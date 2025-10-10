株式会社トノックス 「JAPAN MOBILITY SHOW 2025に出展へ」

株式会社トノックス

画像：トノックスブースのイメージ図

株式会社トノックスは、2025年10月30日（木）～11月9日（日）（一般公開は10月31日（金）から）に東京ビッグサイトで開催されるJAPAN MOBILITY SHOW 2025（東ホール 小間番号：E7314）に出展いたします。

<トノックスの歩みと技術力>

株式会社トノックスは、1950年に横浜市で創業し、創業当初は日産自動車の協力工場として初代「シルビア」や「フェアレディ」などを受託生産しました。その後70年以上にわたり車体製造・特装車架装などに事業領域を拡大し、現在は神奈川横浜市・平塚市・静岡県菊川市に3工場を構え、多様な車種の特装車を年間5,000台超生産できる体制を確立しています。設計から部品製造・塗装・組立・電装まで一貫して自社内対応し、試作車から量産車まで柔軟かつ高品質なモノづくりを実現しています。こうした長年の実績を礎に、2025年に創立75周年を迎える今もなお、次世代モビリティ産業を支えるべく革新的な挑戦を続けています。

JAPAN MOBILITY SHOW 2025におけるトノックスのテーマは「特装車の製作技術で次世代モビリティの未来を支える」です。ブースでは、次世代モビリティ車両の実機展示とともに、それらが活躍する近未来の世界観を演出します。さらに、環境・地域課題に対応すべく再生可能エネルギーで生活を支える新たな「まちづくり」モデルを提示し、「私たちの未来の為に、誰もが困らないエネルギーを提供する」という目標のもと技術開発と社会実装を加速させていきます。

<主な出展内容：超小型モビリティ>

クロスケ -nicomobi株式会社が設計・開発した超小型電気自動車です。トノックスが車体組立を担当し、小型貨物の配送に適した実用性と積載能力を両立しました。ラストマイル配送を支える次世代モビリティとして期待されています。

特装車メーカーとして培った独自技術が電動化・スマート化する次世代モビリティ社会で果たす役割を具体的に示してまいります。ぜひ東ホールE7314のトノックスブースにご注目いただき、会場でその未来像をご体感ください。

＜弊社代表者 コメント＞

株式会社トノックス 代表取締役社長 殿内崇生

車体製造・特装車架装メーカーとして実績と信頼を積み上げた弊社はこれまでの知見・技術を組み合わせ、１社では解決できない課題解決の為、協力企業の方々にご協力頂き、JAPAN MOBILITY SHOW ２０２３、JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK ２０２４に続き、出展させて頂く事となりました。出展する製品はこれまで弊社の車体製造・特装車架装で培った技術が盛り込まれております。今後も車体製造・特装車架装を柱にＥＶ・自動運転車などの次世代モビリティにも取り組み地域課題・社会課題の解決に努めてまいります。

社名：株式会社トノックス

所在地：神奈川県平塚市長瀞2番6号

設立：1950年10月

資本金：3億3,000万円

代表者：代表取締役社長 殿内崇生

事業内容：車体製造・特装車架装、特装車の設計・開発

URL：http://tonox.jp