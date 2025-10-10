【2025年10月】TBSラジオのスペシャルウィーク！注目の番組は？

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオは、10月20日（月）から10月26日（日）にかけてスペシャルウィークを開催します。

TBSラジオで放送される全番組を対象に、プレゼントキャンペーンを実施！

放送中にメッセージを送ってくださった方の中から、3000円分のAmazonギフトカードを抽選で50名にプレゼントします。

メッセージテーマへの参加、企画コーナーへの応募、感想など、是非リアルタイムで番組にご参加ください。

※当選は発送をもって代えさせていただきます。

さらに各番組でも豪華ゲストの出演やプレゼントなどの特別企画をお届けする予定です。

注目の番組をピックアップしてご紹介します。

BRAND-NEW MORNING

月曜日～金曜日 5:00～6:30

朝ドラ「ばけばけ」でおなじみ、山陰地方のおいしいものを毎日プレゼント！

10月21日（火）は、スペシャルゲスト岡本真夜さんが大島由香里さんに歌唱指導！？

10月24日（金）は、純烈リーダー酒井一圭さんがBSS山陰放送のスタジオから生放送！

パンサー向井の＃ふらっと

月曜日～木曜日 8:30～11:00

食いしん坊リスナー集まれ！『鹿児島県産特大うなぎ長焼き』を毎日３名にプレゼント！

10月22日（水）は令和ロマンの高比良くるまさん、

10月23日（木）は元プロ野球選手の宮本慎也さんが登場します。

ジェーン・スー 生活は踊る

月曜日～木曜日 11:00～14:00

特別企画「生活はとんかつでアガる」開催決定！

聴けば食欲が湧いてくる、秋のとんかつウィークです。

都内名店からの中継企画や、浜内千波先生のとんかつレシピもご紹介します。豚肉1.2kgを毎日5名にプレゼント！

こねくと

月曜日～木曜日 14:00～16:50

毎日新米プレゼント 秋のこねくとフェスティバル！

お米マイスター西島豊造さんが厳選した銘柄米の新米2kgを毎日5名にプレゼント！

ゲストも豪華！10月23日(木)は櫻坂46の守屋麗奈さんをゲストにお迎えします。

荻上チキ・Session

月曜日～金曜日 17:00～20:00

18時台にはゲストコメンテーターとして、

10月20日（月）に安田浩一さん、

10月22日（水）に神保哲生さん、

10月23日（木）に安田菜津紀さん、

10月24日（金）に青木理さん

をお迎えします。

さらに、10月21日（火）は戦後80年の特別企画として、『機動戦士ガンダム』をはじめガンダムシリーズを手掛けたアニメーション監督・富野由悠季監督のインタビューの放送が決定しました。

アフター6ジャンクション2

月曜日～木曜日 20:00～22:00

恒例の「一週間クイズ」、今回も開催します。お楽しみに！

10月20日（月）は、ゲストにNONA REEVESの西寺郷太さんをお迎えし、「ついに決定！世界で一番いい曲総選挙」 をお送りします。

10月21日（火）は、「第一回レオナルド・ディカプリオ総選挙」。

10月22日（水）はドロッセルマイヤーズ代表・渡辺範明さんをお迎えし「アトロク２総選挙殺人事件」を開催。

10月23日（木）は9時台LIVE＆DIRECTにサニーデイ・サービスがスタジオLIVEを披露。「週刊映画時評ムービーウォッチメン」は評論映画をリスナーの投票による総選挙スタイルで決定します！

佐倉綾音 論理×ロンリー

水曜日 22:00～22:55

『こねくと』メインパーソナリティーの石山蓮華さんが登場！

石山蓮華さんは『論理×ロンリー』のリスナーで、『こねくと』のパートナーの土屋礼央さんや飯塚悟志さんに番組のことを普及してくれるありがたい存在なのですが…何やら因縁があるそうです。

佐倉綾音さんが直接ご本人に問いただします！

今田耕司のお耳拝借！金曜日

10月24日（金）8:30～11:00

秋の食欲を満たすグルメ特集「今食べるべきオススメの餃子はこれだ！」をお送りします。

ご紹介した餃子の中から、リスナーの皆様にもプレゼントがあります！

金曜ボイスログ

10月24日（金）11:00～14:00

日本を代表する音楽プロデューサー・本間昭光さんをお迎えして「アレンジ特集」をお送りします！

大ヒット曲に隠されたアレンジの妙や、国内外の素晴らしき名アレンジに迫ります。

えんがわ

10月24日（金）14:00～16:50

15時台にピエール瀧さんが生出演します。

特別企画「ノドにココロに、シィミールスペシャル！」。ビールのプレゼントがあります！

武田砂鉄のプレ金ナイト

10月24日（金）22:00～23:30

『佐倉綾音 論理×ロンリー』から、声優の佐倉綾音さんが生出演。

武田砂鉄×佐倉綾音のトークをお楽しみに！

まとめて！土曜日

10月25日（土）7:00～9:00

ゲストにTBSラジオ『武田砂鉄のプレ金ナイト』でおなじみ、武田砂鉄さんをお迎えします。

土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送

10月25日（土）9:00～12:45

ゲストに、ザ・クロマニヨンズの真島昌利さんが登場！

さらに、ナイツ・土屋さんデザインした「放送10周年記念限定ステッカー」もプレゼントします。

井上貴博 土曜日の「あ」

10月25日（土）13:00～15:00

ゲストはSMAPなどアイドルグループの楽曲を多く手がけた作詞家の森浩美さん。

私が好きな「あ」の曲・歌詞を大募集します。

音楽が聴きたくなる、あるモノをプレゼント！

丹生明里 HAPPY CARAVAN

10月25日（土）19:00～19:30

ゲストに、丹生明里さんが小学生の頃から大好きだったというNON STYLEのお2人が登場！

TALK ABOUT

10月25日（土）22:00～23:30

「櫻坂TALKABOUT」のコーナーに、新曲の選抜メンバー・大園玲さんと村井優さんが登場します！

ONE-J

10月26日（日）8:00～10:00

大友康平さんをゲストにお迎えします。

さらに番組パートナーの丸山聡美アナウンサー（BSS山陰放送）にちなみ、鳥取県産の高級松葉がにセットをプレゼント！

Angie Radio!!～夢は口に出せば叶う!～

10月26日（日）12:00～12:55

『佐倉綾音 論理×ロンリー』から、声優の佐倉綾音さんが生出演。

佐倉さんのお母様「しのぶ」さんがアンジーラジオのファンらしいので、きっと喜んでいただけると思います。

爆笑問題の日曜サンデー

10月26日（日）13:00～17:00

ゲストはTBSラジオ『俺達には土曜日しかない』でもおなじみの綾小路翔さん。

さらに、生放送中は時報の度に「ラジオ間違い探し」を開催します！

美味しいお米のプレゼントもお楽しみに！

スペシャルウィークはTBSラジオを！

10月20日（月）から10月26日（日）のスペシャルウィークは楽しい企画が盛りだくさん。

ぜひリアルタイムでお楽しみください！

radikoライブ聴取URL：

https://radiko.jp/mobile/timetable/JP13?station_id=TBS(https://radiko.jp/mobile/timetable/JP13?station_id=TBS)