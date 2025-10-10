電話代行サービスのボンズコミュニケーション、自動車業界のアンケート業務を効率化

株式会社ボンズコミュニケーション

株式会社ボンズコミュニケーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山本篤史）は、この度、顧客満足度調査を提供する企業（以下、クライアント）のアンケート業務において、問い合わせ対応の効率化と品質維持を実現した事例を発表しました。

本事例では、ボンズコミュニケーションの「細やかな対応力」と「安定した運用体制」が高く評価されました。

導入背景：問い合わせ集中と属人化の課題

クライアントは、大手自動車メーカーのアンケート事務局業務において、アンケート配布時期に問い合わせが集中し、人員確保や対応品質の維持に課題を抱えていました。

一方で、業務内容はFAQに沿った比較的シンプルなものでありながら、週報提出やクラウドへのデータアップロードなど正確性が求められる作業も多く、担当者のスキルへの依存が進行していました。

ボンズのコールセンター代行導入の決め手

コスト削減と高品質の両立

クライアントは、繁忙期の一時的な業務量増加に対応するため、柔軟に人員体制を調整できる仕組みを求めていました。

ボンズは、業務量に応じたスケーラブルな運用を提案し、コストを抑えながらも品質を維持できる体制を構築しました。

既存フローに合わせた柔軟な対応

クライアントには既に週報フォーマットやクラウド共有システムなど、独自の業務フローが存在していました。

ボンズはそのフローに沿った運用を設計。さらに、対応の属人性を排除し、業務の標準化と品質の安定化を同時に実現しました。

ボンズが提案したソリューション

FAQ対応の徹底で業務を標準化

問い合わせ傾向を分析し、FAQを体系化。

誰が対応しても一定品質を維持できるようトーク内容を統一し、対応品質のばらつきを解消しました。

自動レポート化とクラウド連携で報告精度を向上

週次レポートの作成と提出を自動化し、クラウド上でリアルタイム共有できる仕組みを構築。

手作業によるミスを防ぎ、報告のスピードと正確性を両立しました。

フリーダイヤル開設で迅速な窓口体制を整備

ボンズが専用のフリーダイヤル（0120番号）を提供し、クライアント側の番号を追加することなく迅速な窓口開設を実現。

問い合わせ経路の一元化により、スムーズで安定した対応体制を整えました。

ボンズのコールセンター代行の導入効果

これらの施策により、問い合わせ対応の効率化と品質の均一化を実現。

アンケート配布時期の繁忙期でも、対応遅延や品質低下を防ぎ、安定した運用を継続できる体制が確立されました。

また、属人化を防ぐ業務標準化が進み、データ管理や報告の精度も大幅に向上。

現在も同案件の依頼が継続しており、長期的な信頼関係の構築につながっています。

今後の展望

ボンズコミュニケーションは今後も、正確性と信頼性が求められる業務に対し、本事例のように「業務効率化」と「対応品質の均一化」を両立するソリューションを提供し、 クライアント企業の継続的な成長を支援してまいります。

