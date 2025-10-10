アップランド所属「ぶいぱい」彩歌すいれんの誕生日記念ボイスを10月17日(金)より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」彩歌すいれんの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
2025年10月17日(金)に誕生日を迎える彩歌すいれんの誕生日記念ボイスを、当社が運営する公式グッズ販売サイト（APPLAND OFFICIAL SHOP）にて販売いたします！ここでしかゲットできない誕生日限定ボイスをお楽しみください！
■『彩歌すいれん誕生日記念ボイス』詳細
価格：通常ボイス 各1,000円(税込)
バイノーラルボイス 各1,500円(税込)
コンプリートセット 5,500円(税込)
音声フォーマット：wav
※コンプリートセットお買い上げの方限定特典で「プレゼント画像」をお付けいたします。
【テーマ】
１.誕生日お祝いボイス
２.誕生日を迎える方へのお祝いシチュエーションボイス
３.おしゅいからあなたへ、大好きな気持ちをお届け（バイノーラルボイスver.）
４.ええ～！？魔法のおくすりでおしゅいがわんわんに～？\ﾅﾝﾀ゛ｯﾃ～/（バイノーラルボイスver.）
■販売概要
【販売期間】
2025年10月17日(金)12時00分～2025年10月30日(木)23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
【最後に・・・】
アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。
これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？
■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■
・VTuberが好きな方
・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方
・0-1で企画立案経験のある方
・YouTubeでの配信に知見や興味がある方
・Web3.0に興味のある方
■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■
・営業
・イベント制作
・タレントマネージャー 他
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！
募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/