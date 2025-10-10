【EBISU FLOWER PARK】お花とカクテルで“自分の個性”を表現する「Design Your Cocktail - 瞬間を彩る、新感覚のBar -」を2025年10月27日（月）に開催

開催の目的 ― 50年続く愛されるブランドを目指して

株式会社クローバークラブ

私たちEBISU FLOWER PARKは、「お花で日常を彩り、人生に感動を増やし、常に新しい価値やライフスタイルを提案し続ける“人生に寄り添う場所”でありたい」と考えています。

お花を通じて心が動く瞬間を創り出し、そこに人と人との新しいつながりが生まれる。

そんな“体験のあるブランド”を目指し、その想いをより身近に感じていただくための第一歩です。

イベント内容 ― 自分の感性をカクテルで表現する時間

本イベントでは、お花を使った装飾体験と、オリジナルカクテルを作るワークショップを組み合わせ、「自分らしく彩る」をテーマにしています。

自分の個性や感性で選んだリキュールを調合し、お花を選び、飾り、香りを感じながら、世界に一つだけの“自分のカクテル”をつくる時間。

「人と話すよりも、その人のグラスを見れば個性が伝わる」

そんな新しいコミュニケーションを、お花とお酒を通じて体感していただけます。

お花と光、香り、味覚、そして出会い。

それぞれの瞬間が重なり、あなたの感性を解き放つ、特別な夜となるはずです。

Event Information

▼特設ページはこちら

https://design-your-cocktail.studio.site/

Design Your Cocktail - 瞬間を彩る、新感覚のBar -

日時：2025年10月27日（月） 20:00～22:30

場所：EBISU FLOWER PARK 恵比寿本店

参加費：6,000円（2ドリンクチケット＋3種盛りスナック付き）

追加ドリンク：1,000円（当日現金またはPayPay）

Cancel Policy

1週間前まで：無料

3日前まで：50%

前日～当日：100%

Event Contents

カクテルメイク

お花やフルーツを使い、自分自身の個性を投影したオリジナルカクテルをデザイン。味覚だけでなく、色・香り・質感で心を表現します。その一杯は、あなたの中にある“秋の物語”を映し出すキャンバス。

フリートーク

カクテルを通して語り合う時間。隣の人のグラスの色や香りに、その人らしさを感じる。対話以上に“心でつながる”体験がここにあります。もちろん、お一人での参加も大歓迎です。

10月限定テーマ

「月を見ずとも、秋は香る。」

季節限定リキュール「MONT BLANC -モンブランのお酒-」をご用意。

糸のように絞り出したマロンクリームを思わせる香りと甘みが、秋の夜に優しく寄り添います。

今後の展開

本イベントを皮切りに、EBISU FLOWER PARKでは全国各地で体験イベントを展開予定です。

会員権をお持ちの方は、季節ごとに異なる“お花の体験”にご参加いただけます。

私たちは、楽天経済圏のように“持っているだけで広がる価値”を目指しています。



会員権を一つ持てば、店舗利用だけでなく、イベント・装花体験・特別企画にアクセスできる──



それは単なる会員制度ではなく、「お花と共に生きるライフスタイル」を共有する新しい文化です。

そして、50年先も愛され続けるブランドとして、人生の節目や季節の移ろいに寄り添い、お花で日常を彩り、感性が動く時間を創り続けてまいります。

▼特設ページはこちら

https://design-your-cocktail.studio.site/

【会社概要】



商号：株式会社クローバークラブ（旧：合同会社クローバークラブ）

所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１丁目１３－７ 5ビル 301

設立：2019年8月8日

代表者：代表取締役 松田 真治

事業内容：飲食店経営／飲食コンサルティング／イベント企画・運営／花卉販売 など

コーポレートサイト：https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company



【本リリースに関するお問い合わせ】



メディア関係者、協業希望の法人さまへ



当店に関する取材・内覧、またコラボレーションや企画のご提案は随時承っております。

ぜひ新たなフラワーバー体験を直接ご覧いただき、ご検討ください。



株式会社クローバークラブ 広報担当：高橋

Email：kirito@the-clover-club.com

TEL：03-6822-6939



【LINE友達追加でお得な最新情報を】



https://liff.line.me/2005453938-DJae2lRl/landing?follow=%40351rfkmb&lp=sxDRYF&liff_id=2005453938-DJae2lRl(https://liff.line.me/2005453938-DJae2lRl/landing?follow=%40351rfkmb&lp=sxDRYF&liff_id=2005453938-DJae2lRl)