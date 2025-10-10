漫画『ウタヒメドリーム』本日第1巻発売！

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営するWEBコミック誌【コミック アース・スター】で連載中の漫画『ウタヒメドリーム』の単行本第1巻が本日10/10(金)に発売となりました。


漫画『ウタヒメドリーム』は、ステージで歌うことを夢見る少女・夢咲いぶきが「ウタヒメドリーム」に出会い、他の個性的なウタヒメたちと共に頂点を目指して、成長していく物語。


＜書籍情報＞


漫画『ウタヒメドリーム』第1巻

漫画：ひよりり


原作：アース・スター エンターテイメント


定価：726円（本体660円＋税）


発売日：2025年10月10日（金）


ISBN：‎978-4-8030-2188-2


発行：株式会社アース・スター エンターテイメント



漫画『ウタヒメドリーム』作品情報

＜STORY＞


“行こう、夢のスタートラインへ！”


ステージで歌うことを夢見る少女・夢咲いぶき。


憧れの舞台を目指して、歌とダンスの稽古に励んでいた彼女はついに夢を実現できるチャンスを手に入れるが……。


その時、諦めそうになったいぶきを救ったのは、「ウタヒメドリーム」との運命の出会いだった。


まだ見ぬ世界へ一歩踏み出すその勇気が、新たな物語の扉を開く──!!


漫画『ウタヒメドリーム』第1話・第2話ボイスコミック公開中！

漫画『ウタヒメドリーム』ボイスコミック版　出演キャスト




上段・左から：山崎玲奈、鈴木杏奈、伊駒ゆりえ、古賀英里奈 / 下段・左から：柚木涼香、下屋則子、佐々木啓夫

＜ボイスコミック版　出演キャスト＞


夢咲いぶき：山崎玲奈


桜木舞華：鈴木杏奈


森川奈緒：伊駒ゆりえ


桐生悠：古賀英里奈


司会者：柚木涼香


夢咲藍：下屋則子


西園寺院長：佐々木啓夫


女性講師：中井美琴


試験官：大井麻利衣


アナウンサー：渡 海音


在校生：後藤彩佐、大井麻利衣、中井美琴


担任の先生：大井麻利衣


同級生：後藤彩佐、中井美琴


ガヤ：三木一眞、 善養寺恭平、鷲崎優一郎


ウタヒメドリームとは？





2023年6月より本格始動した、株式会社アース・スター エンターテイメントによるTVアニメ企画進行中のメディアミックス音楽プロジェクト。
個性豊かな「ウタヒメ」たちが、昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！歌とパフォーマンスを武器に「ウタヒメクイーン」の座をかけて競い合う熱き物語を、さまざまなメディアを横断して描きます。



公式YouTubeを中心に「神曲リレー100」と題したカバー楽曲の公開や、オリジナル楽曲を展開中。さらに漫画『ウタヒメドリーム』がコミック アース・スターにて好評連載中です。



♪キャラクター／キャスト


夢咲いぶき　CV:山崎玲奈　※「崎」の正式表記は「たつさき」


桜木舞華　CV:鈴木杏奈


真白清美　CV:其原有沙


HiREN　CV:花耶


水月ひかり　CV:礒部花凜


高木凛　CV:鷲見友美ジェナ


萩原ひまわり　CV:倉知玲鳳


SAKURAKO　CV:竹内夢



