杉本一文による『公式　角川文庫横溝正史カバー画集』オリジナル特典付きの予約を「カドスト」で受付中！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、2025年12月1日（月）に、杉本一文著『公式 角川文庫横溝正史カバー画集』を刊行します。

『犬神家の一族』『八つ墓村』『本陣殺人事件』『獄門島』『悪魔の手毬唄』『悪魔が来りて笛を吹く』など、著名な横溝作品の数々のカバーを1971年から担当した杉本一文氏。

本書は角川書店創立80周年記念として刊行され、フルカラーの豪華な装幀でお届けします。

「カドスト」ではオリジナル特典付きの予約を受付中です。

書影仕上がりと本体表紙（表1と背部分）のイメージ。画像は制作中のものです。クロス装の上製本に、トレーシングペーパーに全面金箔押しをしたカバーの豪華な装幀を予定

1971年の『八つ墓村』第2版から、横溝正史の角川文庫作品のカバー装画を手がけ始めた杉本一文（すぎもと・いちぶん）。

その後も『犬神家の一族』『本陣殺人事件』『獄門島』『悪魔の手毬唄』『悪魔が来りて笛を吹く』など、多くの横溝作品のカバー画を手がけました。それら作品は、当時の角川映画ブームが牽引するなか、装画の効果も強く影響を持ち、支持を集めていきました。

現在でもこれらのカバーの印象を語る読者も多く、近年の復刊作品も人気を博しています。

本書では、杉本氏が手がけた、角川文庫を中心とした横溝作品のカバー装画などを120点以上収録！

現在「カドスト」をはじめとする各書店・オンラインストアで予約受付中です。

◆本書収録予定カバー画例

これら名作のカバーに使用されたイラストを、原画の迫力が伝わる大サイズで掲載します。

巻末には、78歳の今も現役の画家として活躍する杉本氏のロングインタビュー、横溝正史装画年譜も収録予定。

バージョン違いのカバー画も多数掲載し、角川ならではのデータや小説引用なども盛り込んだファン必携の1冊です。

杉本氏が最初に手がけた『八つ墓村』1971年版カバー画も初めて画集に収録されます。

角川書店創立80周年記念刊行。フルカラー、豪華な装幀でお届けします。

◆予約特典情報

【カドスト限定特典 『八つ墓村』装画オリジナルポストカード】

「カドスト」にて特典付きの予約を受付中です。

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322507000967/

※特典に関するお問い合わせは、カドスト内の「お問い合わせ」よりお願いいたします。

◆収録予定内容

ご挨拶 杉本一文

寄稿「横溝正史作品における杉本一文カバーの意義」 木魚庵（金田一耕助勉強家）

横溝正史作品 カバー画ほか 120点超

杉本一文ロングインタビュー 聞き手：木魚庵

杉本一文「横溝正史装画」年譜 元木友平

書影・データ一覧

◆書誌情報

『公式 角川文庫横溝正史カバー画集』

著者：杉本一文

発売日：2025年12月1日（月）

定価：8,250円（本体7,500円＋税）

体裁：B4判変形（縦297mm×横230mm）／上製／160ページ／オールカラー

ISBN：978-4-04-116793-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507000967/)

◆プロフィール

（撮影＝川口宗道）

杉本一文（すぎもと・いちぶん）

本名：杉本惇（すぎもと・あつし）。1947年、福井県生まれ。

1969年、東京デザインカレッジ卒業、同校デザイン科教務助手。1970年、柴永デザイン事務所勤務、イラスト集を自費出版する。1971年、イラスト集を見た角川春樹に見出され、筒井康隆『幻想の未来』の装画を務める。同年、横溝正史『八つ墓村』第2版のカバー装画への起用を皮切りに、横溝作品のカバー装画を手がけはじめる。その後、横溝作品だけでも120点以上を制作。ほか、半村良作品、土屋隆夫作品のカバーなども多数担当する。1997年からは、銅版画の制作もおこなう。

主な展示に、2014年「杉本一文が描く横溝正史の世界」（根津記念館・横溝正史館）、2016年「杉本一文原画展」（新見美術館）など。

作品集に『杉本一文銅版画集』『杉本一文『装』画集』がある。海外でも高い評価を受けている。