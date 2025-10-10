第24回全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ」神奈川県選手団の結団式を開催します！

写真拡大

神奈川県

令和７年10月25日(土曜日)から10月27日(月曜日)まで滋賀県で開催される、第24回全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ」に、112名の神奈川県選手団を派遣します。選手団の派遣に当たり、次のとおり「神奈川県選手団結団式」を開催します。



１　神奈川県選手団結団式の概要


日時：令和７年10月23日（木曜日）10時00分から10時45分まで


場所：新横浜グレイスホテル　４F　サフィーア（横浜市港北区新横浜３-６-15）


内容：選手・役員紹介


団旗授与（旗手：小山　亮介　選手[陸上競技]）


激励のことば（黒岩　祐治　知事）


選手団団長あいさつ（内藤　則義　団長）


選手宣誓（柏崎　嘉則　選手[陸上競技]、牧野　美月　選手[卓球]）



２　選手団概要


(1) 選手団人数


総勢112名（選手57名、役員55名)


（注記）横浜市、川崎市及び相模原市からは別途選手団が派遣されます。



(2) 選手の概要


ア　男女別内訳：男子32名、女子25名　計57名


イ　障がい別内訳


身体障がい　31名（肢体不自由17名、視覚障がい２名、聴覚障がい12名）


知的障がい　24名


精神障がい　２名


ウ　競技別内訳


陸上競技　19名（身体障がい９名、知的障がい10名）


水泳　７名（身体障がい３名、知的障がい４名）


アーチェリー　１名（身体障がい１名）


卓球　９名（身体障がい４名、知的障がい３名、精神障がい２名）


フライングディスク　７名（身体障がい４名、知的障がい３名）


ボウリング　４名（知的障がい４名）


ボッチャ　２名（身体障がい２名）


バレーボール　８名（身体障がい８名）



３　取材について


当日の取材は可能です。希望される場合は、事前にご連絡ください。



(参考)第24回全国障害者スポーツ大会「わたSHIGA輝く障スポ」の概要


開催期間：令和７年10月25日（土曜日）から10月27日（月曜日）まで


会　　場：彦根市ほか12市町


主　　催：公益財団法人日本パラスポーツ協会、文部科学省、滋賀県、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、栗東市、守山市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、公益財団法人滋賀県身体障害者福祉協会、社会福祉法人滋賀県視覚障害者福祉協会、社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会、公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会、滋賀県知的ハンディをもつ人の福祉協会、特定非営利活動法人滋賀県精神障害者家族会連合会、特定非営利活動法人ＪＤＤｎｅｔ滋賀、社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会、一般社団法人滋賀県障害者スポーツ協会、滋賀県パラスポーツ指導者協議会、滋賀県特別支援学校長会、公益財団法人滋賀県スポーツ協会


実施競技：【身…身体障害、知…知的障害、精…精神障害】


＜個人競技＞陸上競技（身・知）、水泳（身・知）、アーチェリー（身）、卓球（身・知・精）／サウンドテーブルテニス（身）、フライングディスク（身・知）、ボッチャ（身）、ボウリング（知）


＜団体競技＞バスケットボール（知）、車いすバスケットボール（身）、ソフトボール（知）、グランドソフトボール（身）、バレーボール（身・知・精）、サッカー（知）、フットソフトボール(知)


＜オープン競技＞SOバドミントン、ゴールボール、スポーツウエルネス吹矢、卓球バレー


全国からの参加予定人員：選手約3,640人　役員約2,000人　計約5,640人



問合せ先


神奈川県文化スポーツ観光局スポーツ課健康・パラスポーツ推進室


健康・パラスポーツグループ　電話　045-285-0796