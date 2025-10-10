＜両備ファジアーノ全力応援プロジェクト＞前回大好評！杜の街グレースで再びパブリックビューイング開催決定！　10/25(土)FC東京戦10/13(月)チケット販売開始！

写真拡大 (全6枚)

両備ホールディングス株式会社


Jリーグも残り5節（2025年10月10日現在）。ひとつでも上の順位を目指すファジアーノ岡山、重みある一戦から目が離せません！



両備グループでは「両備ファジアーノ全力応援プロジェクト」として、初のJ1に挑んでいるファジアーノ岡山をグループを挙げて応援しています。



このたび、ファジアーノ岡山との共催で、2025年10月25日（土）にアウェイで開催されるFC東京戦に合わせて、杜の街グレース（商業施設｜運営：両備ホールディングス株式会社、所在地：岡山市北区下石井二丁目10番8号| https://www.morinomachi-grace.jp/ ）にて、「スタジアムMC ダイナマイト・イシムラと盛り上がる　熱狂！パブリックビューイング」を開催することになりましたのでお知らせいたします。



本イベントは、前回開催時に多くのファンの皆さまにご参加いただき、大変ご好評をいただきました。今回も、岡山からアウェイのスタジアムへ熱い応援を届けるこの機会に、ぜひ杜の街グレースで一緒に盛り上がりましょう！


企画概要

選手のサイン入りフラッグとスタメンコール体験が当たるハーフタイム抽選会開催！



主催：両備ホールディングス株式会社


共催：ファジアーノ岡山


開催日：2025年10月25日（土）FC東京戦（アウェイ）


スケジュール：13:00開場／13:30オープニング／14:00キックオフ


会場：杜の街グレース オフィススクエア3F（岡山市北区下石井二丁目10番12号）


料金：大人：1,800円（税込）、ジュニア（小中高）：800円（税込）


販売開始：10月13日（月）12: 00～　※定数に達し次第、販売終了となります。抽選ではありません


定員：200名


MC：ダイナマイト・イシムラ、蟻正るみ


特典：１.ファジアーノ岡山限定ステッカー（杜の街グレースVer.）


　　　２.島根のおいしい天然水「エナミズ」ペットボトル（ファジアーノ岡山ラベル）


　　　３.駐車券3時間無料サービス


　　　４.杜の街プラザで使える500円券


チケット購入方法：チケットぴあ



MC：ダイナマイト・イシムラさん、蟻正るみさん

ハーフタイム抽選会

ハーフタイム中に、豪華賞品が当たる抽選会を開催します！


ご来場の皆さま全員が参加できますので、ぜひお楽しみに！


■実施時間：ハーフタイム中


■賞品：・選手のサイン入りフラッグ（5名様）


　　　・スタメンコール体験（3名様）


　


※スタメンコール体験とは、スタジアムでファジアーノ岡山の


選手紹介を担当するダイナマイト・イシムラさんが、


あなたのお名前を選手紹介風にコールしてくれる特別な体験です！
その様子は動画撮影・SNS使用も可能です。





▲フラッグ

入場特典


１. 杜の街パブリックビューイング限定ステッカー



　 杜の街グレース限定デザインのステッカーです。


　 スマホの裏にも挟める サイズとなっており、


　 ファン必携のアイテムです。





▲ステッカーデザイン


２. ファジアーノ仕様ペットボトル



　 島根のおいしい天然水「エナミズ」のファジアーノ岡山


　 仕様ボトル。


　 観戦のお供にぴったりなオリジナルデザインとなっております。





▲ファジアーノ仕様ペットボトル

３. 駐車券3時間無料サービス


４. 杜の街プラザで使える500円券



当日の注意事項

・当日は13時になりましたら杜の街グレースオフィススクエア3階エントランスまでお越しください。


・開場前に会場前での場所取りはできません。


・終了後は速やかなご退場にご協力をお願いいたします。再入場はできません。


・鳴り物のご使用、発声やタオルを掲げる等の応援行為は問題ございませんが、


　後方の方へのご配慮のため、 立ち上がっての応援はご遠慮ください。


・他チームや選手への誹謗中傷、過度な大声での応援や口論は固くお断りいたします。


会場内でのルール

・会場内でのお食事はできません。


・水分補給は可能ですが、アルコール類は禁止です。


・ゴミは必ずお持ち帰りいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。


・会場内の設備（椅子・壁・スクリーン等）を破損しないようご注意ください。


・飲酒されている方、体調不良の方のご入場はお断りする場合がございます。


・会場内外では係員・スタッフの指示に従ってください。


　守られない場合、ご退場いただくことがございます。


・ご参加の様子を撮影し、クラブ公式ホームページ・SNS・発行物などで使用させていただく場合があります。


・駐車場には限りがございますので、ご家族・ご友人と乗り合わせの上ご来場をお願いいたします。


アクセス情報

■杜の街グレース


所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8


URL：https://www.morinomachi-grace.jp/


＜アクセス＞


岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分


岡電バス・両備バス「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分


JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分


岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分



＜駐車場＞


第1駐車場をご利用ください。（400台）


駐車料金：300円/1時間 ※24時間最大1,500円


駐車サービス：


1,000円以上お買い上げで3時間無料


※駐車サービス利用の場合：


最大料金1,500円→600円



パブリックビューイングへお越しのお客様は、


ご来場受付で駐車券をご提示ください。