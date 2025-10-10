株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：河野博明）は、『ユニオン スクエア トウキョウ』にて開催する2日間限りの特別イベント「WT Premium Lounge」のDJラインナップおよびメニュー詳細を発表いたします。

NY のナイトシーンを彷彿とさせる、非日常的な空間演出

当日は、レストランの照明を特別仕様に一新し、NYの高級ラウンジを思わせるドラマティックな空間に生まれ変わります。DJブースから放たれるムーディーなライティングと、窓から望む六本木の煌めく夜景が融合し、まるでマンハッタンのナイトシーンに迷い込んだかのような、非日常を体験いただけます。

80年代のビルボードヒットが彩る、華やかなラウンジナイト

国内外で活躍する実力派DJ、DJ GEE(GTS)、DJ TARO、DJ REN、Yuri Nagahori、Yoshijiro Sakurai、 DANTZらが出演。ポップ、ロック、R&Bなどジャンルを超えて世界中を熱狂させた1980年代のビルボードヒットナンバーを中心にセレクトし、青春が蘇る華やかな夜を演出します。当時を知る世代には懐かしく、初めて聴く世代にも新鮮な、時代を超えて愛される名曲の数々が、洗練されたラウンジ空間を華やかに演出します。

DJ GEE（GTS）

‘86 年に DJ デビューし、日本中と世界各国のクラブで DJ プレイ。 GTS として 17 枚のアルバムを発表。 ’92 年（株）アーティマージュを設立、m-flo、SOUL’d OUT、DOUBLE、CREAM などを輩出した音楽プロデューサーである。

DJ TARO

J-WAVE で20 年以上ナビゲーターを務めるDJ ／セレクター。30 年以上のキャリアで国内外のリスナーを魅了する一方、“空間をデザインする音の職人” として、50 以上のホテル等のBGM 制作や映画音楽も手掛ける。

DJ REN

世界的DJ 大会「RedBull 3Style」2014 年日本チャンピオン。国内外のクラブやフェスで活躍する一方、有名ブランドのCM 楽曲を手がけるサウンドプロデューサーとしても活動。東京五輪にも出演するなど、その実力は多方面で高く評価されている。

Yuri Nagahori

幼少期から音楽とダンスに親しみ、海外で培ったストリートダンスの経験を武器にDJ 活動を開始。ハウスダンスを背景としたグルーヴとスピード感のある選曲が持ち味。近年はプロデューサーとしても才能を発揮し、国際的に活躍の場を広げている。

Yoshijiro Sakurai

‘97 年に大阪でDJ としてのキャリアをス

タート。その後上京し、DJ として活動する

傍ら、プロデューサー兼サウンドエンジニ

アにも携わる。現在、様々なDJ やアーティ

ストと関わりながら作品をリリース。クラ

ブや各種ベニューでのイベント企画・制作

も手掛けるなど、多岐にわたって活躍中。

DANTZ

ロサンゼルスを拠点にグローバルな活動

を展開。ハウスミュージックを軸とした

プレイスタイルで注目を集め、世界最大

級の音楽フェス“ULTRA EUROPE” に

出演。各国のフェスやクラブでヘッドラ

イナーを務める。アジアを代表するアー

ティストとして世界で活躍している。

――― TIME TABLE ―――

【24日(金)】

21:00～22:00 Yoshijiro Sakurai

22:00～24:00 DJ TARO

24:00～25:00 DANTZ

25:00～27:00 DJ GEE（GTS）

【25日(土)】

21:00～22:00 Yoshijiro Sakurai

22:00～24:00 DJ REN

24:00～26:00 Yuri Nagahori

26:00～27:00 Yoshijiro Sakurai

※諸事情により出演者・時間などの変更の可能性がございます。

グランドメニューを深夜までご提供

本イベントでは、『ユニオン スクエア トウキョウ』総料理長が監修するグランドメニューを特別に深夜までお楽しみいただけます。音楽イベントにありがちな軽食ではなく、厳選された食材と熟練の技術で仕上げた当店の全てのお料理を心ゆくまでご堪能いただけます。

TAVERN

CAVIAR 30g & POTATO CHIPS

OYSTER

ROSEMARY NUTS

ASSORTED CHEESE

JAMBON FRUITS

TUNA CARPACCIO

FISH CEVICHE

BURRTA CHEESE

SAUTEED SQUID

FRIED COCONUT SHRIMP

VEGETABLES

SHREDDED BEETS SALAD

BURNED EGGPLANT HUMMUS

FRIED CAULIFLOWER

GRILLED BROCCOLI

PASTA

CACCIO E BLACK TRUFFLE

SPAGHETTI TANKAKU WAGYU MEAT SAUCE

GNOCCHI PORCINI

CAPELLlNI ANCHOVY

MAIN

TANKAKU WAGYU CHEESE BURGER

GRILLED KATO PORK

CHICKEN PAILLARD

SAUTEED FISH

SMOKED STEAK

SALMON

WAGYU TENDERLOIN HYBRID BEEF RIB EYE

※メニュー内容は仕入れ状況により予告なく変更となる場合がございます。

イベント概要

【主催】株式会社ワンダーテーブル

【イベント名】WT Premium Lounge

【会場】ユニオン スクエア トウキョウ(https://unionsquaretokyo.com/)

【開催日時】

2025年10月24日（金）21:00～27:00［ LAST ORDER ］ FOOD 26:00 / DRINK 26:30

2025年10月25日（土）21:00～27:00［ LAST ORDER ］ FOOD 26:00 / DRINK 26:30

【ミュージックチャージ】22 時以降1,000 円 /１名様

【予約】

『ユニオン スクエア トウキョウ』(https://unionsquaretokyo.com/)のブランドホームページよりご予約を承っております。

※ご予約いただけるお時間帯には制限がございます。

＜11月以降のスケジュール＞

【会場】オービカ モッツァレラバー 六本木ヒルズ店(https://obica.jp/pages/roppongi-hills)

【開催日時】

2025年11月21日（金）21:00～27:00［ LAST ORDER ］ FOOD 26:00 / DRINK 26:30

2025年11月22日（土）21:00～27:00［ LAST ORDER ］ FOOD 26:00 / DRINK 26:30

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内37店舗・海外100店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「MO-MO-PARADISE」やビアレストラン「YONA YONA BEER WORKS」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業135年となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

ユニオン スクエア トウキョウ

USHGの初の海外店として、2007年3月30日に東京ミッドタウン(六本木)にオープンしました。USHGとは、Union Square Hospitality Groupの略称で、ニューヨークのダイニングカルチャーを牽引するレストランカンパニーです。そのUSHGで長く培われてきた最高の料理とホスピタリティ溢れる温かいサービスを、日本流にアレンジして提供しています。メニューには、美味しくバリューあるワインを用意。有名なワインや高級なワインに限らず、同店の料理に合う最良のワインをスタッフが厳選しているのが特長です。

https://unionsquaretokyo.com/

オービカ モッツァレラバー

イタリアから冷蔵空輸されるカンパーニャ地方の水牛ミルクを100％使用したフレッシュモッツァレラチーズを気軽に楽しめる、日本初のモッツァレラバーです。

2004年、イタリアのローマにオープンし、現在はイタリア国内に10店舗、ロンドンに1店舗、フランスに1店舗、アメリカに1店舗展開し、ワールドワイドなお客様から支持を得ています。日本では2008年11月28日、 六本木ヒルズに1号店をオープンし、その後、横浜、大阪の梅田、高輪、そして2020年に西新宿店が加わり計5店舗を展開しています。

https://obica.jp/

