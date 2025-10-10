NRIセキュアテクノロジーズ株式会社

NRIセキュアテクノロジーズ株式会社（以下、NRIセキュア）は、米国に本部を置く国際的な団体ISACA(R)（イサカ）が認定する、情報システム監査等の国際資格「Certified Information Systems Auditor、公認情報システム監査人（CISA）」の学習コンテンツ[i]を、日本語で講義するトレーニングサービス（以下、本サービス）として、2026年2月に提供開始します。2026年度には、「Certified Information Security Manager、公認情報セキュリティマネージャー（CISM）」と「Advanced in AI Audit （AAIA）」[ii]についても、トレーニングサービスを提供開始する予定です。

CISAは情報システムの監査、セキュリティ、ガバナンスに関する高度な知識、技能と経験を認定する資格です。また、CISMは情報セキュリティマネジメントの知識と経験を認定する資格です。昨今、取引先等の企業を踏み台にして標的の組織に侵入し、サイバー攻撃を仕掛けるサプライチェーン攻撃が大きな脅威となっている中、CISAやCISMは、システム監査において自社だけではなく取引先企業に対する助言も行い、適切なセキュリティ対策を促す重要な役割を果たしています。

一方、AAIAはAIソリューションの使用と実装に関する助言や、AI監査技術とツールを活用して監査プロセスを効率化する専門的な知識やスキルを認定する資格です。AI技術が急速に進化する現在においては、安全なAIの利活用に向けてAAIAの社会的要請は今後拡大していくと考えられます。

◆トレーニングサービスの概要

NRIセキュアでは、長年にわたり社内でも多くの社員がこれらの資格を取得してきました[iii]。資格取得のために社内で蓄積されたノウハウや情報システム監査に関する専門知識を活かし、今後CISAの認定取得に向けた学習コンテンツと日本語の講義をトレーニングサービスとして提供します。ISACA法人の講師もしくはISACA法人から認定を受けたNRIセキュアの講師が講義を務め、CISAの資格取得を支援します。トレーニング期間は4日間で、初回は2026年2月に開催を予定しています。

本サービスの詳細およびお申し込みは、以下のWebサイトをご参照ください。2026年度に提供開始を予定しているAAIAとCISMについても、詳細が決まり次第、以下のWebサイトに情報を掲載します。

https://www.nri-secure.co.jp/service/learning/cisa_training

NRIセキュアは本サービスを通じて、情報システム監査の人的資本を拡充し、社会全体のセキュリティ対策の推進と安全・安心な情報システム環境の実現に貢献していきます。

[i] CISAの学習コンテンツは各ドメインに沿った内容で構成されます。ドメインの詳細は以下のWebサイト（英語）をご参照ください。https://www.isaca.org/credentialing/cisa/cisa-exam-content-outline

[ii] CISMおよびAAIAのドメインの詳細は以下のWebサイト（英語）をご参照ください。

https://www.isaca.org/credentialing/cism/cism-exam-content-outline

https://www.isaca.org/credentialing/aaia/aaia-exam-content-outline

[iii] NRIセキュアにおける、CISA取得者は118名、CISM取得者は79名です（2025年4月現在）。

(C)2025 ISACA. All rights reserved.

CISA, CISM and AAIA are a trademark (or registered trademark of ISACA)