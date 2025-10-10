寺島拓篤、吉田明世らがアニメ・特撮を語り尽くす！ TOKYO FMホリデースペシャル『プレバンRADIO supported by PREMIUM BANDAI』

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、2025年10月13日（月・祝）の13：00～16：50、特別番組『プレバンRADIO supported by PREMIUM BANDAI』を放送いたします。時代を超えて愛されるアニメや特撮作品の素晴らしさを、豪華出演者が語り尽くす生放送のスペシャルプログラムです。どうぞ、ご期待ください。

『プレバンRADIO supported by PREMIUM BANDAI』では、時代を超えて愛される名作アニメや特撮の魅力について、MCの寺島拓篤と吉田明世が、豪華ゲストと楽曲とともに語り尽くします。生放送ゲストには有野晋哉（よゐこ）、DJ和、萩野公介、松井玲奈が、コメントゲストには賀喜遥香（乃木坂46）、ゴー☆ジャス、橋本直（銀シャリ）が登場し、各々の “オタク遍歴”や、愛するアニメ・特撮作品への想いをたっぷりとお届けします。番組内では、ROCK IN JAPAN FESTIVALでおなじみのDJ和による、特撮ソングのオリジナルDJミックスも！

番組では、リスナーのみなさんからのアニメ・特撮楽曲リクエストを、作品にまつわる思い出とともに大募集。また、番組放送中にXで「#プレバンRADIO」「#プレバンフェス2025」をつけてポストすると、豪華プレゼントが当たるチャンスも！ ポスト数に応じてプレゼントのグレードがアップするので、ぜひ奮ってご参加ください。

10月13日（月・祝）13時からの放送をどうぞお楽しみに！

◆特別番組TOKYO FMホリデースペシャル『プレバンRADIO supported by PREMIUM BANDAI』

放送日時 ： 2025年10月13日（月・祝）13:00～16:50 （生放送）

放送局 ： TOKYO FM

MC ： 寺島拓篤、吉田明世

ゲスト ： 有野晋哉（よゐこ）、DJ和、萩野公介、松井玲奈

コメントゲスト ： 賀喜遥香（乃木坂46）、ゴー☆ジャス、橋本直（銀シャリ）

提供 ： 株式会社BANDAI SPIRITS

番組公式サイト ： https://www.tfm.co.jp/preban_radio/