プロeスポーツチームFENNEL、企業向け「社内eスポーツ部活性化プログラム」の受付を開始

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、社内にeスポーツ部活動を持つ企業や部員を対象とした「企業eスポーツ部活性化プログラム」の受付を開始しました。

取り組みの概要

本プログラムでは、プロeスポーツ選手やストリーマーによるコーチング、オンライン／オフラインを問わない部内イベントの企画・運営、さらには活動の社外発信支援など、企業ごとのニーズに合わせた柔軟な取り組みを提供します。

また、これから社内にeスポーツ部を立ち上げたいと考える企業に対しても、立ち上げ支援プログラムや相談窓口を設け、幅広いサポートを行ってまいります。

取り組みの社会的背景

近年、eスポーツは一部のゲームファンの枠を超え、日常的な文化として社会に浸透しつつあります。

これまでゲームに馴染みのなかった層も「ゲーマー化」するなど、eスポーツはよりメジャーな存在となっています。

企業においても、社内麻雀部やゴルフ部のように「社内eスポーツ部」を設立する動きが大手企業を中心に増加。

若手社員を中心に、部署・年代・役職を越えた交流を生み出す新しいコミュニケーションツールとして注目を集めています。

中には、数百名規模で活動する社内eスポーツ部も存在し、熱量の高いコミュニティとして成長しています。

その結果、社内コミュニケーションの活性化、社員エンゲージメント向上、離職率低下につながる事例も多く報告されています。

FENNELはこれまで、複数の企業に対して社内eスポーツ部の立ち上げやイベント制作、部員活動促進支援を行ってまいりました。

これらの知見とノウハウを体系化し、今回「企業eスポーツ部活性化プログラム」として展開いたします。

プログラム内容（一例）

今後の展望

- プロ選手・ストリーマーによるコーチング施策初心者から経験者まで楽しめるスキルアップ支援- オンライン／オフライン部内イベントの企画・運営交流試合や大会を通じたエンゲージメント向上- 社内eスポーツ部の広報支援社内外への発信を通じて、企業ブランド・採用力の強化に貢献- 社内eスポーツ部立ち上げ支援新設を検討する企業向けの立ち上げプログラム・相談対応

本取り組みを通じて、企業文化の多様化と社員間コミュニケーションの活性化を推進するとともに、

eスポーツ市場全体の発展にも貢献してまいります。

さらに、採用難や離職率上昇といった社会的課題の解決にも寄与し、

企業とeスポーツの双方が共に成長する未来の実現を目指してまいります。

本件に関するお問い合わせ

本プログラムにご興味のある社内eスポーツ部ご担当者様、

または社内eスポーツ部の立ち上げ・運営に関するご相談を検討されている企業担当者様は、

以下の問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

問い合わせフォーム：https://fennel-esports.com/contact/

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、7つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw