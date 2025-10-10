【EBISU FLOWER PARK】お花とカクテルで“自分の個性”を表現する「Design Your Cocktail - 瞬間を彩る、新感覚のBar -」を2025年10月27日（月）に開催
開催の目的 ― 50年続く愛されるブランドを目指して
私たちEBISU FLOWER PARKは、「お花で日常を彩り、人生に感動を増やし、常に新しい価値やライフスタイルを提案し続ける“人生に寄り添う場所”でありたい」と考えています。
お花を通じて心が動く瞬間を創り出し、そこに人と人との新しいつながりが生まれる。
そんな“体験のあるブランド”を目指し、その想いをより身近に感じていただくための第一歩です。
イベント内容 ― 自分の感性をカクテルで表現する時間
本イベントでは、お花を使った装飾体験と、オリジナルカクテルを作るワークショップを組み合わせ、「自分らしく彩る」をテーマにしています。
自分の個性や感性で選んだリキュールを調合し、お花を選び、飾り、香りを感じながら、世界に一つだけの“自分のカクテル”をつくる時間。
「人と話すよりも、その人のグラスを見れば個性が伝わる」
そんな新しいコミュニケーションを、お花とお酒を通じて体感していただけます。
お花と光、香り、味覚、そして出会い。
それぞれの瞬間が重なり、あなたの感性を解き放つ、特別な夜となるはずです。
Event Information
▼特設ページはこちら
https://design-your-cocktail.studio.site/
Design Your Cocktail - 瞬間を彩る、新感覚のBar -
日時：2025年10月27日（月） 20:00～22:30
場所：EBISU FLOWER PARK 恵比寿本店
参加費：6,000円（2ドリンクチケット＋3種盛りスナック付き）
追加ドリンク：1,000円（当日現金またはPayPay）
Cancel Policy
1週間前まで：無料
3日前まで：50%
前日～当日：100%
Event Contents
カクテルメイク
お花やフルーツを使い、自分自身の個性を投影したオリジナルカクテルをデザイン。味覚だけでなく、色・香り・質感で心を表現します。その一杯は、あなたの中にある“秋の物語”を映し出すキャンバス。
フリートーク
カクテルを通して語り合う時間。隣の人のグラスの色や香りに、その人らしさを感じる。対話以上に“心でつながる”体験がここにあります。もちろん、お一人での参加も大歓迎です。
10月限定テーマ
「月を見ずとも、秋は香る。」
季節限定リキュール「MONT BLANC -モンブランのお酒-」をご用意。
糸のように絞り出したマロンクリームを思わせる香りと甘みが、秋の夜に優しく寄り添います。
今後の展開
本イベントを皮切りに、EBISU FLOWER PARKでは全国各地で体験イベントを展開予定です。
会員権をお持ちの方は、季節ごとに異なる“お花の体験”にご参加いただけます。
私たちは、楽天経済圏のように“持っているだけで広がる価値”を目指しています。
会員権を一つ持てば、店舗利用だけでなく、イベント・装花体験・特別企画にアクセスできる──
それは単なる会員制度ではなく、「お花と共に生きるライフスタイル」を共有する新しい文化です。
そして、50年先も愛され続けるブランドとして、人生の節目や季節の移ろいに寄り添い、お花で日常を彩り、感性が動く時間を創り続けてまいります。
