【無料・親子で楽しめる！】30種類以上のレクリエショーナルスポーツを体験できる「スポレクEXPO」11月1日・2日 名古屋・久屋大通公園で開催！

公益財団法人日本レクリエーション協会

公益財団法人日本レクリエーション協会（東京都台東区）では、2025年11月1日（土）・11月2日（日）に、名古屋市中区・久屋大通公園（エンゼル広場・エディオン広場）にて「スポレクEXPO」を開催します。

イベントの詳細はこちら :https://recreation.or.jp/zenrec_2025_f/expo

スポレクEXPOとは？

スポレクEXPOは、普段なかなか触れる機会のないレクリエーショナルスポーツ（スポーツ・レクリエーション）やレクリエーション種目を、誰でも無料で気軽に体験できるイベントです。レクリエーショナルスポーツの魅力をより多くの方に知っていただくことを目的に開催されています。

体験できるレクリエーショナルスポーツ

エンゼル広場（スポレクEXPO） 10:00～15:00

棒相撲／YOU.FO／ネットボール／パデル／卓球ホッケー／e-NINJA／クリケット／コーンホール／チュックボール／棍棒／ルードスポーツ／和ベリーダンス／REAXION／殺陣／パルクール

体験できるレクリエーション

エディオン久屋広場（レクリエーション体験ひろば） 10:00～15:00

ウォークラリー／クラフト／スラックライン／ニュースポーツ皿回し／マンカラ／バランスボール／ゲームコーナー（ブラボーリング、輪投げ）／C5忍者ランド／ラダーゲッター／ボッチャ／レクリエーションインディアカ／バルーンアート／折り紙魚釣り

野外特設ステージ

C5忍者ランドラダーゲッターボッチャパルクールのパフォーマンスプロのパフォーマンスが見られる！

パルクールや殺陣、和ベリーダンスなど、珍しいスポーツのダイナミックな実演が見られるステージも！

ステージ出演予定：パルクール、殺陣、和ベリーダンス、歌と舞の奉納、女神画師、ルードスポーツ、名古屋Orchest-Lab

＊出演予定は変更になる場合がございます。

嬉しい特典も！

3つ以上の種目を体験すると、無料でポケモンカードプレゼント！

トレーディングカードゲーム（TCG）を専門に扱う、日本最大規模の専門店より、ポケモンカードの無料配布イベントを実施！

※高校生以下が対象となります。

野菜販売も！

野菜直売新鮮野菜の直売コーナー

耕作放棄地の問題解決に取り組むNPO法人オーガニックスプレッドジャパンによる野菜の直売も同時開催します！

イベントの詳細はこちら :https://www.osj-gifu.com/

このイベントの魅力PR

完全無料 - すべての体験が無料。気軽に何度でもチャレンジできます

30種類以上の豊富な種目 - テレビで見たことがあるスポーツから、初めて聞く競技まで多彩

親子で一緒に楽しめる - 小さなお子様向けから大人も夢中になれる種目まで幅広くご用意

都心への好アクセス - 名古屋・久屋大通公園で気軽に立ち寄れます

イベント会場（GoogleMap） :https://maps.app.goo.gl/FNDsnWtfAz5XVU6i8

久屋大通公園主催者からのメッセージ

レクリエーショナルスポーツやレクリエーション遊びは、年齢や体力に関係なく、誰もが楽しめる素晴らしい活動です。今回開催されるスポレクEXPOを通じて、ご家族で新しいスポーツとの出会いを楽しんでいただき、身体を動かす喜びを感じていただければ幸いです。普段なかなか体験できない珍しい種目もたくさんご用意していますので、ぜひお気軽にお越しください。

■お問い合わせ先



公益財団法人 日本レクリエーション協会内

第79回全国レクリエーション大会 in あいち大会受付センター

〒110-0016 東京都台東区台東1-1-14 D's VARIE秋葉原ビル7階

TEL: 050-5785-0895

（受付時間：10:00～16:00 土・日・祝祭日休業）

E-mail: mailto:res@recreation.or.jp