河合塾学園ドルトンスクール東京・名古屋校1才・2才児向けの体験教室を10月～12月に開催～親子で体験！楽しく学ぶ第一歩をドルトンスクールで体験～

幼児・児童教育を行う河合塾学園のドルトンスクール東京校と名古屋校は、10月～12月にかけて1才児(2024年4月2日～2025年4月1日生まれのお子さま)と2才児(2023年4月2日～2024年4月1日生まれのお子さま)を対象とした26年度入学者向けの体験教室を開催します。

ドルトンスクール独自のカリキュラム『ドルトンプラン』で、1・2才児のお子さまが自由に探究し、仲間とともに成長する楽しさを体験教室で感じてみませんか？

■子どもの好奇心を刺激するドルトンスクールのプログラムを体験

幼児期は心と体の成長が著しい大切な時期です。ドルトンスクールでは、1・2才児のお子さまが自由にのびのびと学べる環境を提供しており、今回の体験教室は、その魅力を親子で実感できる絶好の機会です。

ドルトンスクール東京校では、親子で体験できるオープンハウスを実施。フリープレイの時間にはお子さまの個性や興味に応じて教室で自由に遊びます。

フリープレイ後は、1才児コースでは「ごっこ遊び」を親子で体験。色から連想する食べ物を思い浮かべながら、親子での言葉のやり取りを楽しみ、コミュニケーションの基礎を育みます。2才児コースでは、バッグの制作に挑戦。ドルトンスクールが大切にしている、自分で選ぶ喜び・創る楽しさを味わいながら、お子さまの“好き”とどう向き合っていくのかを考えるヒントをお伝えします。

一方、ドルトンスクール名古屋校の1才児コースでは、実際に使用する教材や教具に触れて遊びながら、お子さまの感覚や好奇心を刺激し、楽しく学べる環境を実感していただけます。2才児コースでは、遊びを通じて多様な力を伸ばす「プロジェクト」や専門の先生による「音楽」、「体操」のプログラムを体験。運動能力や感覚の発達を促すほか、日常的にご家庭でも親子のスキンシップを深められる遊びをお伝えします。

ドルトンスクールの教育環境を親子で体感し、「見る」「聞く」「触る」といった五感を刺激するプログラムを受けられる貴重な機会です。ぜひ貴媒体で広くご案内ください。当日の取材も歓迎いたします。

■ドルトンスクール東京校「プレイグループ1・2才児 オープンハウス」 実施概要

●対象年齢：1～2才児のお子さまとその保護者様

●募集人員：各回6組程度

●受付締切：10月24日(金)まで

●申込URL：

1才児 https://ws.formzu.net/dist/S35679844/

2才児 https://ws.formzu.net/dist/S36222596/

●実施日：

1才児 10月24日(金)15:15～16:00、10月25日(土)10:00～10:45

2才児 10月24日(金)15:15～16:15、10月25日(土)11:00～12:00

※11月に学校説明会や普段の授業の様子を見ていただける見学ツアーの機会もございます。

詳しくはドルトンスクール東京校のホームページ(https://www.dalton-school.ed.jp/tokyo/)をご確認ください。

●実施内容：

1才児 フリープレイ、親子活動『ジュースやさんごっこをしよう』

2才児 フリープレイ、親子活動『ハロウィンバッグをつくろう』

●費用：無料

●会場：〒151-0064 東京都渋谷区上原3-28-18

（小田急線「東北沢駅」 徒歩3分、井の頭線「池ノ上駅」 徒歩7分）

●お問合せ：ドルトンスクール東京校 TEL:03-3465-4301 Meil: daltont_pg@kawai-juku.ac.jp

■ドルトンスクール名古屋校 「プレイグループ1・2才児 体験教室」 実施概要

●対象年齢：1～2才児のお子さまとその保護者様

●実施日・定員：添付画像をご確認ください。

●受付締切：11月27日(木)まで

●申込URL：

1才児 https://ws.formzu.net/dist/S663536631/

2才児 https://ws.formzu.net/dist/S97253675/

●費用：無料

●会場：〒464-8610 愛知県名古屋市千種区今池2-2-5

（JR中央本線・地下鉄東山線「千種駅」より徒歩4分）

●お問合せ：ドルトンスクール名古屋校 TEL: 052-735-1611 Meil: dalton-n@kawai-juku.ac.jp

名古屋校 日程一覧

【河合塾学園ドルトンスクール】 https://www.dalton-school.ed.jp/

1970年に開校した１才～12才の幼児・児童を対象としたスクール(各種学校認可)。ドルトンプランを導入し、『自由』と『協同』の二つの原理のもと、子どもの可能性や興味関心を最大限に引き出す独自のプログラムが特徴。

▪ファーストプログラム…3～5才児 幼稚部 全日制総合教育(月～金)▪プレイグループ1才児／２才児…週1日～３日

▪アフタースクール幼児(3～5才児)／小学生 週1日～

