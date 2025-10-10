＜2025秋アニメ・ dアニメストア配信ラインナップ＞地上波先行・最速配信「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」など含む、65作品配信！

株式会社ドコモ・アニメストア

6,000作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、2025年秋から始まる新作アニメの配信ラインナップを公開しております。


※2025年10月10日時点、一部個別課金あり




■2025秋アニメも豊富に配信！


dアニメストアでは、 2025秋アニメ・計65作品（※2025年10月10日 現在）の配信が決定しております！


新番組も充実のラインナップを取り揃えておりますので、 2025秋アニメもぜひdアニメストアでお楽しみください!!



▼2025秋アニメ配信ラインナップ
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/fall



■「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」


9月24日より毎週水曜日22:00～《地上波先行・最速》配信！


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


▼「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」


配信ページ


https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/ci_pc?workId=28245



それは、女神から授けられる職業とスキルが人生を大きく左右する世界――。


『剣姫』と『魔導王』の息子として生まれた主人公・アレルはどんな職業を授かるかと期待されるなか、『無職』の烙印を押されてしまう。


周囲の人々からの失望と同情。しかし、アレルは努力を重ねることで、次々と新たな力を手に入れていく。そして、その力はやがて天賦の才であるスキルをも上回るのだった。


これはスキルを持たない『無職』がたゆまぬ努力の結果『英雄』と呼ばれ、さらなる力を求めてゆく物語――。



《CAST》


アレル:小野賢章／ライナ:早見沙織／リリア:上坂すみれ／クーファ:大久保瑠美／ファラ:中原麻衣／レオン:高橋伸也／アステア:礒部花凜／ミラ:井口裕香





《STAFF》


原作:九頭七尾（アース・スターノベル　アース・スター エンターテイメント刊）／キャラクター原案:上田夢人・名苗秋緒／監督:矢花馨／シリーズ構成・脚本:日暮茶坊／キャラクターデザイン:千葉孝幸・徐学文／色彩設計:勝田綾太・山本真希／美術設定:金延連／美術監督:安田ゆかり（(株)オリーブ）／撮影監督:加納篤／編集:村井秀明（(有)岡安プロモーション）／音楽:朝比奈健人／音響監督:森下広人／音響効果:林佑樹／録音調整:白鳥陽一／音響制作:ダックスプロダクション／音響制作担当:川添憲五／制作スタジオ:studio A-CAT／製作・著作:無職の英雄製作委員会／オープニングテーマ:「Reincarnation」花耶／エンディングテーマ:「奇跡なんかいらない」ウタヒメドリーム オールスターズ


(C)九頭七尾/アース・スター エンターテイメント/無職の英雄製作委員会



■その他、《地上波先行》《地上波同時》《見放題最速》配信も多数！


dアニメストアなら、地上波や他見放題サイトよりも早く見られる作品も豊富！



‣地上波放送よりも早く見られる《地上波先行》配信


‣地上波放送と同タイミングから視聴可能な《地上波同時》配信


‣見放題動画配信サイトの中で先行して早く見られる《見放題最速》配信



※《地上波先行》＆《見放題最速》 ⇒ 《地上波先行・最速》と記載


　 《地上波同時》＆《見放題最速》 ⇒ 《地上波同時・最速》と記載


※詳細は次項目「■2025秋アニメ・配信決定一覧」 及び ラインナップページをご確認ください



■2025秋アニメ・配信決定一覧　（※2025年10月10日 時点）


≪独占配信≫


・暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが


・アニラとココラ


・もちにゃん



≪地上波先行・最速≫


・無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～


・嘆きの亡霊は引退したい


・アルマちゃんは家族になりたい


・ある日、お姫様になってしまった件について



≪地上波同時・最速≫


・異世界かるてっと３


・私を喰べたい、ひとでなし


・グノーシア


・顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君


・終末ツーリング


・東島丹三郎は仮面ライダーになりたい


・ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん



≪見放題最速≫


・千歳くんはラムネ瓶のなか


・矢野くんの普通の日々


・シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～


・不死身な僕の日常


・転生悪女の黒歴史


・シルバニアファミリー フレアのワンダーデイズ


・ポーション、わが身を助ける


・悪食令嬢と狂血公爵


・信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ！』します！


・友達の妹が俺にだけウザい


・機械じかけのマリー


・父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。


・『ワンパンマン』第３期



≪見放題≫


・青のオーケストラ Season2


・不滅のあなたへ Season3


・野原ひろし 昼メシの流儀


・3年Z組銀八先生


・アニメ「モンスターストライク　デッドバースリローデッド」


・2200年ねこの国ニッポン


・SI-VIS: The Sound of Heroes


・ガングリオン


・結婚指輪物語II


・陛下わたしを忘れてください


・DIGIMON BEATBREAK


・MUZIK TIGER In The Forest


・ギルティホール【オンエア版】


・かくりよの宿飯 弐


・龍族II -The Mourner's Eyes-


（日本語字幕版）


・龍族II -The Mourner's Eyes-


（日本語吹替版）


・太陽よりも眩しい星


・SHIBUYA(ハート)HACHI 第4クール


・破産富豪 The Richest Man in GAME


・Let’s Play クエストだらけのマイライフ


・元祖！バンドリちゃん


・デブとラブと過ちと！


・永久のユウグレ


・キングダム 第6シリーズ


・SEALOOK（シールック）


・ウマ娘 シンデレラグレイ


・さわらないで小手指くん【オンエア版】


・『さわらないで小手指くん』ミニアニメ劇場


・キミと越えて恋になる


・最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか


・笑顔のたえない職場です。


・僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON


・SPY×FAMILY Season 3


・とんでもスキルで異世界放浪メシ2


・TVアニメ「羅小黒戦記」


・不器用な先輩。



配信日時等の詳細はサイトにて随時更新


→https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/fall


※ラインナップ及び配信日時等については、予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。



その他、新番組を存分に楽しめる企画も随時展開いたしますので、特集企画等も合わせてご覧ください！


特集一覧： https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/feature_index


（サイトTOP ＞ さがす ＞ 特集一覧）








◆ご利用料金：月額550円（税込）


※アプリから入会いただく場合は月額650円（税込）となります。


※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの１か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。


【初回は初月無料】


※アプリから入会いただく場合は入会日から14日間無料となります。


キャンペーン期間中（2014年11月8日～）に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。


本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテインメント→dアニメストア】


　※2023年7月7日時点



