『トイザらス・ベビーザらス 和歌山店』 10月10日（金）リニューアルオープン！

玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店を運営する日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：李 孝）は、改装のために一時休業していた和歌山県和歌山市の大型商業施設「イオンモール和歌山」内の『トイザらス・ベビーザらス 和歌山店』を2025年10月10日（金）にリニューアルオープンいたします。

このたびリニューアルオープンする『トイザらス・ベビーザらス 和歌山店』は、各ゾーンに象徴するアイコニックなサイネージを設置するなど、欲しい商品が見つけやすい、よりわくわく・快適にショッピングを楽しめる店舗に生まれ変わります。

おもちゃ売り場には、今話題のブラインドボックスのコーナーも増設し、人気キャラクターの最新のおもちゃ・グッズをはじめ、人形・ぬいぐるみ、乗り物のおもちゃ、ブロック玩具、ゲームのほか、自転車やスポーツ玩具、さらにはトイザらスでしか手に入らない海外で人気の商品など、子どもからキダルト（子どもの心を持った大人たち）まで楽しめる商品を幅広く取り揃えています。人気のおもちゃは実際に見て、触って、遊ぶ楽しさを体験していただけるよう、試遊できるサンプル商品をプレイテーブルや陳列棚など、店内随所に配置いたしました。

また、同店舗はベビーザらス併設型店舗として、マタニティ衣料やベビーカー、離乳食、紙おむつ、ベビー衣料など各種マタニティ・ベビー用品も充実の品揃えで提供いたします。出産準備のプレママ・パパに大好評のハローベビー ストアツアーをはじめ、育児のちょっとした疑問やお悩みの解決に役立つ体験会、ベビーと参加できる店頭イベントなども随時開催し、ベビーを迎え、育てるママ・パパ、ご家族の「わくわく、はぐくむ」をサポートします。

リニューアルオープンを記念して『トイザらス・ベビーザらス 和歌山店』では、10月10日（金）～13日（月・祝）の4日間、トイザらスオリジナルのノベルティグッズのプレゼントや公式キャラクター「キリンのジェフリー」のグリーティングなど、子どもたちおよびご家族のみなさまにお楽しみいただけるプレゼントやイベントをご用意いたします。詳細については当社ウェブサイト（URL: https://www.toysrus.co.jp/ja-jp/events/event-222.html）をご覧ください。

■店舗概要

店舗名称 ： トイザらス・ベビーザらス 和歌山店

リニューアルオープン日 ： 2025年10月10日（金）

所在地 ： 和歌山県和歌山市ふじと台23番地 イオンモール和歌山3F

売場面積 ： 約1,115平方メートル

営業時間 ： 10：00～21：00

※施設営業時間に準ずる