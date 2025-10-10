求人ボックスの広告販売代理店制度において　アイデムが上位ランクの「FiveStars」として認定されました

株式会社アイデム

株式会社アイデム（東京都新宿区 代表取締役社長：椛山亮）はこの度、求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」の広告代理店として上位ランクとなる「FiveStars」として認定されました。

求人ボックス広告の販売代理店として公式に認定された代理店の中から、求人ボックスに関連するプロダクトの販売実績に基づいて認定される制度です。全国で200社を超える代理店がある中、「FiveStars」に認定されたのは国内でアイデムが2社目となり、特に優れた実績を持つ代理店として高く評価されています。

■認定の背景

アイデムの自社プロダクトである採用ホームページ構築サービス『Job ギア採促』は、求人ボックスをはじめとする求人サイト・求人検索エンジンに連携しています。当サービスを導入いただいている企業への2025 年 4 月～9 月における求人ボックス広告運用の実績が評価され、求人ボックス認定パートナーとして「FiveStars」となることができました。

アイデムが展開する採用ホームページ構築サービス『Job ギア採促』は、企業の採用戦略を支援するシステムとして 50,000 社（2025 年 8月現在）を超える企業に導入いただいています。広告運用にあたっては、高い分析力と求人のノウハウを活かした提案・運用サポート体制を強みとする専門チームも配置し、提案・広告効果の最適化を実現しています。「FiveStars」に認定されたことは、多くの導入企業の採用支援に寄与しご支持いただけた証として、今後も豊富な実績と最新の情報を活用し、さらに多くの企業の採用課題解決に貢献してまいります。



■求人ボックスについて

2015年より展開する、求人情報の一括検索サービス。求人掲載数は2,000万件以上。

全国の求人情報から、キーワードや給与、勤務地、こだわり条件などで絞り込みができ、気になる求人があればすぐに応募も可能。

また仕事探しに役立つ、独自の求人統計データや豊富な記事コンテンツも備え、一人一人に合った仕事探しをサポートしています。

■採用ホームページサービス『Jobギア採促』について

『Jobギア採促』は、求人の掲載や求職者の集客、応募者の管理までをまとめて行えるSaaS形式のクラウドサービスです。採用情報や事業内容、スタッフインタビューなどのコンテンツ掲載に加え、あらゆる角度からの効果測定も可能。企業の効果的な募集活動やミスマッチ防止、採用業務効率化による採用コスト削減をサポートしています。

また、Web面接機能や適性検査、採用動画、自動面接設定、応募者一元管理、多言語化対応、Indeed PLUS連携、採用ステータス連携によるマッチング精度向上など、常に最新の機能を搭載。情報セキュリティに関する国際基準も取得しています。導入企業は、全国チェーンの飲食店・小売店や大型商業施設、地域の福祉施設など幅広く、規模や業種、雇用形態を問わずご利用いただいています。

アイデムはIndeed代理店としてもランキング最上位のIndeed認定プラチナムパートナー※1、Google広告の正規代理店としてもGoogle Partner※2に認定されており、これらのノウハウを活かしてオウンドメディアの採用力を最大限に高めるソリューションを提供しています。

Jobギア採促システムイメージ

アイデムの求人ボックス広告運用について：https://www.aidem.co.jp/job-gear/lp/kyujinbox-ad/index.html (https://www.aidem.co.jp/job-gear/lp/kyujinbox-ad/index.html)

※1 Indeed 認定パートナー制度においては 2020 年から 4 年連続で総合売上部門第 1 位を獲得、 最高位カテゴリとなる「認定プラチナムパートナー」として多くの企業の採用支援をしてまいりました。

※2 Google 広告の正規代理店「Google Partner」として検索広告、ディスプレイ広告、YouTube 広告等を扱っています。

＜株式会社アイデム 会社概要＞ https: //www.aidem.co.jp

アイデムは1970年の新聞折込求人紙に始まり、人に「はたらく」感動を、企業には「人材」という価値をつなぎ、地域が発展できる社会の実現を目指してきました。求人サイト「イーアイデム」等の求人メディア、採用ホームページ構築サービス「Jobギア採促」、新卒・中途の人材紹介「アイデムエージェント」、高度人材から特定技能までサポートする「アイデムグローバル」といった時代の変化にも対応した採用支援だけでなく、労働雇用状況や社会の課題にも目を向けた調査分析、情報提供を行っています。これからもアイデムは、人と企業をつなぐ人材サービスを展開していきます。

代表 ：代表取締役社長 椛山 亮

設立 ：1971年2月

所在地 ：（本社）東京都新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル