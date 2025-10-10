【初開催】お申込み受付中！10月23日(木)開催『販促会議サミット』最新情報をご紹介

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、販促を実現するための最前線の知見が集まるビジネスカンファレンス「販促会議サミット」を10月23日（木）に、宣伝会議セミナールームにて開催いたします。

「『欲しい』『買いたい』を生み出す 顧客体験の設計」をテーマに、購買につながる体験をどうつくるかを掘り下げます。チャネルが複雑化し、デジタルとリアルが交差する今、顧客の感情を動かし、行動を引き出す販促とは何か。マーケター、販促担当者、プランナーの取り組みや多様な視点を通じて、成果を生む顧客体験設計のヒントを探ります。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/hansokukaigisummit2509/?utm_source=press_medium=prtimes&&utm_id=25100114)

＊注目の講演をピックアップしてご紹介＊

【A1a】

トップが見つけた“戦うべきフィールド” ゴンチャ＆地球の歩き方、V字回復の軌跡

【講演者】

株式会社地球の歩き方

代表取締役社長

新井 邦弘 氏

株式会社ゴンチャ ジャパン

代表取締役社長

角田 淳 氏

【モデレーター】

株式会社宣伝会議

月刊『販促会議』編集長

高瀬 麻帆

【講演内容】

コロナ禍やブームの終焉など、激しい環境変化の中で業績が落ち込みながらも、再び成長軌道へと回復した「地球の歩き方」と「ゴンチャ・ジャパン」。両社のV字回復の裏側にあったのは、自分たちの提供価値を見直し、“らしさ”を再定義したうえで、戦うべきフィールドを見極めたことでした。本対談では、両社のトップが「V字回復前の課題」「自分たち“らしさ”の見直し」「戦い方の選択」「施策からの学び」までを率直に語り合います。失敗や試行錯誤を経て見出した“勝てる領域”の見つけ方、そしてこれから目指す企業像まで、変化の時代を生き抜くヒントをお届けします。

【A3】

なぜフライング タイガーとビームスの店は“つい寄りたくなる”のか？ 買い物の楽しさを最大化する売り場づくり

【講演者】

Zebra Japan株式会社（Flying Tiger Copenhagen）

営業統括部 営業チーム 兼 販売戦略チーム マネージャー

落合 香代 氏

株式会社ビームス

カスタマーエンゲージメント本部 戦略部 部長

門脇 匠太 氏

【モデレーター】

株式会社 大丸松坂屋百貨店

デジタル戦略推進室 DX推進部 デジタル事業開発担当 兼 株式会社XENOZ（eスポーツチームSCARZ） B2Bマーケティング担当部長

島袋 孝一 氏

【講演内容】

この物価高の中では仕方ないと思いつつも、節約志向によって買い物が退屈なものに感じることが増えたのではないでしょうか。 ですが、買い物が楽しいと思える瞬間もあるはずです。店頭で偶然の出会いがあったとき、お店の居心地が良いとき......。そして、そんな買い物ができたときには「満足感」や「充足感」も得られる体験になるはずです。 本講演は「買い物の楽しさ」を見つめ直し、店舗や体験設計の方法に迫ります。

【A4】

サントリーと辛ラーメンの“認知だけで終わらせない”イベント戦略のつくりかた

【講演者】

サントリー株式会社

宣伝部 課長

菊池 友里 氏

株式会社農心ジャパン

成長戦略部門 部門長

鄭 永日 氏

【モデレーター】

株式会社宣伝会議

月刊『販促会議』編集長

高瀬 麻帆

【講演内容】

市場に情報があふれる今、“選ばれるブランド”になるためには、広告で認知を獲得するだけでは不十分です。注目を集めるだけでなく、生活者の「行きたい」「買いたい」といった行動につなげる仕掛けが求められています。 本セッションでは、サントリーの人気イベント「グラスとコトバ」と、農心ジャパン・辛ラーメンが実施した「辛ワールド」などのポップアップ事例を題材に、来場者の心を動かし、購買やファン化へと導くイベント設計の考え方を解説します。 単なる盛り上がりや話題化で終わらせず、“認知だけで終わらせない”イベントをいかに設計するのか。サントリーと辛ラーメンが実践した戦略の裏側から、生活者の行動喚起を生むブランド体験のつくりかたをひも解きます。

◆開催概要

・日 時 ：2025年10月23日(木) 10:00～

・会 場 ：大手町プレイス ホール＆カンファレンス

東京都千代田区大手町2ｰ3ｰ1 大手町プレイス (イーストタワー) 2F

・主 催 ：株式会社宣伝会議

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

宣伝会議セミナー事務局

E-mail：summit@sendenkaigi.com

受付時間：平日10:00～18:00（土日祝日は除く）