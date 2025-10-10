【ラキャルプ】第1回化粧品オーナーコンテスト開催！ラキャルプフレンズの登録で誰でも参加可能！

株式会社 ラ キャルプ

ナチュラル＆オーガニックやウェルネス分野のPRエージェンシーである株式会社ラキャルプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井ミホ）は、個人向けブランド共創サービス「WITH BRAND Project（WBP）」とタッグを組み、「第1回化粧品オーナーコンテスト」を開催させていただきます。

第１回化粧品オーナーコンテスト

WBPは、化粧品の通信販売メーカーとして40年の歴史がある株式会社イー・エス・エスと、化粧品OEM企業として900社以上の開発製造実績をもつ株式会社サティス製薬が共同で運営するプロジェクトであり、市場商品では満足な解決に至らなかった肌悩みを持つ個人のブランドオーナーと共に、パワフルで新しいスキンケアブランドを創出しています。

この度、ラキャルプが展開するコミュニティ事業＜ラキャルプフレンズ＞を対象に、長年の肌悩みを笑顔に変える！世界に一つだけのスキンケア開発コンテスト」を開催し、最優秀賞を受賞された方（1名）とともに、実際に商品開発し、「2026年My Organic Friends Fes ~ラキャルプフェス」でお披露目をする、夢の企画が始動いたします。

ラキャルプフレンズへのご登録は誰でもいつでも無料で可能ですので、ご興味をお持ちいただいた方は全員が対象者となります。

ラキャルプフレンズとは？

ラキャルプフレンズ

2025年3月より本格的にスタートした、誰でも無料で参加できるラキャルプ独自のコミュニティ制度です。美容やウェルネスに強い関心があり、新しいブランドとの出会いを楽しみ、自分を磨くことに積極的な人たちが集う場所として、現在約1,000名を超える会員の皆様にお楽しみいただいております。

ラキャルプフレンズ会員は、毎月テーマに沿った、新井ミホによるオンライン美容塾「ゆるナチュ美容塾」に参加ができたり、ラキャルプのイベント企画などに優先的にご案内させていただくなど、嬉しい特典もたくさん！詳細は、ラキャルプフレンズ公式インスタグラムをご覧ください。

ゆるナチュ美容塾ラキャルプフレンズ公式インスタグラム :https://www.instagram.com/lacarpe_friends?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

ラキャルプフレンズへのご登録はこちら↓

【登録方法】

※会員登録は無料です。

ラキャルプフレンズ LINE登録

(@lacarpe_friends ハイライトにございますリンクから遷移いただけます。)

↓

LINEメッセージにアンケートフォームが届きます。

↓

アンケート回答後、LINEトーク画面にカタカナフルネームを送信してください。

↓

LINEメッセージに登録完了の通知が届きます。

ラキャルプ企画「第1回化粧品オーナーコンテスト」

テーマ：長年の肌悩みを笑顔に変える！世界に一つだけのスキンケア開発コンテスト

既製品ではなかなか解決できなかった、あなたがこれまで抱えてきた「肌悩み」やその体験から生まれたストーリーを基に、商品化のアイディアを募集します。

最優秀賞を受賞された方はWITH BRAND Projectに加え、ラキャルプ代表・新井ミホと実際に商品開発をスタート。”あなた”や”あなたと同じような”肌悩みを解決するスキンケア誕生までを無償サポートします。

＜応募要項＞

応募資格→ラキャルプコミュニティ「ラキャルプフレンズ」に本登録済みの方

※これからご登録される方も対象です。上記のラキャルプフレンズへのご登録方法をご確認ください。

ラキャルプフレンズにご登録いただいた方に、本企画の説明会アーカイブ動画と第1次審査応募フォームをお送りさせていただきます。

審査の流れ→

１.第1次審査：

Googleフォームによる書類審査 【募集期間：募集中～10月19日（日）】

-指定のGoogleフォームをすべて入力し期日までに送信

２.第2次審査：オンラインプレゼンテーション【開催日：10月30日（木）19時～（仮）】

第1次審査でご記入いただいた内容をもとに、化粧品開発への想いを5分程度プレゼンしていただきます。

※11月4日週に第2次審査通過者へご連絡いたします。

３.第3次審査（最終選考）：都内会場にてプレゼンテーション 【開催日：11月14日（金）午前中】

※当日に優勝者＝化粧品開発者を決定・発表いたします。

まずは第1次選考へのご応募をお待ちしております！

WITH BRAND Projectとは？ ～スキンケア化粧品は、”迷う”から”作る”時代へ～

WITH BRAND Projectは、『不特定多数に向けた市場商品では解決されないニッチな肌悩み、満足できないこだわり』に寄り添い、まだまだ未解決な肌悩みを持つ個人が手軽にスキンケアブランドを立ち上げ、オーナーとなれる共創プロジェクトです。

酵素洗顔のパパウォッシュで有名な株式会社イー・エス・エスと、化粧品OEM企業として900社以上の開発製造実績をもつ株式会社サティス製薬が、あなただけのスキンケアブランドを一緒に作り上げます。

企画から製造、販売、運営まで、ブランド立ち上げに必要な全肯定をワンストップでサポート。

全てを定額30万円（税別）でご提供する、業界初のOEMサービスです。

製品を市場で販売していくには、非常に多くの金銭的、人的、時間的コストがかかりますが、本プロジェクトでは、皆様の肌悩みを救い上げ、解決するための製品づくりをサポートし、一人でも多くの方の肌悩みを解決できる世界を目指しています。

WITH BRAND Project :https://withbrand.jp/

株式会社 ラ キャルプについて

La Carpe



所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-21-10 URA表参道2F

TEL.03-3497-8776

設立 ： 2012年

代表取締役 ：新井ミホ

事業内容：

ラキャルプ代表 新井ミホ

株式会社ラ キャルプ代表／ビューティーディレクター／植物療法士

大学卒業後、IT関連企業の広報や化粧品会社PRを経験後、独立。

2012年にナチュラル＆オーガニックライフ専門のPR会社 株式会社ラキャルプを設立。植物療法、オーガニックコスメ＆フード、薬膳、フレグランスなどに精通しウェルネスライフのブランディングやPRコンサルティングに携わる。2018年よりサステナブルをテーマにした日本最大級のウェルネス美容の見本市「ラキャルプフェス」を主催。2023年より地方創生・地域プロデュースへの取り組みをスタート。2024年にはウェルネスツーリズム事業で地方自治体のプロジェクト参画、兵庫県Wellness Destinationワーキング委員に就任。

ラキャルプHP :https://lacarpe.jp/

新井ミホInstagram :https://www.instagram.com/miho

＞