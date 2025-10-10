OCEANSがアワードを開催｜Well-beingをテーマに、坂本美雨、福岡堅樹、山田優らが受賞

写真拡大 (全3枚)

リンクタイズ株式会社

メンズライフスタイル誌『OCEANS』（発行元：リンクタイズ株式会社、代表取締役社長：角田 勇太郎）は、ONもOFFも充実した時間を過ごし、Well-beingなライフスタイルを体現している人を選出するアワード「OCEANS The BEST Wellbeings 2025」を発表しました。




OCEANS The BEST Wellbeings 2025 受賞者 を発表！



OCEANS The BEST Wellbeings 2025 特設サイト


https://oceans.tokyo.jp/feat/fsg_award2025/(https://oceans.tokyo.jp/feat/fsg_award2025/)



＜受賞者一覧＞　※敬称略、五十音順

OCEANS The BEST Wellbeings 2025


　坂本美雨　（ミュージシャン）


　鞘師里保　（ミュージシャン、俳優）


　永野 （芸人）


　福岡堅樹　（元ラグビー日本代表）


　山崎静代　（芸人、俳優）


　吉田浩一郎 （株式会社クラウドワークス 代表取締役社長兼CEO ）



nuna 特別賞


　山田優　　（モデル、俳優）



Seiko Prospex 特別賞


　岩田剛典　（ミュージシャン、俳優）



ASICS Walking 特別賞


　岡田祥吾　（株式会社プログリット 代表取締役社長）



＜アドバイザリーボード一覧＞　※敬称略、五十音順

川邊 健太郎（LINEヤフー株式会社 代表取締役会長）


小島 慶子（エッセイスト、メディアパーソナリティ）


ヒャダイン（音楽クリエイター）


太田 雄貴（国際オリンピック委員会 委員）


村田 諒太（ロンドン五輪ボクシングミドル級金メダリスト）





イベント開催



そしてこのアワードに伴い、10/13（月・祝）に、二子玉川ライズ 中央広場・スタジオ & ホールにて


授賞式を含むスペシャルイベントを今年も開催します。


イベントでは、アワード「OCEANS The BEST Wellbeings 2025」の授賞式、Well-beingをテーマにした「スペシャルトークセッション&ワークショップ」といったステージコンテンツの他に、1日限定 ヴィンテージショップ＆シルクスクリーンプリント体験 、OCEANS看板モデル三浦理志（マーシー）さんのブランド「MARUMI」商品の販売、プロカメラマンによるフォトシューティング、キッチンカー「ツクヨミコーヒーオーガニック」など、大人も子供も楽しめる「Well-being」な1日をご提供します。



【イベント概要】

OCEANS The BEST Wellbeings 2025


------------------------------------------------------------------------------------------------------


開催日時：10月13日(月・祝)


　　　　　12:30 開場


　　　　　13:00 イベントスタート


　　　　　14:00-14:30 ワークショップ「みらいのねんどであそぼう！」


　　　　　15:00-15:30 トークセッション「親子のWell-being」


　　　　　16:35-17:30 授賞式 山田優 氏、福岡堅樹 氏、岡田祥吾 氏が登壇！


　　　　　 17:30 終了　　　　　


会場　　：二子玉川ライズ 中央広場・スタジオ & ホール


　　　　　(最寄駅：東急田園都市線・大井町線「二子玉川駅」)


参加費　：無料　


　　　　 ※イベント内容を予告なく変更する場合がございますことを予めご了承ください。


------------------------------------------------------------------------------------------------------


事前参加申し込み者を対象に、イベント当日先着200名様にプレゼントをご用意。下記よりお申し込みください。


イベント参加申し込み


https://forbesjapan.typeform.com/to/fUITybfU


------------------------------------------------------------------------------------------------------




「地球を元気にする、みらいのねんど（めぐるねんど）であそぼう！」（限定30名）


地球にやさしい粘土「めぐるねんど」を使った、親子で楽しみながら資源循環を学べるワークショップを開催します。


- めぐるねんどとは？ -


食品ロスを使った自然の素材と色素だけで作られた地球にやさしい粘土。


世界で唯一、自然分解され土の栄養分になる自然循環型知育玩具。



nunaトークセッション「親子のWell-being」（限定30名）


登壇：水上剣星氏（モデル）、原 亮太（OCEANS統括編集長）


俳優であり、OCEANSモデルとしても活躍している水上剣星氏、OCEANS原統括編集長の2名が登壇。


現代の「Well-beingなファミリー」とは？


従来の父親像を超えたパパのライフスタイルや、子どもと築く心地よい関係、そして家族で楽しむレジャーやその移動の工夫まで。リアルな体験とヒントをシェアします。



OCEANS選定のプロカメラマンによるフォトシューティング


毎年恒例！OCEANS選出のプロカメラマンによるフォトシューティングを実施。


当日撮影したお写真は、お持ち帰りいただけます。



キッチンカー：ツクヨミコーヒーオーガニック


オーガニックのスペシャルティーコーヒー豆を中心に自家焙煎。



MARUMI


OCEANSの看板モデル三浦理志（マーシー）さんが代表を務め、味噌などを製造販売するブランド「MARUMI」。



一日限定ヴィンテージショップ＆シルクスクリーンプリント　UPCYCLES by DONE


古着を現代のスタイルにアップデートするre-editプロジェクト「Done」


今回は特別企画としてDoneのアイテム販売、セレクトした古着の販売、シルクスクリーンプリントを楽しめるワークショップを開催します。


※シルクスクリーンプリントをご希望の方は、Tシャツやトートバッグなど、プリントしたいご自身のアイテムのお持ち込みが必要となります





『OCEANS』を読むなら、定期購読が絶対おトク!

定期購読をすると次号から毎月特別価格でお手元に届きます。
プレゼント付き定期購読や限定クーポン、読者イベントに優先的に参加できるなどの特典もあるので、『OCEANS』を読むなら定期購読がオススメです！
定期購読について詳しくはこちらから>>>>https://www.fujisan.co.jp/product/1227344/





『OCEANS』（オーシャンズ）

国内最大規模の男性向けライフスタイルメディア。2006年2月24日創刊。30～40代をターゲットとしたメンズファッション誌として始まり、今では、月間1800万PV / 300万UUを持つWebメディア（https://oceans.tokyo.jp）としても、多くの読者・ユーザーに支えられている。昨年からは公式YouTubeもスタートし、タレントやアーティストとのコラボで人気を博し、1年でチャンネル登録者数が7倍に、総再生時間は30万を超える。

■OCEANS 公式SNS
公式YouTube　：https://bit.ly/3xoAhYj
公式Instagram ：https://bit.ly/3HXGWNK
公式Twitter　 ：https://bit.ly/3YSgf4a
公式Facebook ：http://bit.ly/3xoz8jk
公式LINE　　　：http://bit.ly/3IpgKx3

■媒体概要
媒体名　　 ：　OCEANS（オーシャンズ）
刊行形態　 ：　月刊（毎月25日発売）
発行部数 　：　100,000部
判型　　　 ：　A4変形 / 無線綴じ
総ページ　 ：　160ページ前後
定価　　　 ：　980円（税込）
発売・発行 ：　リンクタイズ株式会社
統括編集長 ：　原亮太
発行人　　 ：　上野研統
媒体資料　 ： https://bit.ly/3exgmNC