【10月10日は産後リカバリーの日】日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」にて、産後ママのためのプレゼントキャンペーンを開始

株式会社Josan-she's

日帰り型産後ケア施設「YUARITO DAY（ユアリト デイ）日本橋浜町（以下「YUARITO DAY」）」を運営する株式会社Josan-she’s（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：渡邊愛子、以下「ジョサンシーズ」）は、2025年10月10日（金）の「産後リカバリーの日」に合わせ、産後リカバリーのために『骨盤ケア』『肩背中ケア』を利用いただいた方に、育児アイテムブランド「Konny（コニー）」のスタイをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンが、産後のママが身体を労わるためにケアをするきっかけとなることを目指しています。

実施背景

出産は「ゴール」ではなく、育児のスタートです。けれども、出産を終えたママのからだや心はまだ回復途中で、特に産後の6～8週間は骨盤をはじめとした身体をしっかり整える大切な時期と言われています。

それでも日本では、「赤ちゃんを優先して自分のケアは後回し」というママが多く、気づかないうちに無理をしてしまうケースが少なくありません。

10月10日の「産後リカバリーの日」は、そんなママたちに「自分をいたわることの大切さ」を思い出してもらうきっかけとして生まれました。

今回ジョサンシーズが運営する日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY」では、この記念日に合わせて骨盤・肩背中ケアを受けてくださった産後ママへ、育児アイテムブランド「Konny（コニー）」のスタイをプレゼント。少しでも「自分のためにケアすることは特別ではなく自然なこと」と感じてもらえるよう願っています。

キャンペーン内容について

対象：「骨盤ケア」「肩背中ケア」をご利用いただいた産後の方

料金：16,500円

予約方法：HPよりLINE登録の上ご予約ください。

URL：https://line.me/R/ti/p/@873udajn?ts=02031616&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@873udajn?ts=02031616&oat_content=url)

キャペーン期限：2025年10月20日（月）

プレゼント内容について

商品名：コニースタイ（ローリング）

商品情報：https://konnybaby.jp/collections/babybib/products/konny-baby-bib

数に限りがございますので、在庫がなくなり次第終了いたします。

日帰り型産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」概要

子育てママのための、日帰り型産後ケア施設です。授乳や育児の悩みを相談できる助産師のケアに加え、ママ同士の交流の時間も生まれる、子育てにおける新しい選択肢としてご活用いただいています。

2025年7月1日より、中央区より産後ケア事業を受託したことにより、中央区にお住まいの方は申請していただくことで、公費助成価格でご利用いただけます。産後の心と体の回復のためにご活用ください。

施設名：YUARITO DAY 日本橋浜町

業態：日帰り型産後ケア施設

住所：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目23-1 ACNリバーサイドビル4F

（浜町駅徒歩5分、水天宮前駅徒歩6分、人形町駅徒歩6分）

予約方法：施設HPからLINE予約。

URL：https://yuarito.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/

中央区からの産後ケア事業受託についてのプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000110270.html

ジョサンシーズについて

助産師登録数トップクラス | 女性専門職が妊娠から育児までトータルサポート

妊娠から子育ての時期を、助産師をはじめとする女性専門職のスタッフが、オンラインとオフライン双方でサポートする産前産後ケアサービス『ジョサンシーズ』を運営。

約6万人(*1)の潜在助産師の新たな活躍の仕組みを作ることで、人員不足が叫ばれている妊娠・出産の現場で、妊娠～産後を専門的にサポートできる仕組みづくりを推進します。

一人ひとりにパーソナライズされたサービスを提供する低月齢ベビーシッターサービス、産後ケア施設の運営、産院向け人材サービスなど、多岐に渡って展開しております。

2025年9月に産前産後ケアイノベーション協会を設立。

(*1)潜在助産師数は、「助産師国家試験合格者数-就業助産師数」で算出

出典：「政府統計の総合窓口(e-Stat)」衛生行政報告例(厚生労働省) 「令和4年度衛生行政報告例」

■会社概要

会社名：株式会社Josan-she's

代表者：代表取締役 CEO 渡邊 愛子

設 立：2021年10月6日

会社HP：https://josanshes.co.jp/

公式X：https://x.com/josanshes

公式note：https://note.com/josanshes

低月齢ベビーシッター「ジョサンシーズ」

HP：https://josanshes.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/josanshes_official/

日帰り産後ケア施設「YUARITO DAY 日本橋浜町」

HP：https://yuarito.jp/

公式X：https://x.com/YUARITODAY

公式Instagram：https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/

産院向け人材サービス「she’s path」

HP：https://shespath.com/clinic

助産師向けInstagram：https://www.instagram.com/josanshes_partner/

産前産後ケアイノベーション協会

HP：https://sanzensango-innovation.jp/