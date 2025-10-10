日本語学習者向け｜日本語e-learningシステムのプロトタイプ版を公開

株式会社メディアフュージョン

2026年夏に正式リリースを予定している『TalkFun JAPAN』のプロトタイプ版（お試し版）を無料公開します。

アニメのストーリーを通して楽しく日本語を学べるe-learningシステムで、選択するたびに物語が進み、自然に日本語が身に着く仕組みを体験いただけます。

新しい日本語学習体験を提供する『TalkFun JAPAN』

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yXv0ysQFqYo ]

『TalkFun JAPAN』は、「日本語を知ることで、日本をもっと楽しめる」という思いから開発された革新的な学習プラットフォームです。

「ストーリー没入型の学習体験」 を提供し、初心者から中級者まで幅広く対応。一人ひとりの理解度や学習スタイルに合わせたパーソナライズ学習を実現します。

主な特徴

STORY

- アニメストーリーで学ぶ日本語物語を通じて、自然な日本語を習得。- JLPT対策モードN4～N3まで対応。試験対策も万全。- 学習記録・テスト・教育補助機能N4～N3まで対応。試験対策も万全。すぐに無料体験を始める :https://talkfun.mediafusion.co.jp/異世界カタカムナム転生した5名

古代の時代から日本という国と共存している異世界「カタカムナム」。

日本の古来の神々や古代の日本人の意識の集合体であり、日本という国の存在概念でもある。

ある日、今まで平和であった「カタカムナム」に異変が起こる。

「カタカムナム」世界の端に時空の歪が生じていたのだ。

その報告を受けたアマテラスは、思いを巡らせ過去にも同様のケースが国難の際に起こったことを住民に語りだす。

「第二次世界大戦、幕府崩壊、黒船来航・・・・等」しかし今回の時空の歪のスピードと規模は過去のものと比較にならないくらいだった。

事の重大さと緊急性を感じたアマテラスは、タツノミコト、カカ、ヒビキ、フトマニ、チサキの5名を現代の日本に転生させて調査させることにした。

転生した5名は、現代になじみながら現代人と接触を図り、社会生活を通して様々な問題を解決しながら、カタカムナムの崩壊を食い止めていく。

カタカムナとは、古代日本の文献に記されたとされる、独特の文字体系や思想体系のことです。カタカムナ文献は、円と直線を組み合わせた幾何学的な図形で構成されており、縦書きではなく渦巻き状に書かれているのが特徴です。この文献には、古代日本の科学技術や哲学が記されているとされ、現代でも様々な解釈や研究が行われています。

Character

カカ

12支族の猿族、好奇心旺盛で社交的。特殊能力「見ざる言わざる聞かざる」を用いて常人では見えない、言えない、聞こえないものを感じることができる。生業は、もちまえの社交性を活かした居候。

ヒビキ

12支族の未族、優しく、調和を大事にする大食い系女子。特殊能力「夢で逢えたら」を用いて人を眠らせるもしくは夢見ごごちにさせて問題を回避できる。生業はデザイナー。

タツノミコト

12支族の辰族、リーダー的な存在、カタカムナ（日本の古代文字）を操ることで様々な能力を発動できる。たこやきの移動販売車「たこしげ」を生業としている。

フトマニ

12支族の亥族、成実で、筋肉系。古武術（骨法・源氏皇流等）、相撲を得意とする。生業は指の器用さと動体視力を活かしたシステムエンジニア。

チサキ

12支族の戌族、純粋で友好的だがしつこく甘える。特殊能力「夜目、嗅覚」を用いて痕跡を追跡し目的に確実に到達できる。生業は大学生。

お問合せ先

株式会社メディアフュージョン（Media Fusion Co., Ltd.）

Email: info@mediafusion.co.jp

TEL: 06-6341-8250

▼English▼

For Japanese language learners | Prototype version of Japanese language e-learning system released

We are releasing a free prototype (trial version) of "TalkFun JAPAN," a completely new Japanese e-learning system that combines anime stories!

We are releasing a free prototype (trial version) of "TalkFun JAPAN," which is scheduled for official release in the summer of 2026.

This e-learning system allows you to learn Japanese in a fun way through anime stories. With each choice you make, the story progresses, allowing you to experience a system that allows you to naturally acquire Japanese.

TalkFun JAPAN offers a new Japanese language learning experience

TalkFun JAPAN is an innovative learning platform developed with the idea that "knowing Japanese will help you enjoy Japan more."

It offers a "story-based immersive learning experience" and is suitable for a wide range of learners, from beginners to intermediates. It allows for personalized learning that is tailored to each individual's level of understanding and learning style.

Key Features

- Learn Japanese through engaging anime storiesMaster natural Japanese through immersive storytelling- JLPT Preparation ModeSupports levels N4 to N3 with comprehensive exam preparation- Learning records, tests, and educational support featuresSupports levels N4 to N3 with complete exam preparation

Start your free trial now(https://talkfun.mediafusion.co.jp/en-US/)

STORY

Another World KatakamnamFive reincarnated people

Katakamunam is an alternate world that has coexisted with Japan since ancient times.

It is a collective expression of Japan's ancient gods and the consciousness of ancient Japanese people, and it also represents the very concept of Japan's existence.

One day, something strange happens in the peaceful Katakamunam.

A distortion in space-time has appeared at the edge of the world of Katakamunam.

Receiving this report, Amaterasu ponders and begins to tell the residents of similar incidents that have occurred in the past during times of national crisis.

"World War II, the collapse of the shogunate, the arrival of the Black Ships, etc." However, the speed and scale of this space-time distortion is incomparable to anything from the past.

Sensing the gravity and urgency of the situation, Amaterasu decides to reincarnate five people - Tatsuno-Mikoto, Kaka, Hibiki, Futomani, and Chisaki - in modern-day Japan to investigate.

The five reincarnated individuals will adapt to modern life, interact with modern people, and solve various problems through their daily lives in society, all in an effort to prevent the collapse of Katakamunam.

Katakamuna is a unique writing system and ideological system that is said to be found in ancient Japanese documents. Katakamuna documents are composed of geometric shapes that combine circles and straight lines, and are characterized by being written in a spiral rather than vertically. These documents are said to contain information about ancient Japanese science, technology, and philosophy, and are still being interpreted and studied in various ways today.

Character

KAKA

HIBIKI

TATSUNOMIKOTO

FUTOMANI

CHISAKI

Contact Information

Media Fusion Co., Ltd.

Email: info@mediafusion.co.jp

TEL: 06-6341-8250

▼Tiếng Việt▼

Danh cho người học tiếng Nhật | Phien bản nguyen mẫu của hệ thống học trực tuyến tiếng Nhật đã được phat hanh

Chúng tôi đang phat hanh phien bản dùng thử miễn phi của "TalkFun JAPAN", một hệ thống học trực tuyến hoan toan mới của Nhật Bản kết hợp cac cau chuyện anime!

Chúng tôi đang phat hanh phien bản dùng thử miễn phi của "TalkFun JAPAN", dự kiến ra mắt chinh thức vao mùa he năm 2026.

Hệ thống học trực tuyến nay cho phep bạn học tiếng Nhật một cach thú vị thông qua cac cau chuyện anime. Với mỗi lựa chọn bạn đưa ra, cau chuyện sẽ tiếp diễn, cho phep bạn trải nghiệm một hệ thống giúp bạn tiếp thu tiếng Nhật một cach tự nhien.

TalkFun JAPAN mang đến trải nghiệm học tiếng Nhật mới

TalkFun JAPAN la một nền tảng học tập sang tạo được phat triển với ý tưởng "biết tiếng Nhật sẽ giúp bạn tận hưởng Nhật Bản nhiều hơn".

Nền tảng nay mang đến trải nghiệm học tập nhập vai dựa tren cau chuyện, phù hợp với nhiều đối tượng người học, từ trình độ sơ cấp đến trung cấp, va cung cấp chương trình học được ca nhan hoa phù hợp với trình độ hiểu biết va phong cach học tập của từng ca nhan.

Cac tinh năng chinh

- Học tiếng Nhật qua cau chuyện animeTiếp thu tiếng Nhật tự nhien qua từng cau chuyện.- Chế độ luyện thi JLPTHỗ trợ từ N4 đến N3. Luyện thi toan diện.- Chức năng ghi chep học tập, kiểm tra va hỗ trợ học tậpHỗ trợ từ N4 đến N3. Luyện thi toan diện.

Bắt đầu dùng thử miễn phi ngay bay giờ(https://talkfun.mediafusion.co.jp/vi-VN/)

STORY

Thế giới khac KatakamnamNăm người tai sinh

Katakamunam la một thế giới song song tồn tại song song với Nhật Bản từ thời cổ đại.

Đo la tập hợp ý thức của cac vị thần cổ xưa va con người thời kỳ cổ Nhật Bản, đồng thời cũng la khai niệm tồn tại của chinh đất nước Nhật Bản.

Một ngay nọ, thế giới Katakamunamu, vốn luôn yen bình, bỗng xảy ra biến cố.

Một sai lệch thời không xuất hiện ở rìa thế giới Katakamunamu.

Sau khi nhận được bao cao nay, Amaterasu suy tư va kể cho cư dan rằng,

trong qua khứ cũng từng co những trường hợp tương tự xảy ra trong những thời điểm quốc gia gặp nguy nan.

“Chiến tranh thế giới thứ hai, sụp đổ Mạc phủ, sự xuất hiện của hạm đội đen…”

Tuy nhien, tốc độ va quy mô của sai lệch thời không lần nay không thể so sanh với qua khứ.

Cảm nhận được tinh nghiem trọng va cấp bach của sự việc,

Amaterasu quyết định tai sinh 5 người Tatsunomikoto, Kaka, Hibiki, Futomani, Chisaki xuống Nhật Bản hiện đại để tiến hanh điều tra.

Năm người tai sinh nay, trong khi hòa nhập với cuộc sống hiện đại,

sẽ tiếp xúc với người hiện đại va giải quyết nhiều vấn đề thông qua sinh hoạt xã hội, đồng thời ngăn chặn sự sụp đổ của Katakamunamu.

Katakamuna la hệ thống chữ viết va tư tưởng độc đao được ghi chep trong cac văn bản cổ Nhật Bản.

Cac văn bản Katakamuna được cấu tạo từ cac hình học kết hợp giữa vòng tròn va đường thẳng,

không viết theo chiều dọc ma theo dạng xoay, la đặc trưng rieng.

Trong những văn bản nay, người ta cho rằng co ghi chep về khoa học, công nghệ va triết học thời cổ Nhật Bản,

va đến nay vẫn co nhiều nghien cứu va cach giải thich khac nhau về chúng.

Character

KAKA

HIBIKI

TATSUNOMIKOTO

FUTOMANI

CHISAKI

Lien hệ với chúng tôi

Công ty TNHH Media Fusion

Email: info@mediafusion.co.jp

ĐT: 06-6341-8250