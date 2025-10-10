JAXAベンチャー天地人、国内最大級の水道に関する展示会「2025広島水道展」へ出展

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）は、2025年10月29日（水）～31日（金）にひろしまゲートパークで開催される「2025広島水道展」に出展することをお知らせいたします。

2025広島水道展の概要

広島水道展は、日本水道工業団体連合会が主催する、国内最大級の水道に関する展示会です。例年、日本水道協会が開催する全国会議・水道研究発表会に併せて行われます。展示会の目的は、全国の水道事業体や関係者に対して、出展各社の最新技術や新製品、サービスの展示を紹介し、理解を深めることです。また、関係者との情報交換を通じて、水道事業の発展も目指します。今回は130の企業や団体が出展を予定しています。入場は無料で、事前登録が必須となります。



会場：ひろしまゲートパーク（広島県広島市中区基町5）

開催日時：

10月29日（水） 9:30～17:00

10月30日（木） 9:00～17:00

10月31日（金） 9:00～13:00

出展位置：ブース No. 40

詳細・参加登録：https://suidoten.jp/2025/outline/

天地人の展示内容

天地人のブースでは、第7回インフラメンテナンス大賞 厚生労働大臣賞や、日本DX大賞 サステナビリティトランスフォーメーション部門 優秀賞を受賞した、水道DXソリューション「宇宙水道局」をご紹介します。

水道インフラの維持管理や更新計画でお悩みの自治体職員の皆さまには、個別相談も承っております。限られた予算と人員の中で効率的な水道事業運営を実現するための具体的なご提案をいたします。

「令和7年度日本水道協会全国会議（総会・水道研究発表会）」 発表プログラムの概要

公益社団法人日本水道協会が主催する「令和7年度 全国会議（総会・水道研究発表会）」は、10月29日（水）から31日（金）までの3日間、広島市（ホテルメルパルク広島・広島県立総合体育館）で開催されます。

日時：10月29日（水）15:40～16:55

会場：第3会場（ホテルメルパルク広島 5F 瀬戸）

テーマ：新たな管路重要度診断に基づく平常管理と災害対応

登壇者：株式会社天地人 相原悠平

日時：10月31日（金）9:00～10:30

会場：第5会場（ホテルメルパルク広島 6F 瑞雲２.）

テーマ：従来的課題から導く新たな管路重要度診断の提案

登壇者：株式会社天地人 朝倉一貴

「宇宙水道局」について

「宇宙水道局」は、衛星データを活用し持続可能な水道事業の実現を支援する水道DXソリューションです。

1. 漏水リスク診断に基づく音聴調査支援

衛星データを活用した数メートル単位での管路のリスク診断により、高い解像度で現在・近未来の漏水のリスクの把握が可能です。また用途に応じて、メッシュ単位での漏水リスク診断にも対応します。漏水する可能性が高いエリアを絞り込むことで、優先的に調査すべき場所を簡単に見つけられ、効率的な維持管理を実現します。



2. 地域特性に応じた水道管の管路の更新計画策定支援

管路診断結果に基づく「健全度」（漏水リスク診断結果）と、一般住宅から重要給水施設（病院、学校、避難所など）まで、あらゆる施設や暮らしへの影響を包括的に考慮した「重要度」を組み合わせて評価することで複数の「更新優先シナリオ」を作成します。平時の漏水リスクを重視するシナリオや、災害時の社会的影響を重視するシナリオなど、地域課題や目的に応じた柔軟な設定が可能です。環境の変動を考慮したシナリオを通じて、各管路の更新優先順位を合理的かつ透明性をもって決定することで、有用性の高い計画策定を支援します。

「宇宙水道局」の本質的な価値は、長年蓄積されてきた自治体のデータと最新の衛星技術を融合させることにあります。この融合から生まれる「漏水リスクの情報」という新たな視点により、従来の音聴調査や更新計画といったアプローチが進化すると考えています。

過去の英知と未来の技術をつなぐこの取り組みが、限られた資源でより大きな効果を生み出す新しい水道事業の実現となるべく今後も貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都中央区日本橋１丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者：代表取締役 櫻庭 康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

天地人コンパス 宇宙水道局 特設サイト：https://suido.tenchijin.co.jp/

公式サイトURL：https://tenchijin.co.jp/

X：https://x.com/tenchijin_pr

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/tenchijin/