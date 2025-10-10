平成に一大ブームを巻き起こしたサンエックスの人気キャラクター『たれぱんだ』がサプライズボックスに新登場！
株式会社Smarprise（所在地：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、株式会社Brave group100％子会社）は、2025年10月10日(金)15時より、平成に一大ブームを巻き起こしたサンエックスの人気キャラクター『たれぱんだ』の限定アイテムを詰め込んだ「サプライズボックス（SURPRISE BOX）」の申込受付を開始いたしました。
■『たれぱんだ』サプライズボックス 概要
たれぱんだ
1998年に登場。たれぱんだは今日もよくたれています。好物はすあま。時速2.75m/h。気がつくとそばにいます。名前の通り、独特のたれたポーズとゆるやかな動きが、一度見たら忘れられない個性を表現しています。
今回は、サプライズボックスでしか手に入らない『たれぱんだ』の限定アイテムを1つのBOXにして、12月号としてお届けします。
● ライトプラン：3,850円（税込）
「枕パッド」など、ファン必見のアイテムをお届けします。
● プレミアムプラン：11,550円（税込）
ライトプランの内容に加え、普段使いできるアイテムからコレクター向けの豪華アイテムまで厳選してお届けします。
申込期間：受付中 ～ 2025年11月10日(月)正午まで
価格：3,850円（税込）／ 11,550円（税込）の2プラン ※別途送料
発送時期：2025年12月末頃を予定
https://surprisebox.jp/lineup/sanxcharacter
また、サンエックスのキャラクターから、2026年2月号『こげぱん』・4月号『にゃんにゃんにゃんこ』・6月号『アフロ犬』がサプライズボックスとして登場予定です。今後の展開にご期待ください。
※本情報は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは、サプライズボックス公式HPをご参照ください。
(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
■「サンエックス」とは
リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。
見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。
■「サプライズボックス（SURPRISE BOX）」とは
好きなキャラクターやコンテンツ、アーティスト（以下「IP」と表記）の限定グッズを定期的に受け取れるサブスクリプション型グッズ提供サービスです。福袋形式で届くため、開封時のサプライズ感を楽しめます。
すべてのアイテムが完全オリジナルの限定品で、サービス開始以来、数多くのユーザーおよびIPの皆さまにご利用いただいています。
