関西初出店！焼きたて「BRULEE」が味わえるキッチンカー「BRULEE CAR」が京都駅ビルに登場！　第1回京都駅ビル芸術祭（ゲイジュツ ノ エキ 2025/GNE）出店

オハヨー乳業株式会社

オハヨー乳業株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤本篤）は、2025年10月14日（火）から11月3日（月祝）まで京都駅ビルで開催される「第1回京都駅ビル芸術祭（ゲイジュツ ノ エキ 2025/GNE）」に協賛企業として参画し、日本発のプレミアムアイス「BRULEE」の焼きたてが味わえる専用キッチンカー「BRULEE CAR」を関西エリア初出店いたします。

■出店概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27905/table/199_1_6c07e83529ff4009c203a101ef02f24d.jpg?v=202510110156 ]

※数量限定のため、なくなり次第営業終了いたします。

※上記以外の日程では、BRULEEとミルクのペアリングセットを提供いたします。

さらに10月27日～30日は、オハヨー乳業が提案する「ミルクを主役にした新しいカフェ」も登場します。

■関西エリア初、焼きたてBRULEEの特別体験

「BRULEE」は、本物の焼き目にこだわったプレミアムアイスです。アイスの表面を香ばしく焼き上げた焼き目（キャラメリゼ）は、オハヨー乳業の独自製法により実現。焼き目のほろ苦さが濃厚なミルクアイスの甘さを際立たせ、従来のアイスでは体験できない奥深い味わいを演出します。焼きたてを楽しめるキッチンカーは、2024年7月に誕生。これまで関東圏のイベントに出店し、最長1時間待ちになるほどの人気を博してきました。

この度のイベント出店は、関西エリアで焼きたての味わいをお楽しみいただける初めての機会となります。キッチンカーだからこそ提供できる出来立ての美味しさを、ぜひご体験ください。

■イベント提供メニュー（BRULEE関連）

１.その場で焼き上げる！「焼きたてBRULEE」 700円

２.BRULEEオリジナル今治タオルハンカチ（会場限定） 1,200円

３.BRULEE詰め合わせセット（ミルク＆チョコ各2個） 2,000円

※上記商品は、イベント会期中の特定日（下記日程）のみ販売となります。

１.…10月14日～19日、24日～26日、31日～11月3日

２.…10月15日～19日、24日～26日、31日～11月3日

３.…10月15日～26日、31日～11月3日

本イベントで販売する「BRULEEオリジナル今治タオルハンカチ」は、当ブランド初のオリジナルグッズです。今治タオルならではのクオリティと、BRULEEのパッケージを刺繍であしらったクリームとブラウンの2色展開で、京都の芸術祭にふさわしい特別なデザインです。

会場限定、数量限定で発売いたします。

※タオルハンカチのご購入は、お一人様5点までとさせていただきます。

■イベントに合わせて「BRULEE」の広告が京都市内のバス停に出現！

今回のイベント出店に合わせて、京都市内のバス停広告に「BRULEE」が登場。伝統と文化の街、京都から世界に向けて日本のカルチャーを発信するイベントに合わせて、インバウンドにも人気の高いBRULEEのプレミアムな世界観が京都市内を盛り上げます。

・掲出期間：2025年10月20日（月）～11月2日（日）

・掲出場所：京都市内バス停（55箇所）

■京都駅ビル芸術祭について

「第1回京都駅ビル芸術祭（ゲイジュツ ノ エキ 2025/GNE）」は、京都駅ビル開発株式会社が主催する新たな文化芸術イベントです。「かけあわせからはじまる新たな文化の創造」をテーマに、現代アートや伝統工芸、デジタル表現、音楽パフォーマンスなど多彩なジャンルが融合し、京都駅を文化交流のハブとして新しい文化体験を提供します。

オハヨー乳業は、本イベントへの協賛を通じて、現代のスイーツとしてインバウンド人気の高い「BRULEE」を、文化と芸術が息づく古都・京都で、アートとともにお楽しみいただける貴重な食体験をお届けいたします。