第24回全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ」神奈川県選手団の結団式を開催します！

神奈川県

令和７年10月25日(土曜日)から10月27日(月曜日)まで滋賀県で開催される、第24回全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ」に、112名の神奈川県選手団を派遣します。選手団の派遣に当たり、次のとおり「神奈川県選手団結団式」を開催します。

１ 神奈川県選手団結団式の概要

日時：令和７年10月23日（木曜日）10時00分から10時45分まで

場所：新横浜グレイスホテル ４F サフィーア（横浜市港北区新横浜３-６-15）

内容：選手・役員紹介

団旗授与（旗手：小山 亮介 選手[陸上競技]）

激励のことば（黒岩 祐治 知事）

選手団団長あいさつ（内藤 則義 団長）

選手宣誓（柏崎 嘉則 選手[陸上競技]、牧野 美月 選手[卓球]）

２ 選手団概要

(1) 選手団人数

総勢112名（選手57名、役員55名)

（注記）横浜市、川崎市及び相模原市からは別途選手団が派遣されます。

(2) 選手の概要

ア 男女別内訳：男子32名、女子25名 計57名

イ 障がい別内訳

身体障がい 31名（肢体不自由17名、視覚障がい２名、聴覚障がい12名）

知的障がい 24名

精神障がい ２名

ウ 競技別内訳

陸上競技 19名（身体障がい９名、知的障がい10名）

水泳 ７名（身体障がい３名、知的障がい４名）

アーチェリー １名（身体障がい１名）

卓球 ９名（身体障がい４名、知的障がい３名、精神障がい２名）

フライングディスク ７名（身体障がい４名、知的障がい３名）

ボウリング ４名（知的障がい４名）

ボッチャ ２名（身体障がい２名）

バレーボール ８名（身体障がい８名）

３ 取材について

当日の取材は可能です。希望される場合は、事前にご連絡ください。

(参考)第24回全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ」の概要

開催期間：令和７年10月25日（土曜日）から10月27日（月曜日）まで

会 場：彦根市ほか12市町

主 催：公益財団法人日本パラスポーツ協会、文部科学省、滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、栗東市、守山市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会、社会福祉法人滋賀県視覚障害者福祉協会、社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会、公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会、滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会、特定非営利活動法人滋賀県精神障害者家族会連合会、特定非営利活動法人ＪＤＤｎｅｔ滋賀、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会、一般社団法人滋賀県障害者スポーツ協会、滋賀県パラスポーツ指導者協議会、滋賀県特別支援学校長会、公益財団法人滋賀県スポーツ協会

実施競技：【身…身体障害、知…知的障害、精…精神障害】

＜個人競技＞陸上競技（身・知）、水泳（身・知）、アーチェリー（身）、卓球（身・知・精）／サウンドテーブルテニス（身）、フライングディスク（身・知）、ボッチャ（身）、ボウリング（知）

＜団体競技＞バスケットボール（知）、車いすバスケットボール（身）、ソフトボール（知）、グランドソフトボール（身）、バレーボール（身・知・精）、サッカー（知）、フットソフトボール(知)

＜オープン競技＞SOバドミントン、ゴールボール、スポーツウエルネス吹矢、卓球バレー

全国からの参加予定人員：選手約3,640人 役員約2,000人 計約5,640人

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課健康・パラスポーツ推進室

健康・パラスポーツグループ 電話 045-285-0796