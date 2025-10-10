＜両備ファジアーノ全力応援プロジェクト＞前回大好評！杜の街グレースで再びパブリックビューイング開催決定！ 10/25(土)FC東京戦10/13(月)チケット販売開始！
Jリーグも残り5節（2025年10月10日現在）。ひとつでも上の順位を目指すファジアーノ岡山、重みある一戦から目が離せません！
両備グループでは「両備ファジアーノ全力応援プロジェクト」として、初のJ1に挑んでいるファジアーノ岡山をグループを挙げて応援しています。
このたび、ファジアーノ岡山との共催で、2025年10月25日（土）にアウェイで開催されるFC東京戦に合わせて、杜の街グレース（商業施設｜運営：両備ホールディングス株式会社、所在地：岡山市北区下石井二丁目10番8号| https://www.morinomachi-grace.jp/ ）にて、「スタジアムMC ダイナマイト・イシムラと盛り上がる 熱狂！パブリックビューイング」を開催することになりましたのでお知らせいたします。
本イベントは、前回開催時に多くのファンの皆さまにご参加いただき、大変ご好評をいただきました。今回も、岡山からアウェイのスタジアムへ熱い応援を届けるこの機会に、ぜひ杜の街グレースで一緒に盛り上がりましょう！
企画概要
選手のサイン入りフラッグとスタメンコール体験が当たるハーフタイム抽選会開催！
主催：両備ホールディングス株式会社
共催：ファジアーノ岡山
開催日：2025年10月25日（土）FC東京戦（アウェイ）
スケジュール：13:00開場／13:30オープニング／14:00キックオフ
会場：杜の街グレース オフィススクエア3F（岡山市北区下石井二丁目10番12号）
料金：大人：1,800円（税込）、ジュニア（小中高）：800円（税込）
販売開始：10月13日（月）12: 00～ ※定数に達し次第、販売終了となります。抽選ではありません
定員：200名
MC：ダイナマイト・イシムラ、蟻正るみ
特典：１.ファジアーノ岡山限定ステッカー（杜の街グレースVer.）
２.島根のおいしい天然水「エナミズ」ペットボトル（ファジアーノ岡山ラベル）
３.駐車券3時間無料サービス
４.杜の街プラザで使える500円券
チケット購入方法：チケットぴあ
MC：ダイナマイト・イシムラさん、蟻正るみさん
ハーフタイム抽選会
ハーフタイム中に、豪華賞品が当たる抽選会を開催します！
ご来場の皆さま全員が参加できますので、ぜひお楽しみに！
■実施時間：ハーフタイム中
■賞品：・選手のサイン入りフラッグ（5名様）
・スタメンコール体験（3名様）
※スタメンコール体験とは、スタジアムでファジアーノ岡山の
選手紹介を担当するダイナマイト・イシムラさんが、
あなたのお名前を選手紹介風にコールしてくれる特別な体験です！
その様子は動画撮影・SNS使用も可能です。
▲フラッグ
入場特典
１. 杜の街パブリックビューイング限定ステッカー
杜の街グレース限定デザインのステッカーです。
スマホの裏にも挟める サイズとなっており、
ファン必携のアイテムです。
▲ステッカーデザイン
２. ファジアーノ仕様ペットボトル
島根のおいしい天然水「エナミズ」のファジアーノ岡山
仕様ボトル。
観戦のお供にぴったりなオリジナルデザインとなっております。
▲ファジアーノ仕様ペットボトル
３. 駐車券3時間無料サービス
４. 杜の街プラザで使える500円券
当日の注意事項
・当日は13時になりましたら杜の街グレースオフィススクエア3階エントランスまでお越しください。
・開場前に会場前での場所取りはできません。
・終了後は速やかなご退場にご協力をお願いいたします。再入場はできません。
・鳴り物のご使用、発声やタオルを掲げる等の応援行為は問題ございませんが、
後方の方へのご配慮のため、 立ち上がっての応援はご遠慮ください。
・他チームや選手への誹謗中傷、過度な大声での応援や口論は固くお断りいたします。
会場内でのルール
・会場内でのお食事はできません。
・水分補給は可能ですが、アルコール類は禁止です。
・ゴミは必ずお持ち帰りいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
・会場内の設備（椅子・壁・スクリーン等）を破損しないようご注意ください。
・飲酒されている方、体調不良の方のご入場はお断りする場合がございます。
・会場内外では係員・スタッフの指示に従ってください。
守られない場合、ご退場いただくことがございます。
・ご参加の様子を撮影し、クラブ公式ホームページ・SNS・発行物などで使用させていただく場合があります。
・駐車場には限りがございますので、ご家族・ご友人と乗り合わせの上ご来場をお願いいたします。
アクセス情報
■杜の街グレース
所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8
URL：https://www.morinomachi-grace.jp/
＜アクセス＞
岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分
岡電バス・両備バス「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分
JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分
岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分
＜駐車場＞
第1駐車場をご利用ください。（400台）
駐車料金：300円/1時間 ※24時間最大1,500円
駐車サービス：
1,000円以上お買い上げで3時間無料
※駐車サービス利用の場合：
最大料金1,500円→600円
パブリックビューイングへお越しのお客様は、
ご来場受付で駐車券をご提示ください。