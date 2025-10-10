Amazonギフトカード1,500円分プレゼント！ブース訪問予約キャンペーン実施中。【10/29-31開催】One人事、展示会「DX 総合EXPO 2025 東京 秋」に出展
ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、10月に開催される「DX 総合EXPO 2025 東京 秋」に出展いたします。Amazonギフトカードが当たるブース訪問予約キャンペーンも実施中！ご来場の際は、ぜひOne人事ブースへお立ち寄りください。
◼️Amazonギフトカードが当たる！「ブース訪問予約キャンペーン」
当社ブースへ訪問予約のうえ、ぜひご来場ください。プロモーションコードのご入力、ブース訪問予約、および当日のアポイント実施でAmazonギフトカード1,500円分をもれなく進呈します。
＜ブース訪問予約の方法＞
▼会員登録がお済みの方
１. 下記ページ下部のご希望の日付よりブース訪問を予約
https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364745
２.マイページにてプロモーションコード「ntmr932」を入力
3.当日One人事ブースへご来場のうえ、アポイント実施
▼会員登録がお済みでない方
1.下記ページ下部の「ログイン画面へ」より新規登録後、プロモーションコード「ntmr932」を入力
https://expo.bizcrew.jp/event/14429/module/booth/370326/364745
2.ご希望の日時でブース訪問を予約
3.当日One人事ブースへご来場のうえ、アポイント実施
※Amazonギフトカードは、会期1か月後を目安に主催者事務局よりメールにてお送りいたします。
※訪問件数によらず、Amazonギフトカードの進呈は一律1,500円です。
※原則、会社のメールアドレスでご登録ください。フリーアドレス、携帯キャリアやプロバイダなどの個人アドレスでのお申込みは特典対象外となります。
※ご来場の際に使用されるアカウントと、プロモーションコードを入力したアカウントが異なる場合、特典の付与対象外となります。
※プロモーションコードの入力漏れや、個人アドレス、ブース訪問予約をせず当日訪問された場合など、いずれかの条件を満たさない場合は進呈できませんのでご注意ください。
■展示会開催概要
・開催日時：2025年10月29日（水）～31日（金）
・会場：幕張メッセ（1~3・8ホール）
・特設サイト：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo
・主催：DX 総合EXPO 実行委員会
・入場券お申し込み（無料）： https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo
▼ブース位置
◼️ご紹介サービス
・労務管理：https://onehr.jp/hr/
・勤怠管理：https://onehr.jp/attendance/
・給与計算：https://onehr.jp/payroll/
・タレントマネジメント：https://onehr.jp/talent-management/
・ワークフロー：https://onehr.jp/wf/
◼️「One人事」とは
有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。
・サービスHP：https://onehr.jp/
・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/
＜お問い合わせ先＞
One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp