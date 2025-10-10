株式会社エンタケア研究所、東京都「人材交流支援事業」に採択

株式会社エンタケア研究所

株式会社エンタケア研究所（本社：東京都中野区、代表取締役：高丸慶、以下「エンタケア研究所」）は、東京都が実施する「令和7年度大企業と連携した中小企業・スタートアップの成長促進に向けた人材交流支援事業（以下「本事業」）」（https://jinzai-kouryu.metro.tokyo.lg.jp/）に採択され、大手企業様より社員を10月より3か月間、副業での受け入れをいたします。

本事業は、大企業から中小企業・スタートアップへの出向または副業による就業を通じて、大企業人材の成長を支援するとともに、中小企業・スタートアップの事業成長の加速を目的としています。

今回の受け入れにあたっては、副業として社会課題の解決や新規事業開発に関わる業務に取り組んでいただきます。

事業イメージ（本事業ホームページより）

本事業以外にも、エンタケア研究所は、従前より、大手企業社員のインターンシップ研修を積極的に受け入れてまいりました。

今回の採択を通じ、ケアテック領域の事業開発を担う人材育成にもさらに貢献してまいります。本事業では10月1日付けにて1名が参画をしております。

エンタケア研究所は、「自分たちが入りたい介護施設を作る」というビジョンと「対象者の尊厳をさらに高める」という理念の下、介護・医療・ウェルネス領域における課題解決に取り組んでおります。

多様なバックグラウンドを持つ企業人材との協働を通じて、新たなケアテックの可能性を探索し、社会全体のウェルビーイング向上に寄与してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社エンタケア研究所

所在地：東京都中野区

代表者：代表取締役 高丸 慶

URL：https://entercare-lab.co.jp/

事業内容：介護・医療・福祉分野における研究開発、事業開発支援、レクリレーション販売

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エンタケア研究所

広報担当

E-mail：contact@entercare-lab.co.jp