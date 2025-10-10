「Ungrid(アングリッド)」×「TAION(タイオン)」リバーシブル仕様の別注ダウンジャケットを10月10日(金)により先行予約開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「Ungrid(アングリッド)」はインナーダウンに特化したブランド「TAION(タイオン）」の別注ダウンジャケットを10月10日(金) 12:00より公式通販サイト「RUNWAY channel／ZOZOTOWN」にて先行予約を開始します。

URL：https://x.gd/BuWWl

昨年に続き、第二弾となる今回の別注アイテムは、ボア×ナイロンのリバーシブル仕様を採用。

異なる素材感を楽しめる2WAYデザインで、その日のスタイリングやシーンなどに合わせて着ていただけるのが魅力です。

さらにインナーダウンに特化したブランドとして培ってきたノウハウを活かし、軽量でありながら高い保温性を実現。800フィルパワーの上質なダウンを採用し、寒い季節でもしっかり温かさをキープします。

また、メンズサイズをベースにしたオーバーシルエットがUngridらしい抜け感とラフなムードを演出し、カジュアルながらも洗練された大人のスタイリングにぴったりの一着です。

トレンド感のあるデザイン性と機能性を兼ね備えた、この秋冬に重宝すること間違いなし。

ユニセックスでも楽しめるので、ペアやシェア使いにもおすすめです。

商品概要

別注リバーシブルダウン

TAION別注リバーシブルダウン（112560251601）

価格：25,300円(税込)

カラー：ブラック/ブラウン

サイズ：S/M

▪ TAION(タイオン)

TAIONは、2016年日本初のインナーダウンに特化したブランドとして展開をスタートしました。ブランド名は潜在的な温かさを意味し、日本初のイメージを膨らませる“体温”に由来しています。ブランド設立時から続く定番のBASIC LINEをはじめとし、よりフォーマル的なCITY LINE、ミリタリーテイストを施したMILITARY LINEなど、様々なシーンを想定してラインナップを拡充してきました。

▪発売について

2025年11月より直営店舗にて発売。

・店舗：Ungrid（https://ungrid.jp/shoplist）

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/ungrid/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/women-brand/ungrid/

▪Ungrid ブランドコンセプト

Live“un grid”

枠にとらわれず生きよう。

着心地のよい服は心を豊かに、個性あるデザインは日常に刺激を。

それらはあなたの毎日に幸せと自信をもたらすでしょう。

自分らしい私と理想の私。

Ungrid はたくさんの女性達が「なりたい私へなる」

お手伝いができればと願っています。

今日もあなたが思い描いた自分を心から楽しめますように。

▪Ungrid オフィシャルサイト/SNS

HP：http://ungrid.jp/

ONLINE STORE ：http://runway-webstore.com/ungrid/

X：https://twitter.com/Ungrid_ (@Ungrid_)

Instagram：https://instagram.com/ungrid_official/ (@ungrid_official)

Facebook：https://www.facebook.com/Ungridofficial