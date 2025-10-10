【宮崎県内初】バス無料デーを実施します！
宮崎県[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aHnn2UrhMWs ]
- 県内在住者に限らず、どなたでも何度でも利用可能
- 宮崎交通株式会社
- 有限会社高崎観光バス
- 三和交通株式会社
- 本村交通株式会社
- 宮交タクシー株式会社
- 延岡市
- 日向市
- 門川町
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-188-1efcf96191eb42c770dda5fbfee6c2ac.pdf
宮崎県、宮崎県内市町村、交通事業者で構成する宮崎県バス利用促進協議会では、バス利用のきっかけづくりを目的として、宮崎県内の路線バス等を無料で利用できる「バス無料デー」を実施します。
１ 実施日
令和7年10月15日（水）、10月19日（日）、12月17日（水）、12月21日（日）
※10月と12月の第3水曜日・日曜日 計4日間
２ 内容- 宮崎県内のバス停で降車する場合、運賃が無料
- 県内在住者に限らず、どなたでも何度でも利用可能
３ 対象路線
１.以下の交通事業者が宮崎県内を運行する路線バス（高速バス、貸切バスは除きます。）
- 宮崎交通株式会社
- 有限会社高崎観光バス
- 三和交通株式会社
- 本村交通株式会社
- 宮交タクシー株式会社
２.以下の市町が運行するコミュニティバス・乗合タクシー
- 延岡市
- 日向市
- 門川町
４ その他
詳細につきましては、以下の宮崎県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/sogokotsu/kurashi/kotsu/20250826145653.html
こちらからダウンロードできます。
https://prtimes.jp/a/?f=d115850-188-1efcf96191eb42c770dda5fbfee6c2ac.pdf