【豊かな甘みとコク】THE PROTEIN（通称：ザプロ）ソイプロテインに〈焼き芋風味〉が新登場！秋のほっこり時間にぴったり！

【開発背景】

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は「THE PROTEIN ソイプロテイン 焼き芋風味」の販売を開始しました。

ダイエット中の方や植物性プロテインを選びたい方に寄り添うため、ザプロソイプロテインに秋らしい新フレーバー「焼き芋風味」が登場しました。

今回のフレーバーは、じっくり焼き上げた蜜芋のような濃厚な甘さを贅沢に再現。とろけるようなコクと、口いっぱいに広がる自然な甘みが楽しめる仕上がりです。

また、ソイプロテイン特有のドロッとした舌触りを解消し、サラサラとした飲みやすさにもこだわりました。秋のご褒美ドリンクのように、毎日のプロテイン習慣を“楽しむ時間”に変えてほしいという想いから誕生した新フレーバーです。

【ソイプロテイン 焼き芋風味】

〈フレーバーの特徴〉

じっくりと焼き上げた蜜芋のような、濃厚で深みのある甘さを贅沢に再現しました。

口に含んだ瞬間、とろけるようなコクとやさしい甘みが広がり、まるで焼きたての焼き芋を味わっているような満足感。

自然な甘さの中にほんのり香ばしさが感じられる、秋にぴったりの味わいです。

ソイプロテインでありながらスイーツ感覚で楽しめる、心まで満たされるフレーバーに仕上げました。

■おいしくて毎日飲みたくなる飲みやすさ

ソイプロテインに多い「ドロドロ」「ザラザラ」な嫌な舌触りを解消し、サラサラでなめらかな口当たりに！泡立ちにくく、粉が溶けやすいのも嬉しいポイントです。

■腸内環境を整える乳酸菌と11種類のビタミン配合

・腸内環境を整える乳酸菌配合

・ビタミンA,ビタミンB1,ビタミンB2,ビタミンB6,ナイアシン,葉酸,パントテン酸,ビタミンB12,ビタミンD,ビタミンE,ビタミンC配合

おなかの張りや肌荒れにもアプローチして、健康なカラダづくりをサポートします。

■6つの添加物フリー

毎日口にするものだから、保存料、苦味料、膨張剤、防カビ剤、グルテン、白砂糖がフリーで品質にとことんこだわりました。

〈美味しい飲み方〉

1食につき、水または牛乳や豆乳など100~200mlに付属のスプーンで、すり切り2杯（約20g）を目安に溶かしてお召し上がりください。

水を先に入れてからプロテインを入れ混ぜると、ダマができにくいのでおすすめです！

【商品概要】

乳酸菌と11種類のビタミン配合6つのフリーソイプロテイン 焼き芋風味

商品名：武内製薬 THE PROTEIN ソイプロテイン 1kg 焼き芋風味

内容量：1kg

販売価格：3,280円（税込）

【栄養成分表示】(1食20gあたり)エネルギー76kcal、水分1.0g、タンパク質15.1g、脂質0.5g、炭水化物2.6g、灰分0.7g、ナトリウム146mg、食塩相当量0.4g、糖質2.6g、食物繊維0.0g、

V.A128.9μg、V.D 0.5μg、V.E 2.1mg、V.B1 0.2mg、

V.B2 0.2mg、ナイアシン 3.4mg、V.B6 0.3mg、V.B12 0.5μg、葉酸 42μg、パントテン酸 1.0mg、V.C 20.0mg

【原材料名】大豆たんぱく（中国製造）、マルトデキストリン、乳等を主要原料とする食品、乳酸菌（殺菌）／香料、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム)、乳化剤、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に乳成分・大豆を含む）

【販売店舗】

ザプロ公式

https://the-protein.com/products/the-prs-yi

楽天

https://item.rakuten.co.jp/takeuchi-labo/ta-the-prs/

Yahoo

https://store.shopping.yahoo.co.jp/virginbeautyshop/ta-the-prs.html

Qoo10

https://www.qoo10.jp/g/1031188668

au PAY マーケット

https://wowma.jp/item/610642099

Amazon

https://amzn.asia/d/6PwiIQw

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp