３８３１