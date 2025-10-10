【フロッグウェル株式会社】弊社代表・小谷が 「Dreamforce 2025」にて行われるCopado社主催の特別パネルセッションに登壇

フロッグウェル株式会社


フロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小谷 直也）は、2025年10月15日（水）に米国サンフランシスコで開催される 「Dreamforce 2025」 において行われる、特別セッション
「Agentforce/Data Cloud 時代に求められる Salesforce 開発・運用の変革～キーパーソンが語る特別パネルディスカッション～」
に、当社代表の小谷直也がパネリストとして登壇することをお知らせいたします。


■セッション概要

イベント名：Salesforce Dreamforce 2025



セッションタイトル：Agentforce/Data Cloud 時代に求められる Salesforce 開発・運用の変革～キーパーソンが語る特別パネルディスカッション～



日時：2025年10月15日（水）11:30～12:30



会場：Sentro Filipino（Copado HQ）
　814 Mission St, San Francisco, CA



主催：Salesforce



詳細・申込（無料）：
　https://www.copado.com/jp/resources/events/japan-dreamforce-special-session2025




■登壇内容について

本セッションでは、Salesforce の成果を最大化するうえで見落とされがちな 「開発・運用の基盤」 に焦点を当て、2つのディスカッションテーマを軸に、日本企業の開発・運用現場が抱える課題や、これからのあるべき姿について議論します。



最新のテクノロジーを活用し、ビジネス成果を高めていくための実践的なヒントや成功事例 を共有する内容となっており、現地でしか聞くことのできない貴重なセッションです。



■代表コメント（小谷 直也）

Salesforceのエコシステムが進化する中で、開発・運用基盤の重要性はこれまで以上に高まっています。
現場のリアルとグローバルな最新潮流を踏まえ、これからの開発・運用の在り方を議論できることを楽しみにしています。




【フロッグウェル株式会社　会社概要】


会社名：フロッグウェル株式会社


代表者：小谷 直也


設立：2010年5月


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階


会社HP：https://frogwell.co.jp/



◆事業内容


・メーカー、販売会社向けシステム構築


・Salesforceソリューション開発、導入支援


・データ分析およびコンサルティング


・医療関連データ収集、加工



◆所属団体


・MD-Net賛助会員


・ジャパン・クラウド・コンソーシアム