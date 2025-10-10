くるり主催「京都音楽博覧会2025」でカーボン・オフセットを実施

株式会社UPDATER

社会課題をオモシロく解決する企業、株式会社UPDATER（本社：東京都世田谷区、代表取締役：大石英司）は、ロックバンド「くるり」が主催する野外音楽イベント「京都音楽博覧会2025」（2025年10月11日・12日開催）に協賛し、ステージエリアの電力使用によって排出される二酸化炭素（CO2）の排出をカーボン・オフセットします。

京都音楽博覧会の取り組みに賛同

京都音楽博覧会は、2007年の開催当初から環境に配慮した運営を続けています。ごみの分別やリユースカップの導入などの努力により、終了後に会場がごみで散乱することはほとんどありません。

2022年からは、地域と連携した新たな環境活動として「資源が“くるり”プロジェクト」を開始。会場内にコンポストを設置し、フードエリアから出る食材の使い残しや食べ残しを堆肥へと“くるり”と生まれ変わらせています。

また今年は、「資源が“くるり”プロジェクト×KYOTO CIRCULAR」と題し、以下のような取り組みが展開されます。

- 古着の回収・再循環コーナー「RELEASE⇔CATCH」- 完熟たい肥お持ち帰りコーナー- 美術家アトリエの廃材・粘土などのアップサイクル「副産物産店」- 自転車発電でミックスジュースを作る「CORNER MIX」- 京都発フェアトレードブランド「シサム工房」の出展- 丹波・亀岡をめぐる循環型社会体験ツアー「めぐりめぐるぐるり京都」

UPDATERは、ソーシャルビジネスを行う企業として、これまでの活動と新たな取り組みに賛同し、京都音楽博覧会2025に協賛することといたしました。

■京都音楽博覧会2025 概要

＜日程＞

2025年10月11日（土）、12日（日）

＜会場＞

京都・梅小路公園 芝生広場（京都市下京区観喜寺町56-3）

＜出演アーティスト＞

10月11日（土）：くるり、ASIAN KUNG-FU GENERATION、[Alexandros]、Omoinotake、岸田繁弦楽四重奏、佐野元春 & THE COYOTE BAND、10-FEET

10月12日（日）：くるり、青葉市子、ASKA、岸田繁弦楽四重奏、SHISHAMO、マカロニえんぴつ、RIP SLYME

＜イベント情報＞

https://kyotoonpaku.net/2025/

カーボン・オフセットの概要

UPDATERは、京都音楽博覧会2025のステージエリアの電力使用に伴って発生するCO2排出量を算定し、その同量のJ-クレジットを購入することで排出量を実質ゼロにします。

購入されたクレジットは、森林整備や保全活動を通じたCO2吸収・削減プロジェクトに充てられ、音楽フェスの電力が森の再生を支える力となります。

みんな電力について

再生可能エネルギーにこだわり、電気の生産者の顔や想いといったストーリーを見える化した「顔の見える電力」を提供。個人ユーザーは、好きな発電所を選んで応援できる仕組みを通じて、電気の“作り手”と“使い手”をつなぐ新しい価値を生み出しています。

アーティストや音楽イベントとのコラボレーションにも積極的で、2021年のORANGE RANGE「20th Anniversary ORANGE RANGE LIVE TOUR 021～奇想天外摩訶不思議～」では、ツアーの脱炭素実施をサポート。また、2024年の小泉今日子「TOUR 2024 BALLAD CLASSICS」では、会場での電力使用や出演者・スタッフの移動・宿泊に伴うCO2排出量を算出し、カーボン・オフセットを実施しました。さらにアーティストとファンが電気を通じてつながる「アーティスト電力」プロジェクトでは、「いとうせいこう発電所」「太陽のタイジ発電所」(シアターブルック佐藤タイジ）「大木伸夫発電所」（ACIDMAN）を展開しています。

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社から社名変更。法人・個人向けにトレーサビリティや透明性を軸にしたサービスを提供し、社会課題解決に取り組む。世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した脱炭素事業「みんな電力」、労働市場をウェルビーイングで変革する「みんなワークス」、ブランドのエシカル度を評価・公表する「Shift C」、商品の背景やストーリーをもとに購買できるEC「TADORi」、人・社会・環境に配慮した商品を扱う「みんな商店」、土壌再生に向けた社会全体の行動変容を促す「みんな大地」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、日本で3社のみのCDP認定再エネプロバイダー、エナジープロバイダーとしてB Corp認証を受けるなど受賞・認証多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地： 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役： 大石 英司

設立： 2011年5月25日

資本金： 1億円（資本準備金 1億4,391万4千円）※ 2025年8月31日現在

事業内容： 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト ： https://www.updater.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

＜報道関係＞

株式会社UPDATER 戦略広報チーム 豊島・上田

TEL：03-6805-2228（受付時間 平日 11:00～15:00）

E-mail：pr@minden.co.jp