“おいしさを諦めない” すべてのプロフェッショナルへ。　　　　Chocolat N°2 ｜ 製菓業界の課題に応える新ブランド、誕生。

カカオショック、物価高騰、価格感度の高まり-。製菓業界は今、かつてない課題に直面しています。

Chocolat N°2（ショコラ・ヌメロ・ドゥ）は、従来の「カカオ分％」という価値基準を超え、“味質”で語る新しいチョコレートです。

日本の高度な加工技術とカカオテロワールを味わうフランスのショコラ文化を融合。

コストを抑えながらもプロフェッショナルが求める品質を実現しました。

製菓業界の未来を支える、新しいスタンダードがここに誕生します。

Chocolat N°2 ープロフェッショナルのための製菓用チョコレートー

革新的なチョコレートブランド、Chocolat N°2（ショコラ・ヌメロ・ドゥ）は、製菓のための新基準を提供します。

▶Quality 品質…プロフェッショナル品質

・Special Massの持つカカオのポテンシャルを引き出した豊かな風味

・Essential Butterによるシャープな口どけ

▶Innovation 革新性…カカオショック時代に対応する新たなチョコレート

・Special Mass×Essential Butterで高品質かつお求めやすい価格を実現

▶Cultural Value 文化性…チョコレートの加工技術にショコラの文化を融合

・日本の技術にカカオテロワールを味わうフランスのショコラ文化を融合

▶Sustainability 持続可能性…製菓業界の未来を支える新しい製菓材料として

・価格に悩んで「おいしさを諦めない」選択肢を提供

・カカオ資源への依存を軽減 持続可能な製菓材料のかたち

コストを抑えつつ、品質を守るために。

カカオ豆の個性や自然の風味を最大限に表現されたカカオマス「Special Mass」による豊かな味質に、チョコレートの口どけを支えるココアバターを植物油脂で再現した「Essential Butter」をブレンド。高品質かつお求めやすい価格を実現しました。

培われた日本のチョコレートの加工技術に、カカオテロワールを味わうフランスのショコラの文化を融合。業界の未来を支える、新しい選択肢です。

「Special Mass」と「Essential Butter」

Special Massとは

フランスの製菓業界で評価の高いCACAOTEC社のカカオマス。

世界中の産地の中から、優れたカカオを育てる農園にまでこだわって厳選。カカオ豆の個性に合わせた焙煎レシピで仕上げ、豊かな風味をチョコレートへ最大限に表現しています。

Essential Butterとは

ココアバターの本質を植物油脂で再現したエッセンシャルバター。

テンパリングはいつも通り。あなたの知っているチョコレートのまま。30℃で一気に溶け出し、口に入れた瞬間にカカオの香りが立ち上がります。

2025 ジャパンケーキショー東京にて ご紹介いたします

日本最大の洋菓子コンテスト「2025 ジャパン・ケーキショー東京」企業ブースにて、Chocolat N°2（ショコラ・ヌメロ・ドゥ）をご紹介いたします。

ご試食サンプルなどご用意しております。ぜひご来場ください。

2025 ジャパン・ケーキショー東京(https://tokyo-yogashi.com/13761/)

会 期：2025年10月14日（火）～10月16日（木）10時～16時（最終日は15時）

会 場：東京都立産業貿易センター浜松町館 2階

入場料：一般1,500円（入場券は会期中に会場でお買い求めください）

小学生以下は無料

■会社概要

日新化工株式会社

マーガリンの製造会社として1948年に設立された日新化工は、1956年に洋菓子やパンのコーティングなどに使われる「洋生用チョコレート*」を日本で初めて開発し、以来、製菓のプロフェッショナルに愛される各種食品原料をつくり続けてきました。「チョコレートを通じてたくさんの笑顔を。Chocolate makes you smile.」をブランドメッセージに定め、豊かな食文化を支える存在であり続けるため様々な取り組みを進めています。

*テンパリング（温度調整）なしで、融かすだけで使える製菓用チョコレート。洋菓子やパンのコーティング用チョコレートとして利便性の高い商品。

設立： 1948年12月25日

代表者：代表取締役社長 直井広明

所在地：〒104-0041 東京都中央区新富二丁目13番3号

事業内容：業務用チョコレート・フィリングなどの開発・製造・販売

企業URLはこちら(https://nisshinkako.co.jp/)

オンラインサイトはこちら(https://nisshinkako.com/)

・日新化工は、持続可能なカカオ産業（サステイナブル・カカオ）の実現を目標に設立された、「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」に参加しています。

・自社工場は、FSSC22000の認証を取得しています。

