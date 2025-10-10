【BSテレ東】10.13(月)22:00「マネーのまなび」にてKabu Berry Labの IRセミナー開催模様が放映されます 10/17名古屋　11/9東京

BSテレ東「マネーのまなび」にてKabu Berry Labの IRセミナー開催模様が放映されます

株式会社殿中

放送日時:2025年10月13日(月)22:00~

この度、BSテレ東の経済情報番組「マネーのまなび」において、当社が開催したKabu Berry Lab(IRセミナー・会場開催)の模様が放映される運びとなりましたので、お知らせいたします。

放送概要

番組名: マネーのまなび

放送局: BSテレ東

放送日時: 2025年10月13日(月)22:00

内容: Kabu Berry Lab IRセミナー(会場開催)の模様

マネーのまなび ホームページ(https://www.bs-tvtokyo.co.jp/moneymanabi/?fbclid=IwY2xjawNVQSxleHRuA2FlbQIxMQABHmWRUsc7V_ZHGFDYvnGu2RDuolwGrFdrLLJTSqirLwK74AWGaA6rzvgSmMlz_aem_fU1C-fTYVoKiCtfOBUDVLw)

Kabu Berry Labについて

Kabu Berry Labは、投資家と企業の対話の場として質疑応答を充実させて開催しているIRセミナーです。今回の放映では、企業プレゼンテーションはもちろん、投資家と企業経営陣との活発な質疑応答など、双方向のコミュニケーションを重視したセミナーの様子をご覧いただけます。

KabuBerry ホームページ(https://kabuberry.com/)

本放送を通じて、より多くの投資家の皆様に有益な企業情報と投資機会をお届けできることを期待しております。

ぜひご視聴ください。

近日中の会場開催予定

名古屋開催

10.17(金)18:30 光フードサービス(138A)居酒屋IRセミナー&飲み会(https://kabuberry.com/lab391/)

東京開催

11.9(日)12:30オプロ(228A)・リアルゲイト(5532)IRセミナー&投資家交流会(https://kabuberry.com/lab392/)

ぜひご参加ください。