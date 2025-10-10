＜両備ファジアーノ全力応援プロジェクト＞前回大好評！杜の街グレースで再びパブリックビューイング開催決定！　10/25(土)FC東京戦10/13(月)チケット販売開始！

両備ホールディングス株式会社

Jリーグも残り5節（2025年10月10日現在）。ひとつでも上の順位を目指すファジアーノ岡山、重みある一戦から目が離せません！

両備グループでは「両備ファジアーノ全力応援プロジェクト」として、初のJ1に挑んでいるファジアーノ岡山をグループを挙げて応援しています。

このたび、ファジアーノ岡山との共催で、2025年10月25日（土）にアウェイで開催されるFC東京戦に合わせて、杜の街グレース（商業施設｜運営：両備ホールディングス株式会社、所在地：岡山市北区下石井二丁目10番8号| https://www.morinomachi-grace.jp/ ）にて、「スタジアムMC ダイナマイト・イシムラと盛り上がる 熱狂！パブリックビューイング」を開催することになりましたのでお知らせいたします。

本イベントは、前回開催時に多くのファンの皆さまにご参加いただき、大変ご好評をいただきました。今回も、岡山からアウェイのスタジアムへ熱い応援を届けるこの機会に、ぜひ杜の街グレースで一緒に盛り上がりましょう！

企画概要

選手のサイン入りフラッグとスタメンコール体験が当たるハーフタイム抽選会開催！

主催：両備ホールディングス株式会社

共催：ファジアーノ岡山

開催日：2025年10月25日（土）FC東京戦（アウェイ）

スケジュール：13:00開場／13:30オープニング／14:00キックオフ

会場：杜の街グレース オフィススクエア3F（岡山市北区下石井二丁目10番12号）

料金：大人：1,800円（税込）、ジュニア（小中高）：800円（税込）

販売開始：10月13日（月）12: 00～ ※定数に達し次第、販売終了となります。抽選ではありません

定員：200名

MC：ダイナマイト・イシムラ、蟻正るみ

特典：１.ファジアーノ岡山限定ステッカー（杜の街グレースVer.）

２.島根のおいしい天然水「エナミズ」ペットボトル（ファジアーノ岡山ラベル）

３.駐車券3時間無料サービス

４.杜の街プラザで使える500円券

チケット購入方法：チケットぴあ

ハーフタイム抽選会

MC：ダイナマイト・イシムラさん、蟻正るみさん

ハーフタイム中に、豪華賞品が当たる抽選会を開催します！

ご来場の皆さま全員が参加できますので、ぜひお楽しみに！

■実施時間：ハーフタイム中

■賞品：・選手のサイン入りフラッグ（5名様）

・スタメンコール体験（3名様）

※スタメンコール体験とは、スタジアムでファジアーノ岡山の

選手紹介を担当するダイナマイト・イシムラさんが、

あなたのお名前を選手紹介風にコールしてくれる特別な体験です！

その様子は動画撮影・SNS使用も可能です。

入場特典

▲フラッグ

１. 杜の街パブリックビューイング限定ステッカー

杜の街グレース限定デザインのステッカーです。

スマホの裏にも挟める サイズとなっており、

ファン必携のアイテムです。

▲ステッカーデザイン

２. ファジアーノ仕様ペットボトル

島根のおいしい天然水「エナミズ」のファジアーノ岡山

仕様ボトル。

観戦のお供にぴったりなオリジナルデザインとなっております。

▲ファジアーノ仕様ペットボトル

３. 駐車券3時間無料サービス

４. 杜の街プラザで使える500円券

当日の注意事項

・当日は13時になりましたら杜の街グレースオフィススクエア3階エントランスまでお越しください。

・開場前に会場前での場所取りはできません。

・終了後は速やかなご退場にご協力をお願いいたします。再入場はできません。

・鳴り物のご使用、発声やタオルを掲げる等の応援行為は問題ございませんが、

後方の方へのご配慮のため、 立ち上がっての応援はご遠慮ください。

・他チームや選手への誹謗中傷、過度な大声での応援や口論は固くお断りいたします。

会場内でのルール

・会場内でのお食事はできません。

・水分補給は可能ですが、アルコール類は禁止です。

・ゴミは必ずお持ち帰りいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

・会場内の設備（椅子・壁・スクリーン等）を破損しないようご注意ください。

・飲酒されている方、体調不良の方のご入場はお断りする場合がございます。

・会場内外では係員・スタッフの指示に従ってください。

守られない場合、ご退場いただくことがございます。

・ご参加の様子を撮影し、クラブ公式ホームページ・SNS・発行物などで使用させていただく場合があります。

・駐車場には限りがございますので、ご家族・ご友人と乗り合わせの上ご来場をお願いいたします。

アクセス情報

■杜の街グレース

所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8

URL：https://www.morinomachi-grace.jp/

＜アクセス＞

岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分

岡電バス・両備バス「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分

JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分

岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分

＜駐車場＞

第1駐車場をご利用ください。（400台）

駐車料金：300円/1時間 ※24時間最大1,500円

駐車サービス：

1,000円以上お買い上げで3時間無料

※駐車サービス利用の場合：

最大料金1,500円→600円

パブリックビューイングへお越しのお客様は、

ご来場受付で駐車券をご提示ください。