森とつながるゴルフウェア「meet tree golf」より、秋冬の新作コレクションが登場。2025年10月10日(金)より順次発売スタート

丸山木材ホールディングス株式会社

丸山木材ホールディングス株式会社（本社：岐阜県中津川市、代表取締役：丸山 大知）が展開するレディースゴルフウェアブランド「meet tree golf」は、秋冬の新作コレクションを2025年10月10日(金)より順次発売を開始します。公式アンバサダーの愛甲千笑美さんが着こなす、上品でナチュラルな秋冬のゴルフスタイルをぜひご覧ください。

公式オンラインストア :https://www.meettreegolf.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=button&utm_campaign=mt_2025_aw_release

2025 Autumn＆Winter Collection

ーセットアップで叶える、上品＆キュートなゴルフスタイル

ロゴジャカードタートルネックニット

なめらかな肌触りが魅力のタートルネックニット。ブランドロゴをモチーフにしたジャカード柄が、シンプルな中に上品なアクセントを添えます。

価格：15,840円(税込)

カラー：モカ、サックス

サイズ：S、M

販売開始時期：2025年10月中旬以降

フレアニットスカート

凹凸感のあるタック編みが表情をつくるフレアスカート。揺れ感のあるシルエットで、女性らしい華やかさを演出します。

価格：14,520円(税込)

カラー：モカ、サックス

サイズ：S、M

販売開始時期：2025年10月中旬以降

ースポーティに、そして可愛く。街でも楽しめるワンピーススタイル

ハーフジップケーブルワンピース

ウール混素材を使用した、あたたかみのあるケーブル編みのニットワンピース。首元はハーフジップ仕様で、着こなしにスポーティなアクセントをプラスします。

価格：18,590円(税込)

カラー：アイボリー、ブラウン

サイズ：S、M

販売開始時期：2025年10月中旬以降

ー機能もデザインも妥協しない、ブルゾン×スカートの最旬セット

デタッチャブル撥水ブルゾン

撥水性のあるナイロン素材を使用したブルゾン。袖を取り外して半袖としても着用できるデタッチャブル仕様で、季節やスタイルに合わせてアレンジが可能です。前身頃の中心・両脇・背中に配した大容量ポケットは、ラウンド時の収納力も抜群。

価格：19,800円(税込)

カラー：サックス、チャコール

サイズ：Ｓ、Ｍ

販売開始時期：2025年10月10日(金)

アシンメトリープリーツスカート

アシンメトリーに入ったプリーツが、控えめな揺れ感を生み出すスカート。動きに合わせて上品に広がり、シンプルながら印象的なシルエットを演出します。

価格：17,380円(税込)

カラー：ブラウン、グレー

サイズ：XS、S、M

販売開始時期：2025年10月10日(金)

公式アンバサダー 愛甲 千笑美

1991年11月6日生まれ、宮崎県出身。数々の女性ファッション誌・ビューティー誌に出演。人気アパレルブランドモデルをはじめ、広告やテレビなど幅広いメディアで活躍。可愛さと凛とした美しさが魅力の人気モデル。

Instagram：https://www.instagram.com/chiemyyyyy/

meet tree golfとは

森とつながる、ゴルフウェア

私たちが目指したのは、森のようにやさしく、風のように軽やかな着心地で自然を感じながら、 自分らしくプレイするためのゴルフウェア。売上の一部が森林保全活動に寄付される「ST150」制度に参加し、ゴルフを楽しみながら、森の未来に貢献します。

Instagram：

https://www.instagram.com/meettree_golf/

公式オンラインストア：

https://www.meettreegolf.net/