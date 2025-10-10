BE:FIRST¡¦LEO¡õSHUNTO¤¬BMSG¤Î¿·À±STARGLOW¡¦RUI&TAIKI¤È¥Èー¥¯¡ª¡¡¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Î»×¤¤½Ð¤«¤éBMSG¥Õ¥§¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç
BE:FIRST¡¦LEO¡õSHUNTO¡¢STARGLOW¡¦RUI&TAIKI
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE(81.3FM)¤ÇËè½µÅÚÍË 24:00～25:00¤ËÊüÁ÷Ãæ¤ÎÈÖÁÈ¡ØMILLION BILLION¡Ù¡Ê¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§BE:FIRST¡Ë¡£BE:FIRST¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¤Ù¤¯¤¤¤¤²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÃíÌÜ¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡£
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÏLEO&SHUNTO¤¬Ã´Åö¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢BMSG£³¤ÄÌÜ¤Î¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¢STARGLOW¤«¤éRUI¡¦TAIKI¤¬ÅÐ¾ì¡ª
BE:FIRST¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Î4¿Í¡£BMSG¥Õ¥§¥¹¤ä¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¥Èー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ªÄ°¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
ÈÖÁÈ¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¸å¤«¤é°ì½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§radiko¤ÇÄ°¤¯
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251012000000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20251012000000)
ÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ØMILLION BILLION¡Ù
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE¡Ê81.3FM¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§ 2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë24:00～25:00
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§BE:FIRST
¥²¥¹¥È¡§RUI¡¦TAIKI¡ÊSTARGLOW¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://www.j-wave.co.jp/original/millionbillion/
ÈÖÁÈX¡§https://x.com/MILLIBILLI813
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ß¥ê¥Ó¥ê